Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenVersicherungen & Finanzen

Pflegereform hinterlässt Regelungslücke bei Privatpolicen

4.9.2025 (€) – Ein Versicherter wollte Leistungen aus einer „Existenzschutzversicherung“. Deren Bedingungen knüpften aber noch an die vor der Pflegereform 2017 geltenden Pflegestufen an. Der Versicherer lehnte die Leistung ab: Der Kläger erfülle die Voraussetzungen für eine Pflegestufe nicht. Der BGH hielt aber fest: Den Parteien sei der Anknüpfungspunkt für den in den Bedingungen bestimmten Leistungsfall der Pflegerente abhandengekommen – der Vertrag enthalte somit eine planwidrige Regelungslücke.

WERBUNG
Premium-Zugang

Dieser Artikel ist nur für Premium-Abonnenten des VersicherungsJournals frei zugänglich. Der exklusive Zugang gilt für Texte mit Premium-Inhalt wie auch für Beiträge, die älter als 30 Tage sind.

Wenn Sie bereits Premium-Abonnent sind, melden Sie sich bitte hier an:

Login für Premium-Abonnenten

Wenn Sie noch kein Premium-Abonnent sind, können Sie sich jetzt registrieren.

Premium-Abonnement auch als Wertschätzung der Redaktion

Premium-Abonnentinnen und -Abonnenten erhalten den Zugriff auf alle Inhalte vom VersicherungsJournal. Sie leisten zudem einen unverzichtbaren Beitrag für die redaktionelle Unabhängigkeit. Der Verlag ist für diese Wertschätzung sehr dankbar.

Schlagwörter zu diesem Artikel
AVB · Bundesgerichtshof · Rente
WERBUNG
WERBUNG
Werben im Extrablatt

Mit einer Anzeige im Extrablatt erreichen Sie mehr als 12.500 Menschen im Versicherungsvertrieb, überwiegend ungebundene Vermittler. Über die Konditionen informieren die Mediadaten.

Ihr Wissen und Ihre Meinung sind gefragt

Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.

Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.

Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.

WERBUNG
Noch erfolgreicher Kundengespräche führen

Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.

Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren
Berufsunfähigkeitsversicherung: Darf der Versicherer auf eine Tätigkeit ohne Berufsabschluss verweisen?
7.8.2025 – Ein Automechaniker wurde berufsunfähig, übernahm dann eine neue Aufgabe als Gruppenleiter in einer Behindertenwerkstatt. Ein beruflicher und sozialer Abstieg, der eine konkrete Verweisung ausschließt? (Bild: Jöhnke & Reichow) mehr ...
 
Berufsunfähigkeitsversicherer will schwerhörigem Kapitän die Rente verweigern
8.4.2025 – Der BU-Versicherer brachte das Argument vor, der Betroffene könne doch fortan bei seiner Tätigkeit auf der Kommandobrücke ein Hörgerät tragen. Das Oberlandesgericht Frankfurt war da anderer Ansicht. (Bild: Pixabay CC0/Constanze Vina) mehr ...
 
Gericht untersagt Allianz Klausel zur Herabsetzung des Rentenfaktors
31.1.2025 – Der Versicherer war von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg vor den Kadi gezogen worden. Jetzt sprechen die Verbraucherschützer von einem „bedeutenden Erfolg“. Doch das letzte Wort scheint in der Sache noch nicht gefallen zu sein. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
 
Lebensversicherung: Was das Widerspruchsrecht verwirkt und was nicht
17.9.2024 – Eine Frau verlangte, ihre langjährig bestehende Rürup-Police rückabzuwickeln, nachdem sie bereits mehrere vertragliche Veränderungen vorgenommen hat. Der Versicherer sah darin einen Rechtsmissbrauch. Daraufhin klagte die Kunden bis zum Bundesgerichtshof. (Bild: Comquat, CC BY-SA 2.0) mehr ...
 
BdV-Wissenschaftstagung: Wie es mit der Pandemie weitergeht
26.3.2021 – Die Auswirkungen von Corona auf die Versicherungsbranche war Thema beim Bund der Versicherten. Dort gab es auch Ausblicke auf die Zinsentwicklung und den Streit um die Betriebsschließungs-Versicherung. (Bild: Schmidt-Kasparek) mehr ...
 
Für den Rechtsschutz-Abschluss ist es oft noch nicht zu spät
14.2.2020 – Die Rechtsanwälte Jöhnke und Reichow beleuchteten auf ihrem Vermittlerkongress typische Konfliktfelder im Versicherungsrecht. Darunter waren Verletzungen der vorvertraglichen Anzeigepflicht und Rückforderungen von Krankentagegeld-Versicherern. (Bild: Meyer) mehr ...
 
Alter Leipziger-BU: Sofortleistung bei Krebsdiagnose
1.2.2019 – Der Lebensversicherer hat seinen Berufsunfähigkeits- (BU-) Tarif überarbeitet. Das Bedingungswerk bringt jetzt einige Verbesserungen für den Kunden, schreibt Makler Philip Wenzel. So gibt es eine neue Klausel wie auch eine Regelung zur Umorganisation. (Bild: privat) mehr ...
WERBUNG