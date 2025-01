Projektion der DAK: Kassenbeiträge steigen bereits 2026 weiter an

22.1.2025 – Bis zum Jahr 2035 drohen erhebliche Beitragssprünge in der Sozialversicherung. Dies zeigt eine Studie im Auftrag der DAK. Bereits im kommenden Jahr steigen die Krankenkassenbeiträge demnach um weitere 0,5 Prozentpunkte.

Die Sozialabgaben in Deutschland klettern bis 2035 weiter in Richtung 50 Prozent, wenn nicht bald gegengesteuert wird. Kurzfristig steht besonders die Kranken- und Pflegeversicherung unter erheblichem Ausgabendruck. Dies zeigt eine aktualisierte Projektion der Iges Institut GmbH im Auftrag der DAK-Gesundheit.

Die Studie zeichnet die Beitragssatzentwicklung in den vier Zweigen der Sozialversicherung – der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV), der sozialen Pflegeversicherung (SPV), der gesetzlichen Rentenversicherung (GRV) und der Arbeitslosenversicherung (ALV) – bis zum Jahr 2035 nach.

Drei Szenarien wurden durchgespielt: eine günstige, eine mittlere und eine ungünstige Entwicklung der beitragssatzrelevanten Einflussfaktoren. Grundlage waren nach eigenen Angaben aktuell verfügbare Daten der zuständigen Bundesministerien und der beteiligten Sozialversicherungsträger. Unter anderem wurden jährliche Lohnsteigerungen zwischen zwei und vier Prozent angenommen.

„Sozialgarantie 2021“ in weiter Ferne

Das Ergebnis: In den kommenden zehn Jahren ist in allen vier Zweigen mit erheblichen Beitragssatzsteigerungen zu rechnen. Damit entfernt sich die Sozialabgabenlast der beitragspflichtigen Einnahmen (bpE) in immer schnelleren Schritten von der „Sozialgarantie 2021".

Diese Garantie war das Versprechen der Großen Koalition im Jahr 2020, mit der sie im Rahmen eines Corona-Konjunkturpakets den Gesamtsozialversicherungsbeitragssatz auf 40 Prozent begrenzte.

Seit diesem Jahr liegt dieser Beitragssatz bei 42,5 Prozent. Bei einer günstigen Entwicklung steigt er bis 2035 auf 45,6 Prozent und im Basisszenario auf 48,8 Prozent. Im ungünstigsten Fall, wenn beispielsweise das Rentenniveau bei 48 Prozent stabil bleibt, könnte er in zehn Jahren sogar 53 Prozent erreichen.

Gesamtsozialversicherungsbeitragssatz: Iges-Projektion der Entwicklung (Bild: Iges)

GKV und SPV werden schon 2026 wieder teurer

Allein in der GKV droht der Projektion zufolge in den nächsten zehn Jahren ein zusätzlicher Beitragssprung von 17,5 Prozent auf 20,0 Prozent. Bereits 2026 werden sich die Kassenbeiträge um weitere 0,5 Prozentpunkte auf 18,0 Prozent erhöhen.

Der Beitragssatz in der SPV wird 2026 erneut um 0,2 Prozentpunkte auf 4,0 Prozent steigen. Bis 2029 ist im Basisszenario mit einem weiteren Anstieg um 0,4 Prozentpunkte auf 4,4 Prozent zu rechnen. Dieses Niveau wird sich bis 2035 leicht auf 4,5 Prozent erhöhen.

In der ALV verbleibt laut der Projektion der Beitragssatz zunächst bei 2,6 Prozent und steigt 2029 auf 2,7 Prozent. Bis 2035 ist dann ein Zuwachs auf 3,1 Prozent zu erwarten.

Für die GRV wurden Berechnungen mit und ohne „Rentenpaket II“, das die langfristige Festschreibung des Rentenniveaus auf 48 Prozent vorsieht, durchgeführt. Im letzteren Fall ist mit einem Beitragsanstieg von derzeit 18,6 Prozent auf 20,1 Prozent im Jahr 2029 und auf 22,1 Prozent im Jahr 2035 zu rechnen.

Schnelles Gegensteuern der Politik

Andreas Storm, DAK- Vorstandsvorsitzender, fordert deshalb ein schnelles Handeln der Politik nach der Bundestagswahl. Mit Blick auf die GKV dringt er auf einen „Kassensturz“ und ein „Sofortprogramm für stabile Kassenbeiträge“.

Im ersten Schritt sei im Haushaltsentwurf 2025 eine Umfinanzierung und die Stabilisierung der gesetzlichen Krankenversicherung aus Steuermitteln erforderlich. Zudem müsste kurzfristig die geplante Finanzierung der Krankenhausreform geändert werden. Ferner müssten sich Ausgaben künftig an den vorhandenen Einnahmen orientieren.

Nach der aktuellen Iges-Projektion könnte durch die genannten Finanzierungsmaßnahmen der Beitragssatz in der gesetzlichen Krankenversicherung bis zum Jahr 2035 stabil bei 17,5 Prozent gehalten werden.