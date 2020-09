Rechtsschutz wird teurer

9.9.2020 – Als unabhängiger Treuhänder hat die Wirtschaftsprüfungs-Gesellschaft Ernst & Young im Auftrag des GDV kürzlich die Daten der Rechtsschutz-Versicherer bewertet und einen Bedarf für Beitragsanpassung von bis zu fünf Prozent ermittelt. Arag und Roland wollen dem folgen, Huk-Coburg, Örag und Continentale nicht. Etliche große Anbieter wollten sich auf Anfrage nicht äußern.

Jährlich wird geprüft, ob die Beiträge zur Rechtsschutz-Versicherung anzupassen sind. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) beauftragt dazu einen unabhängigen Treuhänder, der einen Veränderungswert ermittelt.

Dafür werden die Daten einer möglichst großen Zahl von Versicherern zugrunde gelegt. Ziel ist, dass der Wert den gesamten Markt bestmöglich widerspiegelt. Jeder Versicherer ermittelt anschließend auf Grundlage seiner unternehmenseigenen Zahlen einen individuellen Veränderungswert.

In diesem Jahr hat Treuhänder Ernst & Young GmbH (EY) eine Beitragserhöhung in der Rechtsschutz-Versicherung von bis zu fünf Prozent in der Tarifen nach §§ 26 und 27 ARB (Privatkundentarife) mit Selbstbeteiligung vorgeschlagen. Das teilte die Arag Holding SE auf Anfrage dem VersicherungsJournal mit.

Arag und Roland folgen der Treuhänder-Empfehlung

Vorstandsmitglied Klaus Heiermann ergänzt: „Wir werden dem folgen. Das wird für den größten Teil unserer entsprechenden Verträge Anfang 2021 wirksam werden.“

Neben den Marktführer in der Sparte hat das VersicherungsJournal dazu auch die weiteren acht größten Rechtsschutz-Versicherern, die alle über mehr als eine Million Verträge in ihrem Bestand verfügen (VersicherungsJournal 17.12.2019), in einer kurzen Umfrage online befragt.

Die Treuhänderempfehlung wird auch bei den Bestandsverträgen der Roland Rechtsschutz-Versicherungs-AG zu entsprechend höheren Prämien führen. Dies werde branchenweit so sein, ist die Gesellschaft überzeugt. Die Neugeschäftsprämien würden sich entsprechend der Marktentwicklung ebenfalls erhöhen.

Für Bestandsverträge erfolge die Beitragsanpassung ab dem 1. Oktober zu den jeweiligen Hauptfälligkeiten. Für Neuverträge würden die Prämien ebenfalls ab diesem Datum gelten. Als Ursachen für die Erhöhung nennt die Roland gestiegene Aufwendungen für Schäden der Kunden, darunter vor allem Darlehenswiderrufe und Rechtsstreitigkeiten rund um den Dieselskandal.

Huk-Coburg, Örag und Continentale scheren aus

Die Huk-Coburg-Gruppe erklärt, dass die Prämien 2021 im Bestand und im Neugeschäft „weitgehend stabil“ bleiben und ergänzt: „In einzelnen Produkten wie dem Privat- und Berufs-Rechtsschutz kommt es sogar zu Absenkungen der Beiträge.“

Das Treuhänder-Urteil werde sich nicht auf den zu Beginn des Jahres neu eingeführten Tarif auswirken, gibt die Örag Rechtsschutz-Versicherungs-AG bekannt. Über die Umsetzung der Beitragsanpassung im Bestandsgeschäft möchten die Düsseldorfer zunächst ihre Vertriebspartner informieren.

Von sich aus hat die Continentale Versicherungsgruppe kürzlich bekannt gegeben, dass Erhöhungen nicht notwendig seien: „Die Beiträge des Rechtsschutztarifs ‚ConJure‘ bleiben stabil.“

Einige Marktschwergewichte geben keine Auskunft

Die Allianz Versicherungs-AG und die Ergo Versicherung AG teilten mit, dass sie sich aus kartellrechtlichen Gründen nicht äußern könnten.

Die ADAC Versicherung AG, die Advocard Rechtsschutz-Versicherung AG und die Deurag Deutsche Rechtsschutz-Versicherung AG sahen sich zu einer kurzfristigen Stellungnahme nicht in der Lage.