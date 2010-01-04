Nürnberger steht auf der Watchlist der Ratingagentur Fitch

2.12.2025 – Bei der Nürnberger ist eine höhere Ratingeinstufung nach dem Zusammenschluss mit der VIG zu erwarten. Assekurata vergibt an vier Gesellschaften der Rheinland-Gruppe erneut die Note „A+“. Fitch bewertet unverändert den Provinzial-Konzern und Generali inklusive wichtiger Töchter mit „AA-“ sowie LV 1871 mit „A+“. Die Stuttgarter Leben erhält von Assekurata zum fünften Mal „A“ mit auf „positiv“ verbessertem Ausblick. Bei Prismalife und Deutsche Rück werden die Vorjahresnoten gleichfalls bestätigt.

Bei den elf Versicherern, die sich in den letzten Monaten einem Folgerating unterzogen haben, sahen die Ratingagenturen keinen Anlass, ihre Benotung zu ändern. Bei der Stuttgarter Lebensversicherung a.G. setzte die Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH den Ausblick auf positiv. Die Bewertung der Nürnberger-Gruppe steht bei Fitch Ratings auf der Watchlist.

Fitch sieht Verbesserungspotenzial für das Rating der Nürnberger

Die internationale Ratingagentur Fitch Ratings hat die IFS-Ratings der Nürnberger Lebensversicherung AG, der Nürnberger Allgemeine und der Nürnberger Kranken (jeweils „A“) auf „Rating Watch Positive“ gesetzt. In solche Listen werden Unternehmen aufgenommen, bei denen es bedeutende Entwicklungen oder Ereignisse gibt, die sich auf das Kreditprofil und/oder die Bonität auswirken.

Anlass bei der Nürnberger-Gruppe ist die im Oktober angekündigte Unterzeichnung einer Zusammenschlussvereinbarung mit der Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) (VersicherungsJournal 17.10.2025).

Mit dieser Einstufung signalisiert Fitch, dass nach Vollzug der Transaktion die Ratings möglicherweise angehoben werden. Fitch begründet die positive Bewertung mit der strategischen Bedeutung der Nürnberger innerhalb der VIG-Gruppe. Dabei führen die Analysten die künftig höhere Bonität insbesondere auf die Größe, Diversifizierung, Kapitalausstattung und Finanzkraft der neuen Muttergesellschaft zurück.

WERBUNG

Die Rheinland-Gruppe bewertet Assekurata erneut mit „A+“

Die Rheinland Versicherungs AG, Rhion Versicherung AG und Credit Life AG, 100-prozentige Konzerntöchter der börsengelisteten Rheinland Holding AG, erhielten zum siebten Mal in Folge im Bonitätsrating von Assekurata die Note „A+“ mit stabilem Ausblick. Dabei blieb es auch im dritten Folgerating für die Rheinland Holding.

Auf Gruppenebene wurden die Anforderungen aus Solvency II mit einer SCR-Quote von rund 250 Prozent wieder deutlich übererfüllt. Die Eigenkapitalquote ging binnen Jahresfrist mit Stichtag 31.12.2024 von 19,3 Prozent auf 15,0 Prozent zurück und lag damit deutlich unter dem Marktdurchschnitt von 45,2 Prozent. Dies wird mit dem gestiegenen Beitragsvolumen erklärt.

Provinzial-Konzern mit unverändertem Urteil von Fitch

Der Provinzial Versicherung AG und der Provinzial Lebensversicherung AG, den Kerngesellschaften des Provinzial-Konzerns, bestätigte Fitch Ratings die Note „AA-“ mit stabilem Ausblick. Dieses Niveau hatte der Konzern erstmals im Jahr 2011 attestiert bekommen.

Fitch betont dabei die „sehr starke Kapitalausstattung“, das „starke Unternehmensprofil“ sowie die „starke finanzielle Performance“ des Konzerns. Darüber hinaus hebt die Agentur die gute Wettbewerbsposition der Gruppe hervor. Sie ist mit über sieben Milliarden Euro Beitragseinnahmen der zweitgrößte öffentliche Versicherer in Deutschland.

Generali beurteilt Fitch eine Stufe besser als die LV von 1871

Dem Generali-Konzern und deren wichtigsten Tochtergesellschaften, darunter der Generali Deutschland Versicherung AG, bestätigte Fitch die Note „AA-“ mit stabilem Ausblick. Ähnlich wie bei der Provinzial hebt die Agentur dabei die „sehr starke Kapitalausstattung“, das „sehr starke Unternehmensprofil“ sowie die „robuste Performance“ des Konzerns hervor.

Zum 21. Mal in Folge bestätigte Fitch das „A+“-Finanzstärkerating der Lebensversicherung von 1871 a.G. München. Damit liegt sie weiterhin nur eine Stufe schlechter als die Provinzial-Gesellschaften und die Generali.

Zudem zählen die Analysten die LV 1871 zu den „Top 10 Anbietern in der Berufsunfähigkeitsversicherung in Deutschland" und bescheinigen dem Versicherer damit eine starke Wettbewerbsposition.

Ratings von Stuttgarter Leben, Prisma Life und Deutsche Rück bestätigt

Die Stuttgarter Lebensversicherung a.G. erhielt zum fünften Mal in Folge im Assekurata-Bonitätsrating die Note „A“. Der Ausblick wurde von „stabil“ auf „positiv“ angehoben. Im Vergleich zu anderen Anbietern klassischer Lebensversicherungen erkennt die Agentur einige Wettbewerbsvorteile, unter anderem die sehr gute Position im Maklermarkt.

Die Prisma Life AG beurteilt Assekurata wieder mit „BBB+“. Der Ausblick wurde im letzten Jahr von „positiv“ auf „stabil“ gesenkt. Durch die Einbindung in die Barmeniagothaer-Gruppe könnte sich die strategische Ausrichtung ändern. Das Wachstum stellt nach Meinung der Agentur nach wie vor ein Handlungsfeld dar.

Seit dem Jahr 2016 bewertet Standard & Poor´s die Deutsche Rück Gruppe mit „A+“ und stabilem Ausblick. Im Ratingbericht werden das nachhaltige, ausgezeichnete Kapital- und Ertragsprofil sowie die starke Wettbewerbsposition herausgestellt. Die Agentur erwartet weiterhin einen positiven Geschäftsverlauf und eine stabile Kapitalentwicklung.