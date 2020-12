Neue Musterbedingungen für die BSV

3.12.2020 – Beim Kongress „Innovatives Schadenmanagement“ geht es üblicherweise um Digitalisierung und Automatisierung von Prozessen, Betrugserkennung und Abwehr sowie um das Management von Dienstleistern. Doch bei der diesjährigen virtuellen Tagung überlagerten die Rechtsstreitigkeiten in der Betriebsschließungs-Versicherung alles.

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) wird „in den nächsten Tagen sechs neue Musterbedingungen“ für die Betriebsschließungs-Versicherung (BSV) veröffentlichen, sagte Dr. Norbert Rollinger auf der MCC-Fachkonferenz „Innovatives Schadenmanagement“.

Norbert Rollinger (Bild: Screenshot Lier/MCC)

„Für jeden Versicherer und für jede Zielgruppe ist etwas dabei“, sagte der Chef der R+V Versicherungen. Die Bedingungen hätten einen Pandemieausschluss und stellten auf die Einzelverfügung ab.

Klares Missverhältnis bei Prämien

Zu den Rechtsstreitigkeiten, ob und inwieweit Betriebsschließungen beim Lockdown in der BSV versichert sind (VersicherungsJournal Archiv), räumte Rollinger ein, dass die Branche sich vorhalten lassen müsse, „nicht sauber“ definiert zu haben.

Dass es sich bei der BSV nicht um eine Pandemieversicherung handeln könne, sehe man schon daran, dass sich die Prämien hier nur auf wenige 100 Millionen Euro beliefen. Bei einer Regulierung nach dem Bayerischen Kompromiss (15 Prozent) würde sich der Schaden auf rund 20 Milliarden Euro belaufen. Nach Beobachtung von Rollinger sind „je nach Haus schon 75 bis 80 Prozent der BSV-Fälle reguliert“.

Den Verhandlungsstand von Bund und Assekuranz zur Pandemieabsicherung in Form einer Public-Private-Partnership (PPP) kommentierte er mit „still ruht der See“. Für die Politik scheine die Absicherung aktuell kein vorrangiges Thema zu sein. Die Assekuranz könne das Pandemierisiko nicht tragen, da der Kollektivausgleich weder über die Zeit noch über Regionen funktioniere.

Kunden haben andere Erwartungshaltung

Beim BSV-Streit argumentiert Rechtsanwalt Dr. Mark Wilhelm mit einem möglichen Verstoß gegen § 1a VVG. Danach muss die Vertriebstätigkeit des Versicherers „[…] redlich und eindeutig sein und dürfen nicht irreführend sein […]“.

Die Branche agiere hier „hart an der Grenze“, sagte der Anwalt der Kanzlei Wilhelm Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, die rund 1.000 Gastwirte, Hoteliers und Unternehmen aus der Veranstaltungsbranche vertritt.

Man habe bei den Kunden eine Erwartungshaltung in die BSV „versprochen, die nun nicht gehalten werden will – das macht unglücklich“. Zu den angebotenen 15 Prozent aus dem Bayerischen Kompromiss sagte er: „Die Rechnung geht hinten und vorne nicht auf. Die Gastwirte sagen mir: Das ist Verarschung.“

Mark Wilhelm (Archivbild: Schmidt-Kasparek)

Pandemie kein unbekanntes Risiko

Die Düsseldorfer Kanzlei argumentiert: „Das Pandemie-Risiko war die Versicherungswirtschaft seit Langem bekannt.“ Wilhelm verweist auf verschiedene ältere Publikationen der Branche und der Bundesregierung. In anderen Sparten sei Pandemie ausgeschlossen. Dass es in der BSV enthalten sei, könne ein unglücklicher „Pandemie-Irrtum sein“.

Für Wilhelm hat sich die Branche bei der BSV klar verkalkuliert. Er berichtet davon, dass er sich in einigen Fällen mit Versicherern verglichen habe – und dies zur Zufriedenheit von Kunden und Anbietern. Positiv hob er das Regulierungsverhalten der Gruppen LVM, HDI und Signal Iduna hervor.

Für Wilhelm hat die Branche den „Gegenwind massiv unterschätzt“. Er geht davon aus, dass die Reputationsschäden für die Assekuranz langfristige Folgen haben werden. „Hat es sich gelohnt?“, so der Anwalt. Mit dem 15-Prozent-Kompromiss sind seiner Meinung nach zwei bis vier Milliarden eingespart worden.

Durchschnittlicher Versicherungsnehmer muss verstehen können

Der Argumentation der Einzelverfügung will er nicht folgen, sondern sieht das „Hauptargument in den Listen“, die mit und ohne Öffnungsklauseln, statisch und dynamisch ein durchschnittlicher Versicherungsnehmer verstehen müsse. Er rechnet damit, dass der Bundesgerichtshof am Ende über alle Listenvarianten entscheidet und die Aufzählungen für schwer verständlich hält.

Zudem berichtete er, dass verschiedene Mandanten beim Aufkommen der Pandemie im Januar und Februar in China positive Aussagen zu ihrer Deckung von ihren Versicherungsvermittler erhalten hätten. Er deutete hier auch eine mögliche Haftung des Vertriebs an.

„Trotzdem sind sie später abgelehnt worden“, so Wilhelm. Bis Anfang März habe die Branche noch mit der BSV geworben. Einzelne Gesellschaften hätten nun sogar versucht, ihre Werbeaussagen im Internet zu löschen.

„Der Umgang der Versicherer mit den Versicherungsnehmern ist tendenziell ruppiger geworden – und mit den Kleinen scheint es ruppiger zu sein als in der Industrieversicherung.“ Es finde eine Nicht-Kommunikation statt, weil es „nur Serienbriefe mit ‚Verklag mich oder nimm die 15 Prozent‘“ gebe.

Christoph Wetzel (Bild: Screenshot Lier/MCC)

Wenn Mitarbeiter erkranken

Dr. Christoph Wetzel, Vorstand der HDI Deutschland AG, sagte, dass die BSV bisher ein „Mauerblümchen“ gewesen sei. In den letzten zehn Jahren habe man eher zufällig zwei Schäden gehabt. Man habe sich gleich so positioniert, dass man Schäden anerkenne und bearbeite.

Ausgangspunkt sei die Frage gewesen: Was können Vertriebspartner und Kunden erwarten? Der HDI habe rund 2.200 BSV-Schäden und bisher 58 Millionen Euro ausgezahlt. „Das ist eine spürbare Bremsspur“, so Christoph Wetzel. Man habe nach Sach- und Rechtslage reguliert und auch abgelehnt, im Gros aber reguliert.

Man sehe eine Reputationswahrnehmung in der Presse und der Vertrieb goutiere das. Bei den überarbeiteten BSV-Tarifen stelle man auf das intrinsische Risiko (Mitarbeiter des Betriebs sind erkrankt) und die Einzelverfügung ab.

Wenn es vorher schon gebrannt hat

Auf ganz besonderen Diskussionsbedarf mit Kunden wies Peter Philipp, Direktor Hauptabteilung Haftpflicht-/ Unfall-/ Sachschaden der SV Sparkassenversicherung, hin: die überholende Kausalität.

Ist ein Betrieb aufgrund eines versicherten Schadens – zum Beispiel Brand – schon vor dem Lockdown geschlossen worden, müsse bei der Berechnung der Betriebsunterbrechungs-Leistung die Zeit des Lockdowns herausgerechnet werden. Denn der Schaden wäre in dieser Zeit auch ohne den Brand eingetreten. „Das gibt viele Diskussionen und ist den Marktteilnehmern nicht einfach zu vermitteln.“