R+V: Das Risiko für Mietausfall steigt

25.4.2023

Mietzahlungen bleiben immer häufiger aus. Dies zeigen aktuelle Daten der R+V Versicherung AG. Demnach ist bei den Wiesbadener die Anzahl der Schäden durch Mietausfall im vergangenen Jahr um 20 Prozent gestiegen.

Mietausfall sei ein hohes Risiko für die mehr als fünf Millionen Privatpersonen in Deutschland, die Wohnungen vermieten, heißt es in einer Pressemitteilung. Bei fehlender Absicherung könnten diese selbst in finanzielle Schieflage geraten. Besonders Vermieter, die kein großes finanzielles Polster haben, sollten sich mit einer Mietausfallversicherung absichern.