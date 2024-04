Rechnungszinserhöhung: „Auch Policen ohne Garantien profitieren“

22.4.2024 – Im Interview des VersicherungsJournals nimmt Dr. Herbert Schneidemann, Vorstandsvorsitzender der Versicherungsgruppe die Bayerische, Stellung zu den Auswirkungen eines Anstieg des Rechnungszinssatzes in der Lebensversicherung.

Die Deutsche Aktuarvereinigung e.V. (DAV) hat empfohlen, den Höchstrechnungszins in der Lebensversicherung im Jahr 2025 von 0,25 Prozent auf 1,00 Prozent zu erhöhen (VersicherungsJournal 30.11.2023).

Wie sich eine solche Änderung auswirken würde, erläutert im Interview Dr. Herbert Schneidemann. Er ist Vorstandsvorsitzender der Versicherungsgruppe die Bayerische und DAV-Vorstandsmitglied.

Herbert Schneidemann (Bild: die Bayerische)

Ist Ihnen bekannt, in welchem Umfang und zu welchem Termin die Bundesregierung dem DAV-Vorschlag folgen wird?

Nach unserer Information ist aktuell noch keine finale Entscheidung getroffen worden. Der Ball liegt beim Bundesministerium der Finanzen. Wir erwarten, dass dieses sich bald zu einem Entschluss durchringt. Wir hoffen noch im April Klarheit zu haben.

WERBUNG

Wie viel Vorlaufzeit benötigen Sie, um bis zum Jahreswechsel die Tarife entsprechend neu zu kalkulieren?

Die Anpassung der gesamten Produktpalette ist für Versicherer sehr aufwendig. Eine Vorlaufzeit von einem Jahr wäre ideal. Um bis zum 1. Januar 2025 die Umstellung zu leisten ist es also höchste Zeit, dass bald eine Entscheidung fällt.

Wie wirken sich die neuen Rechnungsgrundlagen auf die klassische Lebens- oder Rentenversicherung aus? Werden Sie wieder Policen mit garantierter Rückzahlung aller gezahlten Beiträge anbieten und welche Mindestlaufzeit wird dafür vorausgesetzt?

Klassische Leben- und Rentenversicherungen mit hohen Garantien spielen im Neugeschäft mittlerweile nur noch eine untergeordnete Rolle. Im Fokus des Kundeninteresses stehen aktuell klar Fondspolicen.

Über konkrete Produkte im Jahr 2025 wollen wir zum aktuellen Zeitpunkt aber öffentlich noch keine Aussagen treffen.

Dank des gestiegenen Zinsumfeldes ist auch bei einem höheren Rechnungszins eine chancenreiche Kapitalanlage möglich.

Für das damalige Absenken des Höchstrechnungszinssatzes auf die aktuellen 0,25 Prozent hat die Versicherungswirtschaft mit dem Argument geworben, dass die Renditeaussichten umso höher seien, je weniger garantiert wird. Wenn das immer noch gilt, widerspricht das Hochfahren der Garantien dann nicht dem Kundeninteresse?

Hier lohnt sich eine differenzierte Betrachtung: Dank des gestiegenen Zinsumfeldes ist auch bei einem höheren Rechnungszins eine chancenreiche Kapitalanlage möglich. Dennoch gilt immer, dass ein höheres Garantieniveau die Anlage stärker einschränkt als ein niedrigeres.

Insofern muss gut überlegt werden, ob man zum Beispiel wieder ein Produkt mit 100 Prozent Beitragserhalt anbieten möchte – auch wenn dies technisch wieder möglich wäre.

Ein Produkt mit 80 Prozent Garantieniveau könnte garantieorientierten Kunden dagegen die nötige Sicherheit versprechen, dem Produktgeber zugleich aber ausreichend Flexibilität erhalten, um eine höhere Rendite zu erzielen.

Bei Fondspolicen erwarten wir, dass sich der garantierte Rentenfaktor leicht nach oben entwickelt.

Welche Auswirkungen erwarten Sie auf Fonds- und Hybridtarife?

