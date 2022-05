Pflegeversicherung: Benachteiligung bereits ab dem zweiten Kind

30.5.2022 – Das derzeitige Beitragssystem der sozialen Pflegeversicherung, nach dem kinderreiche Familien mit gleichen Beiträgen belastet werden wie Familien mit nur einem Kind, ist verfassungswidrig. Das hat das Bundesverfassungs-Gericht mit einem am Mittwoch veröffentlichten Beschluss vom 7. April 2022 entschieden (1 BvL 3/18 und weitere).

WERBUNG

Der Entscheidung lagen Verfassungsbeschwerden mehrerer Familien zugrunde, die es für verfassungswidrig halten, dass Familien, die nur ein Kind erziehen, im Rahmen des Beitragssystems der sozialen Pflegeversicherung ebenso behandelt werden, wie Familien mit mehreren Kindern. Einzig Kinderlose müssten aufgrund des sogenannten Pflegeversicherungs-Urteils des Bundesverfassungs-Gerichts aus dem Jahr 2001 einen anderen Beitragssatz zahlen.

Verstoß gegen das Grundgesetz

Das stellten die Verfassungsrichter auch nicht in Frage. Sie sind jedoch der Ansicht, dass das gegenwärtige System der sozialen Pflegeversicherung Eltern mit mehr Kindern gegenüber solchen mit nur einem Kind in spezifischer Weise benachteiligt.

Der mit einer steigenden Kinderzahl anwachsende Erziehungsmehraufwand finde in dem geltenden Beitragsrecht keine Berücksichtigung. Das Gericht sieht darin einen Verstoß gegen Artikel 3 Absatz 1 GG.

WERBUNG

Wirtschaftlicher Aufwand der Kindererziehung

Der wirtschaftliche Aufwand der Kindererziehung bestehe einerseits aus den tatsächlich aufgewendeten Kindererziehungskosten, insbesondere den erziehungsbedingten Konsumausgaben. Andererseits kämen durch die Kindererziehung entgangene Erwerbs- und Versorgungschancen hinzu.

Der Umfang dieser Aufwendungen steige aber in Abhängigkeit von der Kinderzahl. So sei beispielsweise die Erwerbstätigenquote von Müttern mehrerer Kinder nach wie vor geringer als von jenen mit nur einem Kind.

„Durch die gleiche Beitragsbelastung innerhalb der Gruppe der Eltern mit unterschiedlich vielen Kindern werden Eltern mit mehreren Kindern gegenüber solchen mit weniger Kindern innerhalb des vom Gesetzgeber gewählten Systems der sozialen Pflegeversicherung in spezifischer Weise benachteiligt“, so das Gericht.

Diese Benachteiligung trete bereits ab dem zweiten Kind ein. Sie werde im System der sozialen Pflegeversicherung bislang nicht hinreichend kompensiert. Der Gesetzgeber wurde von den Verfassungsrichtern daher dazu verpflichtet, bis zum 31. Juli 2023 eine Neuregelung zu treffen.

Keine Benachteiligung innerhalb der Renten- und Krankenversicherung

Weitere Verfassungsbeschwerden, die Fragen der Berücksichtigung der Betreuung und Erziehung von Kindern bei der Bemessung des Beitrags zur gesetzlichen Rentenversicherung und zur gesetzlichen Krankenversicherung betrafen, hält das Gericht für unbegründet. Denn in der gesetzlichen Rentenversicherung finde eine Kompensation durch die Anerkennung von Kindererziehungszeiten statt.

In der gesetzlichen Krankenversicherung würde das System der Familienversicherung zu einer faktischen Beitragsentlastung führen. Anders als in der Pflegeversicherung, würden Versicherte dort auch schon in ihrer Kindheit und Jugend in erheblichem Umfang von den Leistungen profitieren.