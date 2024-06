R+V erwartet dreistelligen Millionenschaden durch Juni-Hochwasser

6.6.2024

Durch das Pfingst-Hochwasser im Saarland und in Rheinland-Pfalz sind der Assekuranz nach Schätzung der Meyerthole Siems Kohlruss Gesellschaft für aktuarielle Beratung mbH (MSK) versicherte Schäden (Sach- und Kfz-Kaskoversicherung) bis zu 300 Millionen Euro entstanden (VersicherungsJournal 29.5.2024).

Noch deutlich höher sind die Hochwasserschäden der erneuten Starkregenereignisse insbesondere in Bayern und Baden-Württemberg aus den ersten Juni-Tagen. Nach Informationen des Branchendienstes Versicherungsmonitor.de (Abruf kostenpflichtig) geht MSK laut einer ersten vorläufigen Schätzung von gut einer Milliarde Euro Sach- und Kaskoschäden aus.

Als erster Versicherer gab die R+V-Gruppe am Donnerstag eine Schadenprognose ab. Die Wiesbadener erwarten derzeit Schäden in Höhe von rund 100 Millionen Euro. Das endgültige Ausmaß der Schäden sei noch nicht absehbar, da sich von Betroffenen immer noch Anruf an Anruf reihe.

Nach jetzigem Stand sei nur in fünf Prozent der gemeldeten Schäden die Kfz-Versicherung betroffen. Insbesondere würden Gebäudeschäden gemeldet – „darunter viele Großschäden“, so die R+V.