Paukenschlag bei der Überschussbeteiligung

29.11.2022 – Die Bayern-Versicherung erhöht die laufende Verzinsung für 2023 bei ihren Kapitalmarkt-orientierten Angeboten um 0,75 Prozentpunkte auf 2,25 Prozent. Hinzu kommen Schlussüberschüsse inklusive Mindestbeteiligung an den Bewertungsreserven und inklusive Kostenüberschuss in Höhe von 0,50 (0,55) Prozent bei Einmal- (laufenden) Beiträgen.

In den letzten Jahren waren wegen der anhaltenden Niedrigzinsphase meist Absenkungen der Überschussbeteiligung zu beobachten. Erhöhungen waren hingegen rar gesät. Letztmalig war dies vor zwei Jahren der Fall, als die Athora Lebensversicherung AG die laufende wie auch die gesamte Verzinsung aufgestockt hatte (VersicherungsJournal 27.11.2020).

Zwei Jahre zuvor hatte neben der Ideal Lebensversicherung a.G. (3.12.2018) und den beiden DEVK-Lebensversicherern (7.12.2018) für einen Teilbestand auch die Öffentliche Lebensversicherung Berlin Brandenburg AG Erhöhungen vorgenommen (8.1.2019). Davor hatte letztmals die Deutsche Ärzteversicherung AG die laufende Verzinsung für 2012 angehoben (23.11.2011).

Laufende Verzinsung wird um 0,75 Prozentpunkte erhöht

Am Dienstag hat die Versicherungskammer Bayern (VKB) „im Umfeld steigender Zinsen und verbesserter Kapitalmarktkonditionen“ einen deutlichen Zuschlag bei der laufenden Verzinsung für 2023 vermeldet. Demnach erhöht die Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG um 0,75 Prozentpunkte auf 2,25 Prozent.

„Bei den Kapitalmarkt-orientierten Produkten erhalten Neuverträge gegen laufenden Beitrag eine Gesamtverzinsung von 2,80 Prozent beziehungsweise 2,75 Prozent bei Einmalbeiträgen auf das Sicherungsvermögen“, wird in der Mitteilung erläutert.

In dieser gesamten Verzinsung sind den Angaben zufolge „nicht garantierte Schlussüberschüsse inklusive Mindestbeteiligung an den Bewertungsreserven und inklusive Kostenüberschuss“ in Höhe von 0,55 (0,50) Prozent bei laufenden (Einmal-) Beiträgen enthalten.

„Die Erhöhungen wirken sich besonders stark auf unsere sicherheitsorientierten Produkte wie ‚WachstumGarant‘ und ‚FlexVario‘ mit einem Chance-Profil von 90 Prozent aus“, hebt das Unternehmen hervor.

Nicht nur für Neukunden

Weiter wird herausgestellt, dass die Erhöhungen nicht nur für Neukunden gälten, sondern für alle seit 2012 geschlossenen Verträge. Dies gilt für Bestandskunden der Bayern-Versicherung wie auch für solche der früheren Saarland Lebensversicherung, so die VKB auf Nachfrage. Letztere wurde inzwischen zusammen mit der Öffentlichen Lebensversicherung Berlin Brandenburg auf die Bayern-Versicherung verschmolzen (7.9.2021).

Bei Bestandsverträgen der Öffentlichen Berlin Brandenburg „beträgt ab Tarifwerk 2012 die laufende Verzinsung (inklusive Rechnungszins) 1,75 Prozent“, teilte das Unternehmen der Redaktion weiter mit. Auch in früheren Jahren war die laufende Verzinsung bei der Öffentlichen Berlin Brandenburg etwas niedriger als bei der Bayern-Versicherung und der Saarland Leben (9.1.2020, 7.1.2021).

Für genauere Details wird auf den Überschuss-Verteilungsplan verwiesen, der zum Jahreswechsel auf dieser Internetseite verfügbar sein werde.

So kommentiert die Bayern-Versicherung die Erhöhung

Das Unternehmen bezeichnete die Erhöhung als „starkes Signal“. Dazu Dr. Robert Heene, im VKB-Konzern für die Lebensversicherung zuständiges Vorstandsmitglied:

„Wir gehen von einer dauerhaften Trendwende aus und reagieren entsprechend schnell“. Es sei der eigene Anspruch, die Ertrags- und Risikoposition für die Kundschaft „zeitnah und vorausschauend anzupassen“.

Top-Fünf-Platzierung nach Prämien

Die Bayern-Versicherung ist mit über 3,5 Milliarden Euro verdienten Bruttobeitragseinnahmen an fünfter Stelle im Marktvergleich. Das bedeutet laut dem Map-Report Nummer 926 – „Bilanzrating deutscher Lebensversicherer 2021“ 3,57 Prozent Marktanteil.

Die SCR-Quote des Akteurs (ohne Volatilitätsanpassung und ohne Übergangsmaßnahmen) beträgt rund 325 Prozent. Das bedeutet in der Rangliste im Map-Report Nummer 924 – „Solvabilität im Vergleich 2012 bis 2021“ Platz 19. Nur drei der Branchengrößen mit mehr als 1,5 Milliarden Euro Prämieneinnahmen weisen höhere Werte auf. Im Schnitt sind es 264,6 Prozent (20.5.2022).

Die Bayern-Versicherung im Urteil der Analysehäuser

Von verschiedenen Analysehäusern wird die Bayern-Versicherung überdurchschnittlich bewertet. So erhielt die Gesellschaft in der aktuellen Auflage des „M&M Rating LV-Unternehmen“ mit vier Sternen eine „sehr gute“ Bewertung (20.10.2022).

Im diesjährigen Unternehmensscoring der Ascore Das Scoring GmbH (27.10.2022) gab es fünf von sechs möglichen Kompassen, was einem „ausgezeichnet“ entspricht. Dies bedeutet jeweils die zweitbeste Notenstufe.

Im aktuellen Bilanzrating des Map-Reports reichte es hingegen nur zu einem „m“ für „befriedigende Leistungen“ (2.11.2022). Dies entspricht lediglich der vierthöchsten Bewertungsklasse.

Weitere Überschussdeklarationen für 2023

Vor der Bayern-Versicherung haben bereits einige andere Marktteilnehmer ihre Überschussdeklarationen veröffentlicht. Den Auftakt machte die Ideal Lebensversicherung a.G. Sie bietet für die Klassik unverändert eine laufende (gesamte) Verzinsung von 3,0 (3,7) Prozent (17.11.2022).

Bei der Axa Lebensversicherung AG (inklusive der DBV Deutsche Beamtenversicherung Lebensversicherung, Zweigniederlassung der Axa Lebensversicherung AG) sind es weiterhin 2,6 Prozent laufende Verzinsung (24.11.2022).

Auch die Run-off-Gesellschaft Athora bietet ihren Kunden mit klassischen Policen wie im laufenden Jahr eine laufende Verzinsung von 3,0 Prozent. Zusammen mit einem Schlussüberschussanteil von unverändert 1,0 Prozent liegt die gesamte Verzinsung weiterhin bei 4,0 Prozent. Beides stellte im laufenden Jahr den Höchstwert dar (28.11.2022).

Ihre laufende Verzinsung konstant halten auch die Nürnberger Lebensversicherung AG (2,25 Prozent) und die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. (Klassik: 2,05 Prozent, moderne Klassik: 2,10 Prozent). Die gesamte Verzinsung bei Letzterer beträgt 2,30 (2,40) Prozent für die (moderne) Klassik. Bei der Nürnberger sind es „rund 2,5 Prozent“ – zuzüglich Beteiligung an den Bewertungsreserven (28.11.2022).