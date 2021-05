PKV erhöht Beiträge 2021 stärker als bisher gedacht

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Ein Kunde wollte eine Beitragsanpassung der Axa Krankenversicherung nicht akzeptieren, weil sie für ihn nicht nachvollziehbar war. Zudem zweifelte er an der Unabhängigkeit des Treuhänders, der die Kalkulation geprüft hatte. Vor dem Gericht in Celle hatte er einen schweren Stand. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...

Die Assekurata-Analysten zeichnen in ihrem aktuellen Marktausblick ein sehr düsteres Bild zur Zukunft der Krankenvollversicherung. Ein Segment entwickelt sich jedoch gegen den Trend positiv. Die Rating-Agentur gibt zudem einen Ausblick auf zukünftige Beitragssteigerungen. (Bild: Assekurata) mehr ...

Die Bundestagsfraktion Die Linke befürchtet, dass es für die privat Krankenversicherten in dem Sozialtarif zu Prämienerhöhungen kommen könnte, die sie überfordern. Warum die Kalkulation nicht mehr aufgeht, erläutert der PKV-Verband. (Bild: Brüss) mehr ...

19.2.2018 –

Das Bundesfinanzministerium hat in Reaktion auf ein höchstrichterliches Urteil bislang als geheim eingestufte Daten der privaten Krankenversicherer teilweise frei gegeben. Darunter sind auch die Beitragsanpassungen in der Vollversicherung der einzelnen Gesellschaften. (Bild: Peter Kuley, CC BY SA 2.5) mehr ...