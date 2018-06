„Mit der Altersvorsorge spielt man nicht“

21.6.2018 – Bei der Reform des Lebensversicherungs-Reformgesetzes dürfe es nicht um die Abschlussprovisionen gehen, sondern um die Abschlusskosten, meinte Michael H. Heinz auf einer Fachkonferenz in Köln. Er kritisierte dabei die Versicherer und wiederholte alte Forderungen. Viridium-Chef Heinz-Peter Roß verwehrte sich gegen derart öffentlich geführte Verteilungskämpfe und rief zu mehr Sensibilität in Sachen Altersvorsorge auf.

„Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, und zwar bei allen 60 Vertretervereinigungen. Wir liegen im Mittel, da, wo der Gesetzgeber uns haben will“, sagte Michael H. Heinz, Präsident des Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) am Mittwoch auf einer Tagung des Institut für Versicherungs-Wissenschaft e.V. an der Universität Leipzig.

Michael H. Heinz (Bild: Lier)

Dort wiederholte und bekräftigte er einige bekannte Verbandsforderungen zur Reform des Lebensversicherungs-Reformgesetzes (VersicherungsJournal 28.5.2018). Zugleich machte er den Versicherern heftige Vorwürfe.

Hohe Kostensätze

Während die Provisionen bei allen Vermittlertypen gesunken seien, seien es die Abschlusskosten bei den Versicherern nicht. Sie seien bestenfalls gleich geblieben, aber in einigen Fällen auch gestiegen, behauptete Heinz.

Dabei berief er sich auf eine Studie der Professoren Dr. Matthias Beenken und Dr. Michael Radtke von der Fachhochschule Dortmund, wonach der Provisionssatz durchschnittlich 2,68 Promille erreicht, der Kostensatz der Versicherer aber bei 5,2 Promille liegt (VersicherungsJournal 13.4.2018).

Teure Digitalisierung und Großvertriebe

Heinz berichtete von bereits eingetretenen „schmerzlichen Einbußen“ bei den Vermittlern. Auch die Erhöhung der Stornohaftzeit sei ein „großes Problem. Die Versicherer sparen Geld, weil ein Teil der Provision nicht ausgezahlt wird. Es wird auch nicht verzinst. Und: Es fehlt uns!“

Die Niedrigzinsphase dürfe nicht zur einseitigen Belastung von Verbrauchern und Vermittlern führen. Er sehe jetzt Handlungsbedarf bei den Versicherern.

Deren Kosten seien so hoch, weil sie die Großvertriebe „gepampert“ hätten, „zweistellige Millionenbeträge“ in die Digitalisierung investierten und digitalen Vertrieben Provisionssätze von „40 oder 50 Promille“ zahlten. In der privaten Krankenversicherung (PKV) bekämen die Großvertriebe immer noch trotz Provisionsdeckels „zehn, zwölf oder 13 Monatsbeiträge“.

Versachlichung und Kundenzufriedenheit

Heinz-Peter Roß (Bild: Lier).

Am Vormittag der Konferenz ging es um ein weiteres „Aufregerthema“: die Run-offs. Dr. Heinz-Peter Roß, Vorstandschef der Viridium Gruppe, forderte mehr Zurückhaltung in Sachen Altersvorsorge.

Der Verkauf ganzer Lebensversicherer oder einzelner Bestände an Abwicklungsplattformen sollte seiner Meinung nach deutlich sensibler als bisher diskutiert werden. „Wir bewegen uns in einem emotional aufgeladenen Umfeld. Altersvorsorge ist nichts, womit man spielt. Das merkt man in den Diskussionen zu aktuellen Gesetzesvorhaben“, sagte er.

Weniger Kosten durch Standardsoftware

Viridium sehe den Run-off im Sinne eines Bestandsmanagements. Andere Gesellschaften verfolgten hier andere Modelle, wenngleich es auch viele Gemeinsamkeiten gebe. Das eigene Geschäftsmodell ziele darauf ab, die Kosten, vor allem die fixen, mittels Bestandsmigration auf eine einheitliche Standardsoftware zu senken.

Dank dieser „Kostenimmunisierung“ wolle man in der Lage sein, dass „auch der letzte Vertrag noch seine zugesagte Leistung bekommt“. Da das Geschäftsmodell letztlich bei der Einsparung je Vertrag ansetze, sei ein niedriges Storno das „A und O“. Der Kunde müsse sich beim Unternehmen wohl fühlen und wissen, dass es mit der Spezialisierung seine Leistungen realisieren könne.

Sinkendes Storno

Mit der Entwicklung der Storni der drei bisher übernommenen Portfolien sieht sich Roß bestätigt. So sanken die Storni der Heidelberger Lebensversicherung AG von 4,1 Prozent im Jahr 2014 auf inzwischen unter drei Prozent. Bei der Skandia Lebensversicherung AG ging die Quote in den drei Jahren bis 2017 um gut zwei Prozentpunkte auf 5,1 Prozent zurück.

„Das funktioniert aber nur, wenn die Vermittler auch langfristig am Kunden dran sind“, so Roß. Daher habe man „extrem enge“ Beziehung zu den Vermittlern, informiere sie und führe vollumfänglich alle Provisionsvereinbarungen fort.