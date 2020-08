Pflegerenten: Infinma kritisiert Leistungsniveau

21.8.2020 – Der Markt der Anbieter von Pflegerenten-Policen hat sich in fünf Jahren in etwa halbiert. Dies hat das Infinma Institut bei seiner aktuellen Marktstandards-Analyse festgestellt. Weiteres Ergebnis: Die Leistungen im Ausland sind beim Großteil der Angebote eingeschränkt.

Die Infinma Institut für Finanz-Markt-Analyse GmbH hatte kürzlich die „Marktstandards in der BU“ untersucht (VersicherungsJournal 31.7.2020). Am Donnerstag folgte die Ausgabe 2020 der Analyse „Marktstandards in der Pflegerenten-Versicherung“ (PDF, 795 KB).

Kein Rating

Bewertet wurden die reinen Bedingungen, basierend auf insgesamt 18 selbst gewählten Qualitätskriterien. Die Analysten weisen ausdrücklich darauf hin, dass aus diesen Merkmalen kein Rating erstellt wird, „da wir auf dem Standpunkt stehen, dass sich die einzelnen Bedingungsbestandteile nicht gegeneinander ‚aufrechnen‘ lassen“.

Deshalb werde auch keine Bewertung in Form von Punkten vorgenommen, sondern vielmehr für die einzelnen Kriterien dargelegt, ob der Anbieter eine Regelung getroffen hat, die besser oder schlechter als der Marktstandard ist.

„Der Marktstandard wird für uns durch die Regelung definiert, die in den betrachteten Bedingungswerken am häufigsten verwendet wird“, stellt das Institut zur Methodik heraus. Das Marktstandard-Modell ist nicht unumstritten (VersicherungsJournal 2.5.2013).

Stark rückläufiger Markt

Zuletzt hatten die Analysten den Markt der Pflegerenten-Anbieter vor fünf Jahren unter die Lupe genommen. Seinerzeit wurden 61 Tarife von 20 Gesellschaften analysiert. Aktuell konnten nur noch 39 Tarife von neun Anbietern getestet werden, so das nach Infinma-Angaben „ernüchternde“ Ergebnis.

„Zudem überzeichnet die Zahl von neun Anbietern die aktuelle Marktsituation deutlich, da allein zwei Lebensversicherer zugleich auch Produktgeber für vier weitere Absicherungsmodelle sind“ wird weiter mitgeteilt.

Keine Zertifizierung

Auf die sonst übliche Zertifizierung derjenigen Tarife, die durchgängig alle ermittelten Marktstands erfüllen oder überfüllen, haben die Analysten allerdings verzichtet.

Die Analysten merken zum Hintergrund Folgendes an: „Die ermittelten Marktstandards in der Pflegeversicherung sind, anders als beispielsweise in der Berufsunfähigkeits-Versicherung, aus Kundensicht nicht durchgehend positiv zu sehen.“

Kritik an Leistungsausprägungen

So böten etwa rund 85 Prozent der Angebote keine uneingeschränkte Rentenleistung außerhalb der EU an. Zudem würden bei circa drei von vier Offerten die anfallenden Reise- oder Übernachtungskosten für die Untersuchung in der EU nicht übernommen.

Infinma-Geschäftsführer Dr. Jörg Schulz kommentiert die Untersuchungsergebnisse wie folgt: „Ob ein Altersruhesitz in Cornwall oder in Miami tatsächlich so exotisch ist, dass hier die Leistungen aus einer Pflegerenten-Versicherung eingestellt werden müssen, erschließt sich dem Kunden sicher nicht auf den ersten Blick.“

Interessant sei in diesem Zusammenhang auch der „Kontrast zur Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherung, in der 100 Prozent der Tarife einen weltweiten Versicherungsschutz anbieten, aber nur bei etwa fünf Prozent davon die anfallenden Reise- beziehungsweise Übernachtungskosten nicht übernommen werden.“