Prototyp für Personenversicherungen auf Blockchain-Basis angelaufen

22.11.2023 – HBA-Consulting und Etherisc haben eine kollektive Rentenversicherung auf Blockchain-Basis entwickelt. Der Prototyp bietet die Möglichkeit, ein Angebot einzuholen, eine Police abzuschließen, sich Renten auszahlen zu lassen und sich die Entwicklung der eigenen Rente und des Kollektivs anzuschauen.

Sascha Ahmadi (Bild: HBA)

„Banny“, Abkürzung für Blockchain Annuity, heißt die kollektive Rentenversicherung auf Blockchain-Basis, deren Prototyp die HBA-Consulting AG (HBA) am Montagabend vorgestellt hat.

Das Produkt wurde in Zusammenarbeit mit der Etherisc GmbH entwickelt, die mit ihren Softwareentwicklungen auch „in Nischen unterwegs ist, wo klassische Versicherer aus verschiedensten Gründen kein Angebot haben“, so Mitbegründer Christoph Mussenbrock.

Kein Risikotransfer zu den Unternehmen

Bislang seien Versicherungsprodukte auf Blockchain-Basis ausschließlich im Nicht-Lebensversicherungs-Bereich umgesetzt worden.Mit der neuen Anwendung zeige man, dass dieses auch in Leben funktioniere, berichtete HBA-Vorstand Sascha Ahmadi.

Der Prototyp ist mit Kryptowährung hinterlegt. Er bietet die Möglichkeit, ein Angebot einzuholen, eine Police abzuschließen, sich Renten auszahlen zu lassen und sich die Entwicklung der eigenen Rente und des Kollektivs anzuschauen.

Verwaltung über Blockchain

Bei dem Annuity-Pool tritt der Versicherungsnehmer nicht wie bei einer klassischen Rentenversicherung das Risiko an einen Versicherer ab. Vielmehr wird das Risiko direkt zwischen den Versicherungsnehmern verteilt. Die Berechnung erfolgt mittels realistischer Werte.

Das Grundsystem von „Banny“ sieht vor, dass alle Versicherungsnehmern einen Betrag in einen Topf einzahlen. Aus diesem Topf werden die Gelder an alle Lebenden ausgezahlt. Ein Lebensnachweis ist zum Beispiel per Postident-Verfahren vorzulegen. Jedes Jahr erfolgt eine neue Kalkulation der Renten, um Veränderungen im Kollektiv abzubilden. Die Transaktionen sind unumkehrbar.

Erweiterung der Produktvielfalt

Der Einsatz von Blockchain in der Versicherungswirtschaft wird seit Langem diskutiert (VersicherungsJournal 11.9.2018). Skepsis in Bezug auf Vertraulichkeit, Angst vor Manipulation und ungeklärte rechtlich Fragen haben unter anderem dazu geführt, dass die Technologie bislang nur vereinzelt eingesetzt wird.

Zuletzt hat sich die Hanseatische Versicherungsbörse e.V. für den Einsatz der Blockchain-Technologie entschieden, um dem komplexen und hochvolumigen Spezial-Versicherungsbereich ihres Marktplatzes zu entsprechen (23.8.2023).