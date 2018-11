Neue Tarife gegen Messies, Mietnomaden und Tsunamis

6.11.2018 – Die Signal hat ihre Wohngebäude- und Hausrattarife überarbeitet, die IAS ihre Sturmversicherung, Domcura die Mehrfamilienhaus-Versicherung und Assona ihre Mietkautionsversicherung. Die deutsche Zurich-Gruppe bringt eine Hausratpolice für junge Leute sowie eine Ausschnittsdeckung für Smartphone und Co.

Bei ihrem neuen Hausrattarif stellt die Signal-Iduna-Gruppe nicht mehr auf die Versicherungssumme ab. Wurde die Wohnfläche korrekt angegeben, ist der Hausrat-Schadenfall zum Wiederbeschaffungswert ohne Höchstentschädigungs-Grenzen versichert.

Mit einem Zusatzbaustein können Fahrräder in 1.000-Euro-Schritten bis 10.000 Euro absichert werden. Der Baustein „Smart Home“ ist eine Allgefahrenabsicherung für alle vernetzten, internetfähigen und im Smart Home eingebundenen Geräte, die nicht fest mit dem Gebäude verbunden sind.

Grenzen für Wertsachen

Schäden durch grobe Fahrlässigkeit sind in der Hausrattarif-Variante „Premium“ unbegrenzt, in „Basis“ bis 10.000 Euro und in „Pur“ bis 2.500 Euro versichert. Wertsachen sind zwischen 75 Euro („Pur“) und 500 Euro („Premium“) je Quadratmeter versicherter Wohnfläche gedeckt – allerdings mit weiteren Entschädigungsgrenzen. Im Schadenfall abhanden gekommenes Bargeld (außerhalb eines Tresors) wird beispielsweise in der „Premium“-Variante bis 4.000 Euro und in „Pur“ bis 500 Euro ersetzt.

Beim Diebstahl von Daten im Onlinehandel oder Onlinebanking leistet der Versicherer in „Basis“ bis 500 Euro und in „Premium“ bis 1.000 Euro Schadenersatz. In der „Premium“-Variante gibt es eine Vorversicherer-Garantie.

In der ebenfalls überarbeiteten Wohngebäudeversicherung der Signal Iduna sind in der „Premium“-Variante Ein- und Zweifamilienhäuser nicht nur bei Schäden durch Feuer, Leitungswasser oder Rohrbruch, Sturm und Hagel, sondern auch bei Elementarereignissen wie Überschwemmungen versichert. In dieser Variante gibt es zudem wieder die Vorversicherergarantie. Versichert sind unter anderem auch Graffitischäden.

Der analog zur Hausratversicherung hinzuversicherbare Zusatzbaustein „Smart Home“ umfasst beispielsweise Photovoltaik- und Solarthermieanlagen, aber auch steuerbare Jalousien und Beschattungen, Licht- und Heizungsanlagen.

Spezielles Online-Tool

Die neue Hausratversicherung „Protect Your Stuff“ der Zurich-Gruppe ist ein ortsungebundener Schutz vor allem für junge Leute, die in Wohngemeinschaften leben. Bei den beiden Deckungsvarianten „Small“ (Versicherungssumme 7.500 Euro) und „Medium“ (Versicherungssumme von 15.000 Euro) sind die Höhe des Beitrags und Versicherungsschutzes unabhängig vom Wohnort und der Anzahl der Quadratmeter.

Der Versicherungsschutz gilt auch während eines Auslandsaufenthalts vom maximal 18 Tagen weltweit. Nach einer Mindestlaufzeit von sechs Monaten kann die Versicherung jederzeit gekündigt werden.

Mit einem speziellen Onlinekonfigurator will die Zurich bei „Erstis und WG-Bewohnern“ das Bewusstsein für Wertsachen in den eigenen vier Wänden verbessern und über Hausrat aufklären.

Anhand einer virtuellen Wohnung können junge Menschen online ihren eigenen Hausrat nachbauen und damit dessen Wert schätzen. Mit Schiebereglern lässt sich der Wert des Besitzes und damit der eigene Versicherungsbedarf detailliert festlegen. Die Police kann online abgeschlossen werden.

