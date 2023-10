Naturgefahren: Versicherer zahlten 233 Milliarden Euro in fünf Dekaden

18.10.2023 – Laut Naturgefahrenreport des GDV betrug der Schadenaufwand durch Naturgefahren im vergangenen Jahr in der Sach- und Kraftfahrtversicherung vier Milliarden Euro. Die Schäden an Wohngebäuden und Hausrat sowie an Industrie-, Gewerbe- und landwirtschaftlichen Betrieben beliefen sich auf zusammen 3,1 Milliarden Euro, die Schäden an Kraftfahrzeugen auf 900 Millionen Euro.

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) hat den „Naturgefahrenreport 2023“ (PDF, 13,1 MB) vorgelegt. Die 64-seitige Schadenchronik der deutschen Versicherer wird um eine umfangreiche Anlage (PDF; 8,2 MB) ergänzt. Diese liefert Tabellen, Grafiken und Karten zu den Schadenereignissen des Jahres 2022 und der vergangenen 50 Jahre.

Die deutsche Versicherungswirtschaft hat dem Verband zufolge von 1973 bis 2022 insgesamt 233 Milliarden Euro für die Beseitigung von Sach- und Kfz-Schäden geleistet, die durch Naturkatastrophen ausgelöst wurden. Dies entspreche etwa der Hälfte des Bundeshaushaltes für 2023. Die Summe wurde hochgerechnet auf Bestand und Preise von 2022.

„Diese Zahl führt sehr anschaulich vor Augen, dass der Klimawandel mit seiner Zunahme an Extremwetterereignissen nicht nur eine ökologische Katastrophe, sondern auch eine ökonomische Herausforderung ist“, sagt GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen.

Eines der wärmsten Jahre

„Ein Jahr mit schweren Orkanen und dem Nachklingen der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal“, schreiben die Autoren des Reports mit Blick zurück auf 2022. Der Winter war geprägt von einer schweren Orkanserie, der Frühling erst von Trockenheit, dann von Starkregen.

Es folgten Hitze, Dürre und Waldbrände im Sommer. Im Herbst dann Regen, zum Teil im Überfluss, aber auch Temperaturen wie im Mai. Das Jahr verabschiedete sich ohne November-Nebel und (fast) ohne Schnee, dafür mit frühlingshaften Temperaturen zu Silvester. „2022 ist, gemeinsam mit 2018, das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen, seit mehr als 200 Jahren“, heißt es.

Schadenbilanz 2022

Der Verband registrierte einen Schadenaufwand durch Naturgefahren von insgesamt vier Milliarden Euro in der Sach- und Kraftfahrtversicherung.

Die Schäden an Wohngebäuden und Hausrat sowie an Industrie-, Gewerbe- und landwirtschaftlichen Betrieben betrugen zusammen 3,1 Milliarden Euro. Davon entfielen 2,7 Milliarden Euro auf 1,622 Millionen Sturm- und Hagelschäden sowie 400 Millionen Euro auf 68.000 Elementarschäden.

Die Schäden an Kraftfahrzeugen beliefen sich auf 900 Millionen Euro. Hier verursachten allein 280.000 Sturm- und Hagelschäden Kosten in Höhe von 890 Millionen Euro. Hinzu kamen 1.500 Überschwemmungsschäden, für die zehn Millionen Euro zu zahlen waren.

Unterdurchschnittliches Naturgefahrenjahr

Orkanserie 2022 (Bild: GDV)

Ungewöhnlich: Die Orkanserie an sechs Tagen im Februar (VersicherungsJournal 28.2.2022, 22.2.2022, 21.2.2022) machte allein 40 Prozent aller versicherten Sachschäden durch Naturgefahren aus. Der GDV hat errechnet, dass 2022 das viertschwerste Sturmjahr in diesem Jahrhundert war.

Insgesamt erwies sich 2022 als ein unterdurchschnittliches Naturgefahrenjahr. Dies hatte der GDV unter anderem bereits im Sommer bei der Vorstellung der aktuellen regionalen Naturgefahrenbilanz berichtet (1.6.2023).

Die Kosten betrugen etwas mehr als ein Viertel des Katastrophenjahres 2021. „Das Vorjahr ist das schlimmste Jahr für die Versicherer seit Beginn ihrer Schadenstatistik in den 70er Jahren. 11,4 Milliarden Euro Schäden an Sachwerten bringen die Sturzflut im Juli 2021 und andere Wetterextreme“, heißt es im Report. 2022 hingegen sei ein Orkanjahr und liege leicht unter dem Durchschnitt von 3,4 Milliarden Euro.

Unter den Bundesländern verzeichnete Niedersachen mit 66,8 Schäden auf 1.000 Verträge und Hamburg mit 57,9 Schäden auf 1.000 Verträge die häufigsten Sturmschäden. Nordrhein-Westfalen war mit 675 Millionen Euro Sachschäden am stärksten durch Naturgefahren betroffen, gefolgt von Niedersachsen mit 492 Millionen Euro und Bayern mit 409 Millionen Euro.

Liste der verheerendsten Naturkatastrophen

Die Sturzflut durch Tief „Bernd“ im Juli 2021 führt die Liste der verheerendsten Naturkatstrophen in Deutschland deutlich an. Dahinter folgen das August-Hochwasser 2002 und das Sturmtief „Kyrill“ aus dem Jahr 2007. Der Hagelsturm „Andreas“, der im Juli 2013 wütete, liegt auf Rang vier, das Juni-Hochwasser aus dem gleichen Jahr auf Platz fünf.

Schadenaufwand durch Naturkatastrophen 2002-2022 (Bild: GDV). Zum Vergrößern Bild klicken.

Es schließen sich der Sturm „Jeanett“ (Oktober 2002), das Hagel-Unwetter „Hilal“ (Frühsommer 2008) und das Sturmtief „Friederike“ (Januar 2018) an. Dahinter rangieren die Orkanserie mit unter anderem „Ylenia“ und „Zeynep“ (Februar 2022) sowie die Hagelstürme „Ulfert“ und Volker und andere (Juni 2021).