Neues bKV-Angebot soll Hürden beim Kunden abbauen

29.10.2018 – Auf der Branchenmesse DKM in Dortmund präsentierte die Hallesche mit „Feelfree“ ihr Konzept für Firmenkunden. Der Versicherer bietet jetzt individuelle Gesundheitsbudgets für Mitarbeiter an statt einer Vorauswahl bestimmter Bausteine über den Chef. Zusätzlich packt die Gesellschaft kostenlose Assistanceleistungen für die Versicherten oben drauf.

Eine Hürde für den Arbeitgeber und somit für den Vertragsabschluss stellte bisher die Vorauswahl der entsprechenden Bausteine einer betrieblichen Krankenversicherung (bKV) für die Angestellten dar. Davon ist die Hallesche Krankenversicherung a.G. überzeugt. Oft versuchten die Unternehmen, diese Frage über eine Mitarbeiterbefragung im Vorfeld zu klären.

Robert Gladis (Bild: Axel Kirchhof)

„Das war ein schwieriger Prozess. Denn Mitarbeiter haben einen individuellen Bedarf, was Gesundheitsleistungen betrifft. Für den einen stand der Zahnersatz auf der Wunschliste ganz oben, für andere eine neue Brille. Der Unternehmer stand dann vor der Herausforderung, es allen recht zu machen“, erklärte Robert Gladis, Leiter Kompetenzcenter Firmenkunden bei der Halleschen, in seinem Workshop auf der DKM.

Auswahl der Leistungen trifft der Mitarbeiter

Diesen Konflikt, mit dem sich nach Gladis Aussagen der Vertrieb im Verkaufsgespräch vielfach konfrontiert sah, will die Hallesche mit einem neuen Produkt „Feelfree“ für ambulante Leistungen jetzt auflösen.

Über Feelfree erwirbt der Unternehmer für seine Mitarbeiter ein definiertes Gesundheitspaket. Die Auswahl einzelner Bausteine des Chefs entfällt. Dafür erhalten die Beschäftigten jährlich ein Budget, mit dem sie selbst bestimmte Leistungen nach ihrem Bedarf auswählen können.

„So wird individueller Gesundheitsschutz möglich: unabhängig von Alter und Geschlecht“, betonte Gladis in seinem Vortrag. Die Mitarbeiter profitierten so von Leistungen in kombinierbaren Bausteinen, unter anderem in den Bereichen ambulante und zahnärztliche Versorgung.

Keine Gesundheitsprüfung oder Ausschlüsse

Mit „günstig kalkulierten Beiträgen“, so Gladis, können Arbeitgeber fünf unterschiedliche Gesundheitsbudgets für Mitarbeiter erwerben. Mit ihrem Budget wählen Mitarbeiter im Laufe eines Jahres flexibel die individuell passenden Leistungen aus.

Personal-Zusatzleistungen und Benefits für Mitarbeiter würden so ergänzt, ohne Gesundheitsprüfung, Wartezeiten oder Ausschlüsse. „Selbst Vorerkrankungen und angeratene oder laufende Behandlungen sind eingeschlossen. Egal, ob die Mitarbeiter gesetzlich oder privat versichert sind“, hob Gladis hervor.

Feelfree der Halleschen: Was die Budgets für Mitarbeiter kosten Stufe Jährliches Gesundheitsbudget je Mitarbeiter Beitrag pro Monat je Mitarbeiter 1 300 Euro 9,95 Euro 2 600 Euro 19,75 Euro 3 900 Euro 28,27 Euro 4 1.200 Euro 36,16 Euro 5 1.500 Euro 42,24 Euro

Kostenfreie Mehrwerte für bKV-Versicherte

Kostenlos bietet die Hallesche nach eigener Aussage den versicherten Beschäftigten auch die Nutzung von Assistanceleistungen an. Hier sind folgende Services enthalten:

Sprechstunde mit Video-Telefonie: Online-Sprechstunde live per Video-Chat mit Ärzten aus verschiedenen Fachrichtungen, inklusive Psychotherapeuten sowie Pflegeexperten.

Gesundheitstelefon: Terminservice zur Vereinbarung von Facharztterminen (innerhalb von fünf Tagen) und medizinische 24-Stunden-Beratung an sieben Tagen die Woche in 25 Fremdsprachen.

Mit dem neuen Angebot der Halleschen entfällt laut Gladis die Nutzendiskussion mit den Unternehmern. „Nach unserer Erfahrung ist die Bereitschaft des Kunden jetzt höher, in die bKV für seine Mitarbeiter zu investieren.“ Den Vermittlern bietet der Firmenkunden-Leiter Unterstützung an: „Wir helfen bei der Vorbereitung und gehen auch mit zu den Kundengesprächen, wenn das erwünscht ist.“