Rechtsschutz-Policen in Finanztest: Leser laufen Sturm

27.4.2020 – Der Test der Stiftung Warentest von Rechtsschutz-Kombi-Paketen (Privat, Beruf, Verkehr) in der aktuellen Finanztest-Ausgabe hat zahlreiche Leser des VersicherungsJournals zu Zuschriften und Kommentaren animiert. Kritisiert wird unter anderem der Testaufbau.

Die Stiftung Warentest hat Rechtschutz-Versicherungen verglichen und die Ergebnisse in der Ausgabe 5/2020 ihrer Zeitschrift Finanztest veröffentlicht. Untersucht wurde 53 Produkte (Privat-, Berufs- und Verkehrsrechtsschutz) von rund zwei Dutzend Anbietern (VersicherungsJournal 22.4.2020).

Großes Leserecho

Der vorgenannte Artikel hat ein großes Leserecho hervorgerufen. In den zahlreichen Zuschriften hagelt es deutliche Kritik. „Finanztest gehört meiner Meinung nach abgeschafft“, so das Fazit des Vermittlers Patrik Spengler. Bei Finanztest säßen nach seiner Ansicht wohl Spezialisten für alle Bereiche.

„Nur wir Versicherungsmakler, die fast täglich mit Rechtsschutz und anderen Versicherungssparten zu tun haben, wählen oftmals nicht den Versicherer aus, den man bei Finanztest herausgefiltert hat. Halt eben nur von den Versicherern, die sich einer Prüfung durch Finanztest unterzogen haben“, so Spengler in seiner Zuschrift.

Kritik am Testaufbau

Ähnlich heftig fallen die Worte von Versicherungskaufmann Alfred Koch aus. „Die Stiftung sollte besser ‚stiften gehen‘ – sie kann ‚Versicherungen‘ einfach nicht!“, meint er in seinem Leserbrief. Schon allein die standardisierte Vorauswahl geht am allgemeinen Bedarf vorbei.

Weltweiten Versicherungsschutz braucht etwa nur der Kunde, der auch weltweit reise. Nur für bestimmte Berufsgruppen sei ein Standes-Disziplinar-Rechtsschutz nötig. Zum Thema Steuer-Rechtsschutz im Privatbereich führt er an, dass er in fast 40 Jahren im Versicherungsvertrieb noch nie einen entsprechenden Fall gehabt habe.

Als weitere Beispiele nennt er: „Das Fehlen des Beratungs-Rechtsschutz im Familien- und Erbrecht würde auch niemanden ‚aus den Schuhen heben‘; ebenso der Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (mal davon abgesehen, dass damit notorische Falschparker und Zu-schnell-Fahrer unterstützt werden!).“

Unterschiede bei der Haftung

Nach Ansicht des Versicherungsmaklers Hubert Gierhartz ist „der Dumme […], wie immer, der Verbraucher, der sich auf solche Tests verlässt“. Denn es würden neben wichtigen Kriterien, wie im Rechtsschutz zum Beispiel der Spezial-Straf-Rechtsschutz, auch leistungsstarke Marktteilnehmer aus Acht gelassen.

„Jeder weiß, dass die steuerfinanzierten Verbraucherzentralen gegen Honorar in Versicherungsfragen beratend tätig sind“, so Gierhartz in seinem Kommentar. Deshalb würden grundsätzlich Produkte, die nur über einen Versicherungsmakler vermittelt werden können, in den Tests nicht einbezogen. Als Beispiele nennt er die KS-Auxilia und in Wohngebäude die Domcura und Konzept & Marketing.

Er beendet seine Zuschrift wie folgt: „‚Kleiner‘ Unterschied: Der Versicherungsmakler muss für seine Fehlberatung haften, während sich die steuerfinanzierten Verbraucherschützer in ihrem ‚wohlgenährten‘ Sessel zurücklehnen und sagen, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern.“

Finanztest beweist mal wieder, dass deren Empfehlungen nur sehr bedingt beim Verbraucher hilfreich sind. Rudolf Schmitz in einem Leserbrief

Für Verbraucher kaum hilfreich

„Finanztest beweist mal wieder, dass deren Empfehlungen nur sehr bedingt beim Verbraucher hilfreich sind. Durchschnittlicher Informationswert, was genau den Unterschied macht, Fehlanzeige.“ Dieses Fazit zieht der Leser Rudolf Schmitz. Nach seiner Ansicht hat sich das Blatt zum guten Schluss wieder selber diskreditiert.

Weitere Kritikpunkte: „Keine Information zur Leistungsstatistik und zum guten Schluss mal wieder ein Seitenhieb Richtung Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherungen. Mit pauschalen Negativaussagen über die angeblich oftmals fehlende Leistungsbereitschaft“, so Schmitz in seiner Leserzuschrift. Zum Abschluss fordert er, dass die EU eine IDD auch für die angeblichen Fachmagazine und deren Chefredakteure einführt.

Wer schützt uns vor diesen vermeintlichen Verbraucherschützern? Lutz-Martin Pepping in einem Leserbrief

An den Pauschalunterstellungen in Richtung BU-Versicherer, es komme regelmäßig zu Streitigkeiten wegen Leistungsverweigerung der Gesellschaften, macht auch der Leser Lutz-Martin Pepping seine Kritik fest. Einmal mehr unterstreiche dies die Mangelhaftigkeit der Recherchen von Finanztest. Denn Leistungsgrade von 80 Prozent und mehr zeigten doch offensichtlich ein anderes Bild.

Pepping bemängelt in seinem Leserbrief, dass, wie so oft, etwas geschrieben werde, was nachweislich zu Irritationen beim Verbraucher führen müsse. „Wer schützt uns vor diesen vermeintlichen Verbraucherschützern?“, fragt er abschließend.

Preis sollte nicht entscheidend sein

In eine ähnliche Richtung argumentiert der Versicherungsmakler Michael Kuhlmann: „Manche Tests sollte man besser lassen, um die Leser nicht zu verunsichern.“ Er führt aus, dass man sich bei diversen Versicherungen grundsätzlich nicht vom Preis abhängig machen sollte. Hierzu zählt er exemplarisch die Sparten Wohngebäude, Privathaftpflicht, Berufsunfähigkeit und Rechtsschutz auf.

Zur Begründung führt er in seiner Zuschrift an: „Die ersten drei deshalb, weil sie existenziell wichtig sind, und Letzteres, weil man zwar auf manche Leistungen auch verzichten könnte, aber diverse Leistungsinhalte nun mal richtig Geld kosten.“ Seine These: Wer günstig Rechtsschutz anbiete, könne im Tarif keine umfangreichen Leistungen beinhalten, da die Schadenquote schon bei 100 Prozent am Gesamtmarkt stehe.

Kuhlmann erläutert weiter, dass eine Rechtsschutz-Versicherung – anders als eine Wohngebäude- oder Hausratversicherung – nur wenige Prozent der möglichen Schadenfälle abbilde. Damit sei dort die Schadenablehnungsquote auch automatisch höher und damit auch eine etwaige Unzufriedenheit des Kunden.