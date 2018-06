R+V startet Smart-Home-Pilotprojekt für Senioren

14.6.2018

Viele Gesellschaften nähern sich dem Thema Smart-Home an. Entsprechende Produkte sind derzeit noch die Ausnahme (VersicherungsJournal 26.3.2018).

Ein Pilotprojekt startet jetzt die R+V Versicherung AG: In Kooperation mit dem Malteser Hilfsdienst und der IBM Deutschland GmbH stattete der Versicherer 25 Wohnungen im Rhein-Main-Gebiet von Menschen, die größtenteils allein leben, mit Sensoren und moderner Sicherheitstechnik aus. Das Assistenzsystem „Malteser Care“ (technische Weiterentwicklung des klassischen Hausnotrufsystems), unterstützt von der entsprechenden IBM-Plattform (Watson-Internet-of-Things), erkennt Notfallsituationen und schlägt dann Alarm.

Malteser Care (Bild: R+V)

Das Projekt der R+V läuft zwölf Monate. Die jüngste Teilnehmerin ist eine 37-jährige Frau mit einer schweren chronischen Erkrankung, die älteste Teilnehmerin ist 92 Jahre alt.

Bis April 2019 sammelt die R+V nach eigenen Angaben Daten und Erkenntnisse aus dem Feldversuch. Danach will der Versicherer entscheiden, ob er das Angebot ausweitet: Denkbar seien hier „neue Assistance-Leistungen oder neue Versicherungsbausteine, etwa in Pflege-, Kranken- oder Unfallversicherung“, wie die R+V mitteilt. Allerdings sei man auch für Produkte in anderen Sparten offen. Das werde aber erst im nächsten Jahr entschieden, so die R+V auf Nachfrage vom VersicherungsJournal.

