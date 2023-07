Mit Fahrrad als Dachgepäck die Parkhausmauer gerammt

27.7.2023

Wie sich die Vergleichbarkeit von Tarifen auf den Versicherungs-Schutz auswirken kann, hat ein Urlauber festgestellt. Er war in Kroatien in ein Parkhaus gefahren und dabei mit seinem auf dem Dach befestigten Fahrrad an der Mauer hängen geblieben. Dabei wurde das Rad schwer beschädigt.

Obwohl der Schaden nicht im Rahmen der Hausrat-Versicherung mitversichert war, wollte der Mann den Neupreis in Höhe von 1.100 Euro vom Versicherer erstattet bekommen. Er argumentierte, dass dieser Schaden bei Mitbewerbern versichert gewesen wäre und nach einer Klausel in seinem Vertrag daher für ihn ebenfalls gelten müsse. Das sah der Versicherer anders und lehnte ab. Einerseits sei der Tarif des Mitbewerbers nicht leistungsstärker, andererseits koste er mehr.

Der von Dr. Wilhelm Schluckebier geführte Versicherungsombudsmann e.V. vermittelte. Er wies den Versicherer darauf hin, dass die höheren Tarifkosten laut der Klausel kein Argument seien. Außerdem erhielten beide Verträge jeweils mehr als 90 Zusatzklauseln, weshalb ein direkter Vergleich schwerfalle.

Dennoch kam Schluckebier zu dem Schluss, dass der Tarif des Mitbewerbers leistungsstärker sei. Daraufhin lenkte der Versicherer ein und unterbreitete dem Geschädigten einen Vergleichs-Vorschlag. Die Parteien einigten sich schließlich.

