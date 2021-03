Polizeibeamten fehlt es an berufsspezifischen Absicherungen

1.3.2021 – Bei der Beratung von Polizisten stehen berufsspezifische Fragen im Mittelpunkt. Dazu gehören die Themen Dienstunfähigkeit, Spezial-Strafrechtsschutz, Dienst-Haftpflicht und Unfallversicherung. Ein guter Zeitpunkt, die Zielgruppe anzusprechen, ist bei Ausbildungsbeginn oder direkt am Ende der Ausbildung, schreibt der Makler und ehemalige Polizeibeamte Peter Hennig in einem Gastbeitrag.

Will man sich auf die Zielgruppe Beamte spezialisieren, so wird man nicht umhinkommen, sich mit den Verordnungen von Bund und Ländern zur Besoldung, Beihilfe und zu den Ruhestandsbezügen zu befassen. Das macht die Beratung in Absicherungsdingen kompliziert. Hinzu kommt, dass sich bei den verschiedenen Berufsgruppen von Bundesland zu Bundesland Unterschiede ergeben.

Verallgemeinernde Aussagen zum Versorgungsbedarf von Beamten sind daher problematisch. Blickt man auf die Zielgruppe Polizeibeamte, finden sich aber einige Knackpunkte, die unbedingt in das Beratungsgespräch gehören.

Meiner Erfahrung nach betrifft das zum Beispiel die berufsspezifischen Absicherungen generell. Speziell das Thema Dienstunfähigkeits-Absicherung ist eines der Themen mit den meisten Fragezeichen bei den Beamtinnen und Beamten. Aber auch der Dienstrechtsschutz, die Diensthaftpflicht oder die Frage, ob eine Unfallversicherung für Polizeibeamte sinnvoll ist, stehen oft zur Debatte.

Dienstunfähig ist nicht zwangsläufig berufsunfähig

Peter Hennig (Bild. privat)

Um ein zwei Beispiele zu nennen: Bei der Dienstunfähigkeit fängt es damit an, ob es sich um eine echte Dienstunfähigkeits- oder eine Berufsunfähigkeits-Absicherung handelt. Letzteres greift vornehmlich nur dann, wenn man in einem Angestelltenverhältnis steht. Man kann also dienstunfähig werden, was aber nicht zwangsläufig berufsunfähig bedeutet.

Auch dass der Beamte die ersten fünf Dienstjahre keinerlei Ansprüche an den Dienstherren hat (hinsichtlich Ruhegehalt beziehungsweise Pension), ist den meisten nicht bekannt. Dieser Aspekt ist aber der Grund, weswegen die Absicherung gerade in diesen fünf Jahren bedeutend höher ausfallen sollte, als es danach notwendig ist.

Zu guter Letzt wäre es auch schön, eine Versicherungs-Gesellschaft zu wählen, die keinen eigenen Arzt zur Feststellung der Dienstunfähigkeit entsendet. Besser wäre es, wenn der Anbieter sich nahtlos der Meinung des Dienstherren (Amtsarztes) anschließt.

Spezial-Strafrechtsschutz ist unabdingbar

Im Bereich von Dienstrechtsschutz ist vor allem die Spezial-Strafrechtsschutz-Versicherung unabdingbar. Diese sichert den Beamten in der Ausübung seiner Tätigkeit selbst (im Ermessen seines Amtes, zur Verhinderung von Straftaten nach Strafprozessordnung) sowie auf Weisung des Dienstvorgesetzten ab. Solche Handlungen sind nämlich vorsätzlich und keine Rechtsschutz-Versicherung ohne obig erwähnte Klausel würde hier leisten.

Aber auch die Mediation, also die außergerichtliche Streitbeilegung, sollte abgesichert sein. Kommt es nur zu Verhandlungsgesprächen zwischen den Anwälten oder Ähnlichem, aber zu keinem Gerichtsverfahren, leisten die meisten Gesellschaften nicht.

In einem mir passierten Fall war genau das der Grund, warum mir die Mitgliedschaft in der Gewerkschaft nichts nützte – diese mir aber, bevor ich das Verfahren anstrebte, mündlich die Kostendeckung zusagte. Am Ende musste ich über 1.000 Euro für den Anwalt selbst entrichten.

Absicherung von Regressansprüchen

Bei der Diensthaftpflicht-Versicherung gilt neben der Deckung bei Falschbetankung von Dienst-Kfz (was im Übrigen nur eine einzige Gesellschaft absichert) die Absicherung von Regressansprüchen durch den Dienstherren mit als wichtigstes Element. Wenn man also fiskalisches Eigentum verliert oder beschädigt, dann der Dienstherr den Schadensersatz vom Beamten einfordert, sollte einfach die Diensthaftpflicht leisten.

In der Unfallversicherung ist es vor allem die Infektionsklausel, die den klassischen einfachen Unfallbegriff erweitert. Das Infektionsrisiko für Polizeibeamte ist durchaus beträchtlich: Wie schnell passiert es bei einer Durchsuchung von Personen, dass man doch mal in eine Nadel greift oder angehustet wird. Auch der Faktor Eigenbewegung spielt eine erhebliche Rolle. Denn ohne ihn, ist nur Fremdeinwirkung versichert.

Allgemeine Unsicherheit ist groß unter den Polizeibeamten

Eines der größten Fragezeichen, das nahezu alle Beamtinnen und Beamten, beschäftigt, ist meines Erachtens Folgendes: Was brauche ich überhaupt als Absicherung, wozu brauche ich das, woher bekomme ich die passende Lösung, was kostet mich das?

Man kann also eher von einer allgemeinen Unsicherheit sprechen, die beseitigt werden muss, als dass ein spezielles Produkt nachgefragt wird – was jedoch auch vorkommt. Die konkrete Anfrage ist allerdings situationsabhängig.

In der Ausbildungsphase ansprechen

Der beste Zeitpunkt, die Zielgruppe Polizeibeamte anzusprechen, ist direkt zu Beginn der Ausbildung oder kurz vorher. Denn dann hat der Vermittler noch die Gelegenheit, Beratung und Abschluss durchzuführen, bevor der potenzielle Kunde unnötige oder unnötig teure Versicherungen abschließt.

Es ist leider gängige Praxis, dass die Gewerkschaften binnen der ersten Tage nach Ausbildungsbeginn in die Polizeifachschulen gehen und dabei auch über Absicherungsfragen informieren. Doch dort wird die Unwissenheit der Kollegen und Kolleginnen nicht wirklich beseitigt. Diesen werden vielmehr Versicherungsverträge im Zusammenhang mit der Gewerkschafts-Mitgliedschaft verkauft. Das ist ein höchst bedenkliches Verfahren.

Ein weiterer guter Zeitpunkt zur Kundenansprache ist am Ende der Ausbildung, bevor es ans „Große Geld verdienen“ geht. Das wiederum hängt damit zusammen, dass es sich viele Interessenten erst dann leisten können oder wollen, eine vollumfängliche Absicherung zu tätigen oder das Geld für sich arbeiten zu lassen und dementsprechend anzulegen.

Peter Hennig

Der Autor ist Versicherungsmakler und ehemaliger Polizeibeamter (VersicherungsJournal 22.2.2021). Mit seinem Dienstleistungsangebot hat er sich auf die Beratung von Polizeibeamtinnen und -beamten spezialisiert.