Tablets und Smartphones zum Einheitspreis

Die neue „Mobilgeräteversicherung“ der Zurich versichert Smartphones und Tablets unabhängig von Wert, Gerätetyp oder Gerätealter für einen Einheitspreis von monatlich 6,90 Euro. Gesichert sind Sturz- und Bruchschäden, Flüssigkeits- und Elektronikschäden, Bedienungsfehler, Einbruchdiebstahl und Raub.

Im Falle eines Schadens wird das Smartphone oder Tablet gegen einen Selbstbehalt von 59 Euro über den Partner Tabtec Solutions GmbH repariert oder mit einem gleichwertigen Gerät ersetzt. Die Kunden können ihre Mobilgeräte ortsunabhängig über die Zurich-Mobilgeräte-App aus dem App-Store (IOS/Android) versichern. Der Versicherungsschutz gilt weltweit für das jeweilige Gerät und ist monatlich kündbar.

Unbenannte Gefahren und Mietnomaden

Die Domcura AG hat ihre Mehrfamilienhausversicherung erweitert. Ergänzt wurde der Schutz um ein Garantiepaket, eine „Messie- und Mietnomaden-Klausel“ (bis 10.000 Euro in „Top-Plus“) sowie weitere Leistungseinschlüsse inklusive der Erhöhung diverser Entschädigungsgrenzen.

Das Leistungspaket „Top-Plus-Deckung“ beinhaltet eine Unbenannte-Gefahren-Deckung. Diese sichert das Gebäude gegen alle Gefahren ab, die nicht explizit im Bedingungswerk ausgeschlossen sind.

Versichert werden Mehrfamilienhäuser mit einem wohnwirtschaftlichen Anteil von mindestens 50 Prozent der Gesamtnutzungsfläche des Gebäudes gegen die Gefahren Feuer, Leitungswasser, Sturm/Hagel. Ergänzend können Elementarschäden, Glasbruch, Unbenannte-Gefahren-Deckungen für Anlagen der erneuerbaren Energien und Anlagen der Haustechnik sowie Haus- und Grundbesitzer- und Gewässerschaden-Haftpflichtversicherung in den Vertrag eingeschlossen werden.

Für Wohnungen mit einer Fläche von weniger als 90 Quadratmeter sowie Gebäude bis zu einem Alter von 30 Jahre gibt es einen Rabatt von bis zu 30 Prozent sowie die beitragsfreie Mitversicherung von Garagen/Stellplätzen.

Geschützt an Küste und Flüssen

Die Sturmflut-Versicherung der IAS Internationale Assekuranz-Service GmbH umfasst bundesweit einen Radius von rund 98 Prozent aller in gefährdeten Küstengebieten gelegenen Gebäude (privat wie gewerblich) sowie Lagen in der Nähe von Flüssen. Selbst Objekte in exponierten Insel- sowie Küstenlagen (Sylt, Husum) können versichert werden.

Versicherbare Ereignisse sind Sturmfluten, verursacht durch Sturm von mindestens Sturmstärke 8 auf der Beaufort-Skala, sowie neuerdings auch Tsunamis. Abgesichert werden Gebäude und gegebenenfalls deren Hausrat mit jeweils bis zu 100 Prozent des Neuwertes.

Mit der Überarbeitung ihres Schutzes hat die IAS ihr Prämienmodell vereinfacht. Es gibt keine Mindestprämien oder Zuschläge für Denkmalschutz, Bedachung et cetera mehr.

Das überarbeitete Programm stützt sich auf ein Berechnungsmodell, in das aktuelle Statistiken eingeflossen sind. Dadurch sind die Bemessungsgrundlagen noch exakter, was zu einer „spürbaren Reduktion“ der Wohngebäudeprämien und einer „moderaten Anhebung“ in Hausrat führt.

Mit Arbeitslosen- und Unfallschutz

Die Assona GmbH hat den Mindestbeitrag für ihre in Kooperation mit der Basler-Gruppe angebotenen Mietkautionsbürgschaft von 47 Euro auf 20 Euro im Jahr gesenkt. Damit sind über „www.meinemietkaution.com“ Mietkautionen ab einem Jahresbeitrag von 3,99 Prozent der Kautionssumme erhältlich.

Das Produkt enthält einen Zusatzschutz. Wird der Mieter arbeitslos, wird der Beitrag für die Kaution für bis zu 24 Monate übernommen. Bei einem tödlichen Unfall des Bürgschaftsnehmers stellt der Anbieter die Zahlung der Nettokaltmiete bis zu zwölf Monate sicher.