Rating: Sechs BU-Versicherer sind „hervorragend“

4.3.2019 – Am Unternehmensrating der Berufsunfähigkeits-Versicherer von Franke und Bornberg haben Aachenmünchener, Ergo, Ergo Vorsorge, HDI, Nürnberger und Swiss Life teilgenommen. Alle wurden mit der Höchstnote bewertet. Die Allianz nahm am Wertungsbereich „Leistungsregulierung“ teil und schnitt dabei ebenfalls „hervorragend“ ab. Die Analysten loben Fortschritte in der Vertrags- und Leistungsabwicklung und nennen als Engpass die Dauer ärztlicher Auskünfte und Gutachten.

Die Franke und Bornberg GmbH hat ihr BU-Unternehmensrating veröffentlicht. Es basiert nach Unternehmensangaben auf einer Umfrage bei den teilnehmenden Gesellschaften, die 500 Einzelpositionen in 45 Prüfbereichen zum Geschäft mit Berufsunfähigkeits (BU)-Versicherungen enthält. Die Antworten würden stichprobenartig bei den Unternehmen vor Ort überprüft.

Gegliedert ist die Untersuchung in drei Bereiche mit unterschiedlicher Gewichtung:

Stabilität des BU-Geschäfts: 50 Prozent

Kundenorientierung in der Angebots- und Antragsphase: 25 Prozent

Kundenorientierung in der Leistungsregulierung: 25 Prozent

Die Details haben die Analysten im Internet in ihrer Bewertungsrichtlinie (PDF, 332 KB) veröffentlicht.

Alle Teilnehmer schneiden „hervorragend“ ab

Der Bewertung haben sich diese Lebensversicherer unterzogen:

Alle Teilnehmer erhielten wie im Vorjahr die Gesamtnote „FFF“ („hervorragend“). Das gilt bis auf eine Ausnahme auch für die Teilwertung „Angebot und Antrag“, „Leistungsregulierung“ und „Stabilität“. Die Swiss Life ist bei der Leistungsregulierung „sehr gut“.

Kurze Zusammenfassungen der Ratingergebnisse der einzelnen Versicherer sind auf der Internetseite zum BU-Unternehmensrating abrufbar. Die jeweils etwa 120 Seiten umfassenden Detaildaten werden nicht veröffentlicht.

Zwei Gesellschaften weniger und Teilwertung für die Allianz

Im Vorjahr hatten sich auch die Stuttgarter Lebensversicherung a.G. und die Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG dem Rating unterzogen (VersicherungsJournal 25.4.2018). In diesem Jahr sind beide Gesellschaften nicht mehr dabei.

Die Allianz Lebensversicherungs-AG hat sich der Teilwertung „Leistungsregulierung“ beteiligt. Dabei schnitt sie ebenfalls „hervorragend“ ab.

Abläufe werden optimiert

Michael Franke, Geschäftsführer von Franke und Bornberg, hat sich per Pressemitteilung auch zu den beobachteten Trends geäußert:

„Nach unseren Beobachtungen genießt die konsequente Verbesserung der Arbeitsprozesse für BU-Versicherer höchste Priorität, vor allem an der Schnittstelle zum Kunden. Kundenorientierte Versicherer investieren viel in Know-how und professionelle Technik, um BU-Verträge möglichst sachgerecht und zeitnah zu policieren.

Eine Gesellschaft biete dem Kunden die Möglichkeit, den Zugriff auf seine Patientenakte bei der gesetzlichen Krankenversicherung zu erlauben. Dies beuge einer Verletzung der Anzeigepflicht vor und biete dem Versicherten mehr Rechtssicherheit im Leistungsfall.

Versicherer machen in der Kundenkommunikation deutliche Fortschritte. Michael Franke, Franke und Bornberg GmbH

Schnellere Regulierung

Michael Franke (Bild: Meyer)

Auch im Leistungsfall würden die Prozessketten weiterentwickelt und so die Bearbeitungszeiten verkürzt.

Als eine weitere positive Entwicklung nennt Franke, dass der Trend weg gehe vom statischen Fragebogen in Textform hin zum persönlichen Gespräch:

„Versicherer machen in der Kundenkommunikation deutliche Fortschritte. Einige nehmen direkt persönlich Kontakt mit dem Anspruchsteller auf, um danach individuell auf die jeweilige Situation zu reagieren.

Zusammen mit dem Kunden bespricht der Leistungsprüfer wesentliche Komponenten der BU-Prüfung und sendet dem Kunden einen vorausgefüllten Leistungsantrag zu.

Das beugt Missverständnissen vor und kann die Regulierungszeiten spürbar verkürzen.“

Engpässe Arztauskünfte und Gutachten

Die durchschnittliche Regulierungsdauer bis zu Anerkennungen dauert nach Angaben der Analysten in 2017 wie im Vorjahr rund 170 Tage, Ablehnungen noch etwas länger.

Als einer der Engpässe werden Arztrückfragen genannt. Die dauerten nach den Beobachtungen von Franke und Bornberg häufig mehrere Wochen. Es gebe Bestrebungen, die Kommunikation mit Ärzten zu beschleunigen, beispielsweise durch Digitalisierung und bessere fallbezogene Abstimmung. Doch dabei müsse auch die Ärzteschaft mitspielen.

Bei Gutachten sei neben der Suche nach einem Sachverständigen mit freien Kapazitäten auch noch eine durchschnittliche Bearbeitungszeit von drei Monaten zu berücksichtigen.