Positiv für Hybridprodukte ist, dass bei einer Erhöhung des Garantiezinses wieder ein größerer Teil der Beiträge in die Fondsanlage investiert werden kann. Dadurch sind höhere Renditen erwartbar – natürlich abhängig von der konkreten Ausgestaltung des Hybridmodells.

Bei Fondspolicen erwarten wir, dass sich der garantierte Rentenfaktor leicht nach oben entwickelt, wodurch auch diese Policen ohne Garantien profitieren.

Was heißt das konkret? Wie alt muss ein Versicherter werden, um bei einer mit 67 Jahren beginnenden Rente das eingezahlte Kapital garantiert vollständig zurückzuerhalten? Wie viele Monate sind das weniger als bei Ihrem aktuellen Tarif?

Eine Rentenversicherung nach dem Aspekt der Rückzahlung des eingezahlten Kapitals zu beurteilen ist ein Grundfehler, der in der Öffentlichkeit häufig gemacht wird. Eine Rentenversicherung sichert das Risiko ab, am Ende seines Geldes noch zu viel Leben übrig zu haben.

Nehmen wir an Sie teilen Ihr Geld so ein, dass es reicht, bis Sie 85 Jahren alt sind. Das würde bedeuten, dass heute 50 Prozent der Männer und zwei Drittel aller Frauen länger leben, als ihr Geld reicht. Selbst wenn Sie Ihr Geld so ansparen, dass Sie bis zu Ihrem 95. Geburtstag versorgt sind, würde immer noch mehr als jeder zehnte Deutsche sein Geld überleben.

Sie sehen, wir haben es bei der Einteilung des Ersparten für das Alter mit einem weithin enorm unterschätzten Faktor zu tun.

Ich bin mir sicher jeder würde eine Wohngebäudeversicherung abschließen, wenn Sie Häuserbesitzern sagen, dass ein Haus im Durchschnitt jedes zehnte Jahr abbrennt. Niemand käme hier auf die Idee nach der Rendite der Wohngebäudeversicherung zu fragen und zu beklagen, dass die Rendite schlecht sei, wenn das Haus nicht abgebrannt ist.

Wenn aber die Wahrscheinlichkeit deutlich größer als zehn Prozent ist, dass Ihr Erspartes nicht bis zum Lebensende reicht, dann wird die einmalige Leistung einer Rentenversicherung auf einmal nach völlig anderen Kriterien beurteilt.

Planen Sie auch das Wiederbeleben der staatlich geförderten privaten Altersvorsorge („Riester“)? Wenn ja, mit welcher Mindestlaufzeit und welchen Abweichungen hin sichtlich der Vermittlervergütung im Vergleich zu Tarifen mit abgesenkten Garantien?

Die Bayerische hat Riester als einer der wenigen Teilnehmer am Markt bis heute als Honorartarif angeboten. Zu Produktdetails künftiger Angebote wollen wir aber noch keine Aussagen treffen.

Der Tendenz nach führt der Anstieg des Rechnungszinssatzes dazu, dass die Beiträge für Kunden günstiger werden.

Wie ändern sich bei einem Anstieg des Rechnungszinssatzes auf ein Prozent bei Biometrie-Produkten (BU, EU, Risiko-LV und so weiter) die Brutto- und die Nettobeiträge?

Der Tendenz nach führt der Anstieg des Rechnungszinssatzes dazu, dass die Beiträge für Kunden günstiger werden – wir sprechen hier von einer Senkung des Bruttobeitrages von etwa zwei bis neun Prozent bei der BU.

Netto wird sich der Beitrag wahrscheinlich deutlich weniger verändern. Denn auch in der Vergangenheit wurde die Verteuerung des Bruttobeitrages durch eine erhöhte Überschussbeteiligung kompensiert. Damit konnten Versicherer den Nettobeitrag nahezu gegen Zinsschwankungen immunisieren.

Welche Impulse durch die Rechnungszinserhöhung erwarten Sie für Ihr Lebensversicherungsgeschäft?

Von der Rechnungszinserhöhung erwarten wir uns einen positiven Impuls für das Leben- und Biometriegeschäft. Der Schritt gibt uns mehr Flexibilität in der Produktgestaltung, was sich in einem attraktiveren Angebot für Vertrieb und Kunden widerspiegelt.

Die Fragen stellte