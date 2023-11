Nach Ostsee-Hochwasser nun auch Sturmflut Teil von Elementarschutz?

24.11.2023 – Die Itzehoer bietet als Zusatzoption zur Elementarschaden-Versicherung eine Absicherung gegen Sturmflutschäden an. Glück in Unglück hatte ein Ehepaar, das erst vor Kurzem diese Police abgeschlossen hat und dessen Ferienhaus jetzt beim Ostsee-Hochwasser vollständig zerstört wurde.

Ein Rekord-Pegelstand von 2,27 Meter über dem Normalwert in Flensburg, Deichbruch auf 40 Meter Länge in Arnis, unbewohnbare Häuser entlang der Küste, Trave- und Schleiregion sowie mindestens 100 zerstörte Segelyachten – im Oktober wurde die Ostseeküste von einer schweren Sturmflut getroffen. Teils mit Orkanböden wurde das Wasser gegen Strände und Steilküsten gedrückt.

Allein in Schleswig-Holstein soll es nach vorläufigen Schätzungen Schäden im dreistelligen Millionenbereich geben – viele davon waren nicht versichert. Denn die Hausrat- oder Wohngebäudeversicherung greift bei Sturmflutschäden in der Regel nicht, auch nicht bei Einschluss einer Elementarsicherung.

Itzehoer: Zusatzpolice Sturmflut

Bei der Itzehoer Versicherung/Brandgilde von 1691 VVaG indes, die Schäden unter einer Millionen Euro durch die Ostsee-Sturmflut verbuchte (VersicherungsJournal 26.10.2023), ist dies möglich. Die Schleswig-Holsteiner bieten bereits seit 2014 – „bundesweit einmalig“, wie es auf der eigenen Homepage heißt – Hausbesitzern die Möglichkeit, das Risiko Sturmflut abzusichern.

Diese Zusatzoption zur Elementarschaden-Versicherung sieht einen flexiblen Selbstbehalt von bis zu 20.000 Euro vor, ist auf den Internetseiten der Norddeutschen zu lesen. Die Prämie richtet sich nach dem Wert des Hauses und seiner Einstufung in ein Zonierungssystem, so ein Unternehmenssprecher.

Nur zwei Prozent der Kunden der Itzehoer haben eine solche Zusatzpolice abgeschlossen, darunter ein Ehepaar mit einem Ferienhaus in dem jetzt überfluteten Städtchen Arnis. Erst im Mai dieses Jahres hatten sie sich dafür entschieden – unter dem Eindruck der Schäden, die das Sturmtief „Bernd“ im Juli 2021 im Ahrtal hinterlassen hat.

In ihrer Ferienimmobilie an der Schlei stand das Ostseewasser während des Extremwetters zwei Meter hoch und verursachte einen Totalschaden. Die dreifach isolierten Fensterscheiben hielten dem Druck des Wassers nicht stand. Die Immobilie wird nun abgerissen.

Pantaenius: 100 Totalverluste

Die auf Boote spezialisierte Pantaenius GmbH berichtet von 400 beschädigten oder gesunkenen Jachten. „An den Hotspots sind sicherlich 30 Prozent davon Totalverluste“, sagte Vertriebsleiter Dirk Hilcken gegenüber dem Norddeutschen Rundfunk. Insgesamt rechnet das Unternehmen mit 100 vollständig zerstörten Booten.

Der Vermittler erwartet nun, dass die Preise für Reparaturarbeiten infolge der Sturmflut kräftig steigen werden. Nach eigenen Angaben liegt sein Marktanteil bei Segeljachten im Norden bei 30 bis 50 Prozent. Man gehe von einer hohen Schadensumme aus, heißt es. „Die Lage ist für uns fast apokalyptisch“, sagte Hilcken.

Absicherung auch gegen Sturmflut

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) kündigte wenige Tage nach der Ostsee-Sturmflut an, sich weiter für eine bundesweite Elementarschaden-Versicherung einzusetzen – die auch Sturmfluten mit abdeckt.

„Wir werden das erleben, dass der Meeresspiegel steigen wird. Da wird die Herausforderung größer. Und das, was jetzt ein Jahrhundertereignis ist, kann man heute nicht sagen, ob das nicht in den nächsten Jahren immer mal wieder passieren kann. Und darauf müssen wir uns definitiv einstellen“, so Günther.

Die Einführung einer Elementarschaden-Pflichtversicherung wird seit Langem diskutiert. Vor einem Jahr schien das Vorhaben dann zum Greifen nahe. Die Ministerpräsidenten der Länder sprachen sich für die Einführung einer solchen verpflichtenden Police aus (3.6.2022).

Justizminister Dr. Marco Buschmann (FDP) verhinderte jedoch einen Beschluss (9.12.2022). Nachfolgend sprach sich auch der Bundesrat für das Vorhaben aus (31.3.2023) Das FDP-geführte Justizministerium hat bislang aber immer noch nicht geliefert.