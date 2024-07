Ombudsfrau gibt kräftigen Anstieg der Beschwerdezahlen bekannt

24.7.2024

Der Versicherungsombudsmann e.V., der seit April von der Ombudsfrau Dr. Sibylle Kessal-Wulf geführt wird (9.1.2024), hat erste Angaben zum Reklamationsaufkommen im ersten Halbjahr 2024 vorgelegt. Demnach gingen zwischen Januar und Juni dieses Jahres 10.550 Beschwerden bei der Schlichtungsstelle ein.

Dies entspricht nach einer Zunahme um über ein Sechstel dem zweithöchsten Stand. Der Höchststand war in der ersten Jahreshälfte 2015 mit über 11.400 Eingaben zu beobachten gewesen (22.8.2019). Der Tiefststand wurde vor zwei Jahren erreicht, als es nur leicht über 7.600 Reklamationen waren (13.9.2022).

Die Reklamationszahl zwischen Januar und März lag dabei mit fast 5.500 deutlich höher als im Vorjahr (plus fast ein Siebtel). In der zweiten Dreimonatsperiode gab es nach vier Verminderungen zum zweiten Mal in Folge einen Anstieg auf ein neues Siebenjahreshoch. Im Vorjahr war es in beiden Perioden ebenfalls deutlich nach oben gegangen. Der Höchstwert für ein erstes Quartal wurde 2017 mit fast 5.550 Eingaben gemessen.

Wie sich das Reklamationsaufkommen auf die einzelnen Sparten verteilt und weitere statistische Analysen zu den Beschwerden – auch Vermittlern gegenüber – veröffentlicht die Schlichtungsstelle jedes Frühjahr (15.5.2024, 17.5.2024, 27.5.2024, 30.5.2024).