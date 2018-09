Park-Notbrems-Assistent kann Kfz-Prämie stark senken

6.9.2018 – Auf der Tagung „#KNEXT“ gab die Allianz einen Einblick in ihre Pläne zur Elektromobilität und welche Autotechniken die Beiträge senken können. Die Beratungsgesellschaft MSK stellte ein einfaches Telematik-Modell vor.

Am Mittwoch fand das von der Meyerthole Siems Kohlruss Gesellschaft für aktuarielle Beratung mbH (MSK) und dem Rückversicherer Scor Global P&C Deutschland, Niederlassung der Scor Global P&C SE veranstaltete Expertentreffen #KNEXT statt.

Auf der Tagung berichtete Jörg Hipp, Vorstandsmitglied der Allianz Versicherungs-AG und Vorstandsvorsitzender von deren Beteiligung, der Volkswagen Autoversicherung AG (VersicherungsJournal 27.9.2012), über das kommende Serviceangebot der beiden Gesellschaften.

Rettung bei leerer Batterie

Jörg Hipp

Als Trend nannte er: „Ich bin sicher, dass Elektrofahrzeuge bald zum Massenmarkt werden.“ Für diese Autos arbeitet die Allianz derzeit an einem „E-Schutzbrief“. Der könnte Anfang 2020 kommen.

„Wir werden aller Wahrscheinlichkeit den ersten Tarif bei der VW-Autoversicherung einführen“, sagte Hipp. Hier will der Versicherer Erfahrungen sammeln und das Angebot erst später auf den gesamten Markt ausweiten. Eine besondere Leistung wird die Pannenhilfe sein, wenn der Wagen aufgrund einer leeren Batterie liegenbleibt.

Zudem will sich die Assekuranz an Ladenetzwerken beteiligen. Und über den Allianz-Handwerkservice soll Kunden mit E-Fahrzeug ein privater Ladeanschluss in der heimischen Garage installiert werden. Hipp: „Nicht jeder ist ja Starkstromelektriker.“

Für Urlaubsfahrten soll Besitzer von E-Autos über Plattformen ein Leihwagen angeboten werden, damit sie auch dorthin reisen können, wo es kein oder nur ein beschränktes Ladesäulen-Netz gibt.

Gleichzeitig will das Unternehmen über das Allianzzentrum für Technik (AZT) auf die Hersteller von Elektroautos Einfluss nehmen, um kostengünstigeres Design zu erreichen. Zudem plant die Assekuranz in Zusammenarbeit mit Kfz-Herstellern einen Nachlass für Fahrzeuge mit Fahrerassistenzsystemen.

Potenziell sind 30 Prozent weniger Prämie möglich

Der Versicherer hat die Wirkung von verschiedenen Sicherheitstechniken analysiert. Den höchsten Wirkungsgrad gibt es in der Kaskoversicherung bei Einparkhilfen, die mit einem Notbremsassistenten kombiniert sind. Fahrzeuge, die mit solchen Systemen ausgestattet sind, könnten in der Kaskoprämie theoretisch über 30 Prozent günstiger sein.

Bei autonomen Notbremssystemen, die etwa beim Auffahren auf der Autobahn aktiv werden, hat die Allianz einen theoretischen Nachlass von rund 24 Prozent auf die Haftpflichtprämie ermittelt. In der Kaskoversicherung seien hier unter 20 Prozent möglich.

Günstigere Prämien durch weniger Schäden sind auch bei intelligenten Assistenzsystemen erreichbar, die Geschwindigkeit und das Spurverhalten beeinflussen. Das Einsparpotential wird mit je nach Technik und Sparte zwischen fünf und 15 Prozent angegeben.

Die hohe Schadenbelastung der Senioren kommt vor allem durch Parkunfälle zustand. Jörg Hipp, Vorstand Allianz Versicherungs-AG, Volkswagen Autoversicherung AG

Nur „Piepsen“ hilft nicht

Der heute weit verbreitete Solo-Parkassistent ist nach Einschätzung des Allianzmanagers hingegen kontraproduktiv. „Wenn es nur piepst, wird es teurer“, so Hipp. Erstes Fahrzeug mit einem Sicherheitstechnik-Rabatt für Park-Notbrems-Assistenten könnte der neue VW-Polo werden. Das Fahrzeug habe in Tests überzeugt.

Als Zielgruppe für den Park-und-Notbrems-Rabatt sieht Hipp vor allem Senioren und Pkw-Flotten. „Die hohe Schadenbelastung der Senioren kommt vor allem durch Parkunfälle zustande“, erläuterte Hipp. Flotten, vor allem wenn sie viel in Innenstädten unterwegs sind, haben viele Frequenzschäden, die man mit dieser Technik eindämmen könnte.

Sinkt die Schadenquote bei Flotten, wird die Versicherung in der Regel günstiger. Flottenbetreiber könnten sich die Erkenntnisse somit zu Nutze machen und beim Kauf neuer Fahrzeuge berücksichtigen. Geringe Zukunftsaussichten hat nach Einschätzung des Versicherungsmanagers das private Carsharing.

„Da wir selbst in einem Fall der Versicherer sind, kennen wir die Schäden“, sagte Hipp. Das Geschäftsmodell wäre vor allem die Selbstfahrervermietung für junge Leute in Innenstädten. „Ein schlechteres Risiko lässt sich kaum noch finden“, so Hipp.

Mittelfristig wird jeder deutsche Kfz-Versicherer einen Telematik-Tarif anbieten. Onnen Siems, Geschäftsführer MSK

Einfache Technik setzt sich durch

Onnen Siems

Telematik-Tarife, die die Versicherungsprämie nach dem individuellen Fahrstil bemessen, sollen in der Zukunft boomen.

Davon geht die Beratungsgesellschaft MSK aus. „Mittelfristig wird jeder deutsche Kfz-Versicherer einen Telematik-Tarif anbieten“, sagte MSK-Geschäftsführer Onnen Siems. „Die Kritiker der Telematik in der Autoversicherung müssen umdenken.“ Nach Einschätzung des Beraters wird sich einfache Technik, also die Kombination von Apps und Smartphone, durchsetzen.

Bei Telematik-Tarifen gibt es derzeit aber nur einen Run auf junge Autofahrer. Grund: Sie können am meisten sparen. Anfängertarife sind besonders teuer. Nutzen die jungen Fahrer Telematik-Tarife, versprechen ihnen die Kfz-Versicherer hohe Nachlässe von bis zu 37 Prozent.

Laut einer Auswertung von MSK gibt es mittlerweile schon 300.000 Telematik-Verträge. Immer mehr Versicherer würden sie anbieten. Nach Marktanteilen wären es schon über 50 Prozent.

Telematik für mittelständische Versicherer

Gemeinsam mit HMR Consulting GmbH hat MSK ein eigenes Telematik-Modell entwickelt, dass vor allem mittelständischen Versicherern angeboten werden soll. Entwickelt wurden bereits eine App und die notwendige IT und der Prozess der Datenübermittlung vom Kunden zum Servicedienstleister, der als Treuhänder alle Datenschutzauflagen erfüllen soll.

Praktisch brauchen nur Schnittstellen zu den Versicherern geschaffen zu werden, dann können die Assekuranzen mit dem MSK-System starten. Ein Workshop mit Versicherern ist für 2020 geplant. Die Lösung eines Konsortiums, das den Datenpool füllt, wäre eine „charmante Kostenteilung“. Zudem würden so genügend Schäden anfallen, um eine bessere Datenanalyse zu ermöglichen.