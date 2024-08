Pro und Kontra Photovoltaikversicherung

8.8.2024 – Mehr als die Hälfte des durch Photovoltaik (PV) erzeugten Stroms stammt bereits heute aus Anlagen privater Haushalte. Durch die seit Kurzem geltenden neuen Gesetze für Balkonkraftwerke wird für das laufende Jahr mit einem rasanten Anstieg der Installationen und damit des Versicherungsbedarfs gerechnet. Der Einschluss eines „Solarpaketes“ im Rahmen der Wohngebäudeversicherung ist möglich, führt oft aber zu einer kompletten Neuordnung mit Prämienerhöhung. Der Deckungsumfang einer PV-Standardpolice ist größer. Es handelt sich in der Regel um eine Elektronikversicherung.

Zubau von Photovoltaik-Anlagen in jeder Größenordnung

Deshalb ist sich Makler Manfred Körber sicher: „Der Zubau von kleineren, mittleren und größeren Anlagen findet weiter statt. Es werden sicher neuartige Konzepte zunehmend kommen – sei es zum Beispiel für Agro-PV oder für PV-Anlagen auf Teichen oder Seen. Auch das Thema Haftpflichtversicherungsschutz für den Betreiber von PV-Anlagen ist noch zu wenig präsent.“

Für Körber, der sich 1994 selbstständig gemacht hat, ist seit der ersten Stunde bei der Versicherung von PV-Anlagen dabei. Sein Unternehmen MK Secur Versicherungsmakler AG hat beispielsweise die vermutlich erste deutsche Agro-Solaranlage in der Nähe des Bodensee versichert.

Heute betreut das Unternehmen eine fünfstellige Anzahl an PV-Anlagen. Einige der Bausteine seines 2004 entwickelten Deckungskonzepts finden sich inzwischen in Standardverträgen von Versicherern.

Kleinanlagen in die Gebäudeversicherung einschließen

Der Makler ist sich sicher, dass für die „Kleinanlagen“ auf privaten Hausdächern weiterhin zwei Modelle miteinander in Konkurrenz stehen:

a) der Einschluss der Photovoltaikanlage nebst Speicher und Wallbox in die Gebäudeversicherung und

b) die eigenständige „Photovoltaikversicherungspolice“.

Lösung a) setzt selbstverständlich voraus, dass der Vermittler beziehungsweise der Versicherer über den Zubau nebst technischer Daten informiert wird. Damit besteht die Gefahr, dass der bestehende Vertrag genauer unter die Lupe genommen wird.

„Oftmals ist der Einschluss des „Solarpaketes“ im Rahmen der Wohngebäudeversicherung nur möglich, wenn er mit einer kompletten Neuordnung der Wohngebäudeversicherung verbunden wird. Das führt unterm Strich zumeist zu einer Verteuerung“, weiß Manfred Körber. „Die Wohngebäudeversicherungssparte hat ja mit erheblichen Problemen zu kämpfen.“

Eigenständige PV-Anlagenversicherung

Während bei einer üblichen Gebäudeversicherung mit PV-Dach-/oder Fassadenanlage Versicherungsschutz analog der Gebäudeversicherung besteht, also in der Regel Feuer, Leitungswasser, Sturm/Hagel und gegebenenfalls Elementardeckung, ist der Deckungsumfang einer PV-Standardpolice größer. Es handelt sich in der Regel um eine Elektronikversicherung.

Dazu der Experte: „Hier sind üblicherweise alle unvorhersehbare Gefahren und Risiken, die von außen auf die Anlage einwirken, als Versicherungsfall definiert – neben Feuer und so weiter auch Kurzschlüsse, Überspannung und Marderbisse. Ausgeschlossen sind vorhersehbare Schäden beziehungsweise das bloße „Nicht-funktionieren“ ebenso wie Verschleiß.“

In PV-Deckungskonzepten sind oft weitere Risiken integriert. So hat Körber in „Solarsecur“, neben „unvorhergesehenen Schadenereignisse von außen“, auch sogenannte innere Betriebsschäden mitversichert. Das sind Defekte an elektronischen Bauteilen – oftmals an Wechselrichtern – die für den Laien ohne erkennbaren Grund auftreten können.

Kleinanlagen versichern bleibt ein Nebengeschäft

Die Policen für „Kleinanlagen“ sind zumeist zu vertraglichen Mindestprämien zwischen 60 und 100 Euro im Jahr zu haben. Aus Körbers Sicht „ist es finanziell für den Versicherungsvermittler so gesehen sicher kein großes Geschäft“.

Wie bei jeder anderen Versicherungssparte sollten sich Vermittler auch für das PV-Nebengeschäft ausreichende Kenntnisse aneignen. „Wir vertreten die Auffassung, dass jeder Versicherungsvermittler seine Grenzen kennen sollte. So haben sich gerade kleinere Vermittlerbetriebe gegebenenfalls ihre Nischen gesucht, manche sind in der Absicherung von Biometrie-Risiken spezialisiert, andere beim Aufbau von Altersversorgung.

Keiner kann alles perfekt lösen. Wir sind eben seit über 20 Jahren mit Versicherungslösungen für Photovoltaikanlagenbetreibern unterwegs und beherrschen dieses Geschäft und bezeichnen uns selbstbewusst als Qualitätsmarktführer“, so Makler Manfred Körber.