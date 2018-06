Noah18 – Startups brannten Feuerwerk ab

12.6.2018 – Auf der Konferenz in der letzten Woche in Berlin berichteten unter anderem die Haftpflichthelden, Community Life, Inzmo, Hypoport und Wefox von ihren Erfolgen und Zukunftsplänen. Die Bundesregierung hielt sich mit Aussagen zur Digitalisierung zurück.

Am 6. und 7. Juni kamen 3.500 Teilnehmer zur Noah18 nach Berlin. Bei wohl kaum einer anderen Gelegenheit treffen mehr Startups aller Branchen auf die geballte Macht der Investment-Szene, Manager, Politiker, Influencer und Fachmedien.

Die Reizüberflutung auf der Konferenz war fast unerträglich. Und machte doch den ganz besonderen Charme der Noah aus: Alle sechs Minuten wechselten die – nach Branchen sortierten – Unternehmen auf der Hauptbühne und brannten ein Feuerwerk ab. Hier fanden sich die saturierteren Startups in Series B sowie die großen Player der Branche.

Spannend aus Versicherersicht war vor allem die Nebenbühne. Dort zeigte sich das erste Mal seit Längerem Stefan Herbst, Geschäftsführer der unter der Marke „Haftpflicht Helden“ auftretenden Insurance Hero GmbH.

Der erfrischende Auftritt des Assekuradeurs zeigte, dass man sich auch abseits der großen Bühnen systematisch weiterentwickeln kann. Nach einem vielversprechenden ersten Quartal kündigte er weiteres Wachstum an.

Insurtechs kündigen Wachstum an

Ähnliches hörte man auch von Claudia Lang, erfahrene Gründerin und Frontfrau der Community Life GmbH (VersicherungsJournal 11.10.2017, 24.2.2016, 15.4.2015). Die Plattform, die Versicherungen der Swiss Re-Tochter Iptiq Life S.A. anbietet und verwaltet, verfügt über eines der innovativsten IT-Systeme der Branche.

Das Unternehmen plant, weiteren Versicherern die Plattform zur Verfügung zu stellen. Auch eine nächste größere Finanzierungsrunde steht an.

Auch die Inzmo Austria GmbH lässt aufhorchen. Das estnisch-österreichische Insurtech um Co-Founder Meeri Rebane hat sich auf Micro-Versicherungen von der Brille über das Fahrrad bis zur Drohne spezialisiert. Sie bietet diese auf Basis einer ausgeklügelten B2B2C-Plattform in Sekundenschnelle und zu minimalen Kosten an. Der Investoreneinstieg des Helvetia-Funds hat das Unternehmen offensichtlich nochmals beflügelt.

Akzente durch Hypoport und Wefox

Der Fintech-Block am Nachmittag des zweiten Konferenztages setzte vor allem durch Hypoport AG und die unter der Marke Wefox auftretende Financeapp AG Akzente.

Ronald Slabke, Vorstandsvorsitzender von Hypoport, die über die NKK Programm Service AG auch ein gewichtiger Player im Bereich der Maklerverwaltungs-Programme ist, erläuterte seine Struktur und die geplanten Aktivitäten.

Wefox-Chef Julian Teicke konnte stolze Wachstumsraten für Wefox präsentieren. Das Berliner Insurtech hat nach der Lizenz-Erteilung seiner digitalen One Versicherung AG (VersicherungsJournal 2.2.2018) noch mehr an Dynamik gewonnen und sein Geschäftsmodell deutlich ausgeweitet. Der medienwirksame Einstieg von Ashton Kutcher und die hohe Finanzierung von über 50 Millionen Euro schaffen Ruhe und Planungssicherheit.

Regierung geht Digitalisierung vage an

Peter Altmaier, eigener Aussage nach der definitiv „gewichtigste“ Minister des aktuellen Bundeskabinetts, zog die Massen zum Abschluss der Konferenz nochmals zur Hauptbühne.

Er betonte die Bedeutung der digitalen Entwicklung für Deutschland und wies nachhaltig auf zahlreiche aktuelle und geplante Fördermaßnahmen hin.

Zu vage – fand Noah-Spiritus-Rector Marco Rodzynek. Er drängte den Bundesminister für Wirtschaft und Energie vergeblich zu konkreteren Aussagen und Initiativen und drohte humorvoll an, ihn auf der Noah19 erneut ins Kreuzverhör zu nehmen. Wünschenswert wäre es allemal.

Dr. Moritz Finkelnburg

Der Autor ist Akademischer Direktor für den Bereich Versicherungen an der Goethe Business School. Die Spezialgebiete des Rechtswissenschaftlers sind die digitale Transformation im Versicherungsbereich, Vertrieb, Kompositversicherung und Portfoliomanagement. Vor seiner Laufbahn im Wissenschaftsbetrieb hat Finkelnburg mehrere Jahre in Management- und Vorstandspositionen in der Versicherungswirtschaft gearbeitet.