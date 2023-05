Ombudsmann: Die Sparten mit dem höchsten Beschwerdeaufkommen

16.5.2023 – Im vergangenen Jahr ist der Eingang an zulässigen Beschwerden beim Versicherungsombudsmann deutlich gesunken. Besonders deutliche Abnahmen gab es dabei in den beiden „führenden“ Sparten Leben und Rechtsschutz. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer hat sich bei rund 70 Tagen eingependelt, wie der jetzt veröffentlichte Jahresbericht der Schlichtungsstelle zeigt.

2022 sind beim Versicherungsombudsmann e.V. 15.907 Beschwerden eingegangen, über ein Achtel weniger als im Jahr zuvor (VersicherungsJournal 18.5.2022). Noch stärker ging die Zahl der zulässigen Eingaben zurück – und zwar um rund ein Sechstel auf 11.898. Das ist dem aktuellen Jahresbericht 2022 der Schlichtungsstelle zu entnehmen, der am Dienstag vorgestellt wurde.

Dies entspricht dem zweitniedrigsten Stand an zulässigen Reklamationen seit 2009. Lediglich 2012 waren es mit etwa 11.600 noch weniger (17.5.2013). Der Höchststand im Betrachtungszeitraum wurde vor sieben Jahren mit fast 15.000 Beanstandungen erreicht (7.6.2018).

Leben vor Rechtsschutz

Jeweils gut jede fünfte Eingabe entfiel auf die Lebens- sowie die Rechtsschutz-Versicherung. In Ersterer war die Zahl mit fast einem Viertel (auf 2.643 Beschwerden) noch stärker rückläufig als in Letzterer (minus ein knappes Fünftel auf 2.565 Stück). Die Lebensversicherung verteidigte damit ihre „Spitzenposition“, nachdem zuvor drei Mal Rechtsschutz in Front gelegen hatte (21.5.2021, 6.5.2020, 24.5.2019, 7.6.2018).

Im Jahresbericht wird zum Hintergrund für die deutlichen Verminderungsraten erläutert, dass „im Berichtsjahr keine zahlenstarken Sondereffekte zu verzeichnen waren, wie das etwa mit jeweils mehreren hundert Beschwerden im Vorjahr der Fall war.

Damals gingen zu den Widerspruchsfällen in der Lebensversicherung vor dem Jahreswechsel in großer Zahl Beschwerden ein, die von spezialisierten Anwaltskanzleien auch mit dem Zweck der Verjährungshemmung eingelegt worden waren.“ In Rechtsschutz habe sich im Berichtsjahr „bemerkbar gemacht, dass die Folgen der ‚Dieselaffäre‘ weitgehend abgearbeitet zu sein scheinen“, heißt es in dem Bericht weiter.

Nur geringe Einflüsse durch Tief „Bernd“

Fast jede sechste zulässige Reklamation war der Kraftfahrtversicherung zuzurechnen, rund jede siebte der Gebäudeversicherung. Dahinter folgen die Versicherungszweige Hausrat, allgemeine Haftpflicht, Unfall und Berufsunfähigkeit (BU) mit Anteilen zwischen knapp sechs und gut zwei Prozent.

Die durch das Tief „Bernd“ hervorgerufene Starkregenkatastrophe im Juli 2021 (Archiv) hat auch 2022 nicht zu einem deutlichen Anstieg der Beanstandungen geführt,

Die Zahl der insgesamt zu dieser Thematik eingegangenen Reklamationen bezifferte die Schlichtungsstelle auf „circa“ 150. 91 davon waren bereits im 2021 verzeichnet worden.

So wurden die Verfahren abgeschlossen

Der Jahresbericht gibt auch Aufschluss darüber, wie die zulässigen Beschwerden abgeschlossen wurden. Insgesamt wurden mehr als vier von zehn der zulässigen Eingaben durch Entscheidung beendet (bis 10.000 Euro, verbindlich für den Beschwerdegegner). In fast jedem 20. Fall sprach der Schlichter eine Empfehlung aus (über 10.000 bis zu 100.000 Euro, unverbindlich für den Versicherer).

Bei klar mehr als einem Viertel der zulässigen Eingaben sorgte der Ombudsmann für Abhilfe. Darunter ist zu verstehen, dass der Versicherer von der vom Beschwerdeführer beanstandeten Entscheidung ganz oder teilweise abrückte. Jeder zehnte Fall wurde durch Beschwerderücknahme beendet, knapp sechs Prozent durch einen Vergleich.

Etwa jede zehnte Reklamation konnte in der Sache nicht entschieden werden. Letzteres trifft den Angaben zufolge auf solche Eingaben zu, bei denen die endgültige Bewertung von Fragen abhing, für deren Klärung sich das vereinfachte Ombudsmannverfahren nicht eignete.

Durchschnittlich Verfahrensdauer bei 70 Tagen

Auffällig ist ein deutlich rückläufiger Anteil der Entscheidungen. Dieser nahm alleine in den letzten drei Jahren um etwa acht Prozentpunkte ab. Andererseits werden die Verfahren immer häufiger durch Abhilfe beendet (plus etwa vier Prozent). Ansonsten gab es keine signifikanten Veränderungen.

Die durchschnittliche Verfahrensdauer – von der Einlegung einer Beschwerde bis zum Verfahrensabschluss – lag laut dem Jahresbericht bei zulässigen Eingaben minimal verbessert bei etwa über 70 Tagen. Zum Vergleich: 2015 waren es noch 90 Tage – und 2012 sogar mehr als 100 Tage.