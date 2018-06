PKV-Alterungsrückstellungen steigen auf Rekordhoch

22.6.2018

Im ersten Halbjahr haben die Alterungsrückstellungen der PKV (Kranken und Pflegeversicherung) die Marke von 250 Milliarden Euro übertroffen. Dies teilte der Verband der privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) anlässlich seiner Jahrestagung (VersicherungsJournal 22.6.2018) mit. Im vergangenen Jahr hat es nach Verbandsangaben einen Zuwachs um 12,3 Milliarden Euro gegeben. Jeden Tag stiegen die Rückstellungen um rechnerisch 34 Millionen Euro, so der PKV-Verband weiter.

Zum Vergleich: Jahresende 2014 waren es erstmals über 200 Milliarden Euro, und Ende 2007 war das Volumen nur in etwa halb so groß wie zur Jahresmitte 2018. Seit 2002, als der Wert noch bei gut 76 Milliarden Euro gelegen hatte, hat sich das Volumen der Alterungsrückstellungen in etwa vervierfacht.

Der PKV-Verband hob explizit hervor, dass die Alterungsrückstellungen positive volkswirtschaftliche Effekte hätten. „Der PKV-Kapitalstock ermöglicht mehr Investitionen und hilft dabei, die Wirtschaft zu stärken“, lässt sich der Verbandsvorsitzende Uwe Laue in der Mitteilung zitieren. Verschiedene positive makroökonomische Effekte hatte der Verband bereits in einer im vorletzten Herbst veröffentlichten, wissenschaftlichen Studie aufgelistet (VersicherungsJournal 24.11.2016).