Rechtsschutz macht streitlustig

1.3.2022 – Juristische Auseinandersetzungen vor Gericht dauern den Deutschen im Schnitt zu lange. Der durchschnittliche Streitwert, ab dem Bürger einen Prozess anstreben, ist im Vergleich zu den Vorjahren gestiegen. Die Mehrheit sieht in alternativen Schlichtungsverfahren einen guten Weg zur Lösung von Konflikten. Zu diesen Ergebnissen kommt der „Rechtsreport 2020“ von Roland.

Die Konfliktbereitschaft der Deutschen hängt davon ab, ob die Betroffenen eine Rechtsschutz-Versicherung haben und um wie viel Geld es in dem Verfahren geht. Das geht aus dem „Roland Rechtsreport 2022“ hervor, den die Roland Rechtsschutz-Versicherungs-AG veröffentlicht hat.

Bereits im zwölften Jahr in Folge hat die Institut für Demoskopie Allensbach GmbH für die Studie eine Umfrage durchgeführt. Über 1.069 Bürger ab 16 Jahren wurden im vergangenen Dezember zu ihrer Meinung zum deutschen Rechtssystem und zu ihrer Absicherung in Rechtsangelegenheiten befragt.

Verfahren würden zu viel Zeit kosten würden

75 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass die Gerichte hierzulande überlastet sind. Daraus leitet die Mehrheit (81 Prozent) ab, dass viele Verfahren zu viel Zeit kosten würden. Ein Manko sehen sie auch bei der Chancengleichheit. Laut Report meinen 59 Prozent der Bürger, dass ihre Erfolgsaussichten mit einem renommierten Rechtsbeistand vor Gericht steigen würden.

Als Beklagter, Kläger oder Zeuge nahmen 24 Prozent der Befragten an einem Prozess teil. Überdurchschnittlich hoch sei der Anteil bei Verbrauchern mit einer Rechtsschutz-Versicherung (27 Prozent) und bei Personen im Alter zwischen 30 und 59 Jahren (59 Prozent).

WERBUNG

Streitwert hat sich fast verdoppelt

Der Streitwert, ab dem die Deutschen den Gang vor Gericht antreten, hat sich erhöht. Personen mit einer Rechtsschutzpolice würden sich ab einem Betrag von 3.567 Euro auf einen Prozess einlassen. Verbraucher ohne entsprechende Absicherung erst ab einem Wert von 3.998 Euro.

Zum Vergleich: 2020 lag der bezifferte Streitwert im Schnitt noch bei 1.840 Euro (VersicherungsJournal 2.3.2020). Laut „Deutschlands großem Streitatlas 2019“ der Generali Deutschland AG dauerte fast die Hälfte aller Streitfälle (48 Prozent) zwölf Monate und länger. Und bei jedem zehnten Streit lag der Streitwert bei mehr als 10.000 Euro (22.11.2019).

Mediation wird als gangbare Alternative gesehen

Die Akzeptanz alternativer Wege zur Konfliktbeilegung hat laut Roland zugenommen. 56 Prozent der Befragten sehen in einer Mediation oder Schlichtung Vorteile. „Dieser Anteil ist in den vergangenen Jahren um sechs Prozentpunkte gestiegen“, schreiben die Autoren des Reports.

Wie Verbraucher die Service- und Beratungsleistungen ihrer Versicherer bewerten, hat die Servicevalue GmbH in einer Umfrage vergangenen Spätsommer ermittelt. Mit „sehr gut“ schnitten neun Anbieter ab (18.8.2021).

Welche Marktteilnehmer am profitabelsten arbeiten und wer 2020 in die Verlustzone rutschte, ermittelte der „Branchenmonitor 2015-2020: Rechtsschutz-Versicherung“ von V.E.R.S. Leipzig GmbH (19.1.2022). Am besten schnitt hier die Debeka Allgemeine Versicherung AG ab, am schlechtesten die Huk24 AG.