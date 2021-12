Neuer DKV-Premiumtarif: „Braucht das wer oder kann das direkt weg?“

9.12.2021 – Anfang nächsten Jahres kommt eine neue Krankversicherung der DKV auf den Markt. Er gilt als besonders leistungsstark. Wie der Tarif mit Blick auf die Kosten und inhaltliche Gestaltung im Vergleich zu anderen Top-Angeboten dasteht, untersucht die Maklerin Anja Glorius in ihrem Gastbeitrag.

Neue Produkte offerieren gerne immer große Lösungen. Die Problemstellungen der letzten zwanzig Jahre wie „geschlossener Hilfsmittelkatalog“ und „Hospizleistungen“ wurden weitestgehend mit der Einführung der geschlechtsneutral kalkulierten Tarife (kurz: Unisex) gelöst.

Anja Glorius (Bild: KVoptimal)

Die letzten Jahre war es daher etwas ruhiger bei den Produktmanagern. Seit Kurzem überschlagen sich Versicherer aber wieder mit leistungsstarken Premiumtarifen. Es kann scheinbar nicht genug abgesichert sein. Mir persönlich fehlt hier der Kerngedanke der Versicherung „Risiken tauschen gegen Geld“ (kurz: Risikotransfer).

Was kann sich der Kunde leisten?

Der Beratungsansatz des Gros der Versicherungsvermittler bringt es mit sich, dass nicht nach dem Risiko offeriert wird. Es wird angeboten, was der Kunde preislich leisten kann.

Kunden mit hohem Einkommen transferieren so also besonders viel an die Versicherten-Gemeinschaft und zahlen dafür besonders viel Geld. Im Gegenzug werden weiterhin die günstigen Tarife der Continentalen Krankenversicherung a.G. und Hansemerkur Versicherungen aus der Kiste geholt, wenn jemand nicht so „fresh“ ist.

Neues Premium-Produkt der DKV

Wer soll diesen Leistungswahnsinn und Absicherungs-Overload denn noch bezahlen? Das ist eine allgemeingültige Frage, aber gerade jetzt stellt sie sich mehr denn je.

Denn im Januar 2022 kommt die DKV Deutsche Krankenversicherung AG mit ihrem neuen Tarif „PremiumMed“ auf den Markt. Als Zielgruppe werden Personen mit einem gehobenen Anspruch an die eigene gesundheitliche Versorgung genannt (VersicherungsJournal 30.11.2021).

„Ein 35-jähriger Kunde zahlt bei der DKV im Premium-Tarif 1.092,95 EUR monatlich.*“ (*Inkludiert sind bereits die Pflege-Pflichtversicherung und KTAG43/200 als Lohnersatzleistung im Krankheitsfall.)

Im Rentenalter kann der Kunde von einer Prämie von rund 1.700 Euro ausgehen. Er muss also zwingend zu seiner sonst schon nötigen Altersvorsorge Geld zurücklegen. Nur für die Krankenversicherung wird er circa 700 Euro monatlich sparen müssen, um im Rentenalter diese Prämienleistung in Anspruch nehmen zu können.

Tarif ist inhaltlich gut

Was kann der Neue? Der Tarif ist inhaltlich gut. Genau wie sein „kleiner Tarifbruder“ BMK/0, BMKD, BMZ1.

Relevant ist also erst einmal: „Was ist denn jetzt mehr drin als im bisherigen Hochleistungstarif der DKV?“ Da wären:

Stationäre Psychotherapie wird auch ohne vorherige Zusage erstattet, außer bei Privatkliniken, da ist dies weiterhin nötig.

Anschluss-Heilbehandlungen ohne Zusage, auch bei Operationen, einzigem Krankenhaus in der Umgebung und bei Anschlussheilbehandlung.

Weitere Vorsorgeuntersuchungen und Präventionskurse sind bis zu 500 Euro pro Jahr außerhalb der gesetzlich eingeführten Programme möglich.

Kein Preis- und Leistungsverzeichnis bei Heilmitteln.

Digitale Medizinprodukte und Gesundheitsanwendungen gemäß der gesetzlichen Liste bis zu 500 Euro pro Kalenderjahr.

1.500 Euro für Sehhilfen alle zwei Jahre (bisher 500 Euro).

Keine Begrenzung des Rechnungsbetrages pro Jahr bei der Leistung des Heilpraktikers.

500 Euro mehr pro Jahr bei der Behandlung durch das Hufelandverzeichnis.

90 Prozent für Zahnersatz und Implantate (bisher 75 Prozent).

100 Prozent für Inlays (bisher wie Zahnersatz 75 Prozent).

Keine Zahnstaffel.

Leider wurde das Problem der Rehabilitations-Leistungen wieder nicht gelöst. Und noch offen ist die Frage, warum dieser Tarif teilweise 50 Prozent mehr kostet als der bisherige Hochleistungstarif. Es könnte viele Gründe geben: niedriger Rechnungszins, höhere Bildung der Altersrückstellung, hoher Sicherheitszuschlag. Dinge, die den stolzen Preis aus meiner Sicht nicht rechtfertigt.

Vergleich mit bisherigen Top-Tarifen

Wie sieht es denn im Marktvergleich aus?

Die bisherigen Top-Tarife sind (Preis für eine/n 35-Jährige/n inklusive Krankentagegeld ab der siebten Woche 200 Euro täglich und der Pflege-Pflichtversicherung):

Selbst wenn man glaubt, der Tarif der Hallesche sei zu günstig, könnte man sich an der SdK oder Barmenia orientieren. Beide Tarife sind fast 200 Euro monatlich günstiger. Gerade die SdK liegt im unteren Feld des Rechnungszinses und ist langfristig wie auch die Hallesche und Barmenia als beitragsstabiles Unternehmen bekannt.

Fazit

Als Makler braucht man den Tarif sicherlich nicht. Die Vorzüge gegenüber dem bisherigen Hochleistungstarif rechtfertigen den hohen Preis nicht. Im Marktvergleich hat sich durch die Entwicklung auch nichts relevant verschoben. Daher wohl eher: „kann wech“.

Für Vermittler der Ergo Versicherungen oder deren Mehrfachvertreter aber könnte das Produkt im Wettbewerb dann doch das ein oder andere Mal hilfreich sein. Wenn es nur um vertriebliche Anreize geht, kann man es sicherlich platzieren. Allerdings: Keine Zahnstaffel vorzusehen, findet sich mittlerweile schon recht selten.

