Misstrauischer Kfz-Versicherer handelt sich Klage ein

25.2.2020 – Ein Versicherer hatte die Regulierung eines Kfz-Haftpflichtschadens davon abhängig macht, dass der Geschädigte zuvor Unterlagen zur Prüfung der unfallkausalen Schäden übersendet. Der verlangte eine eindeutige Kostenübernahme-Erklärung, die der Anbieter jedoch nicht abgab. Damit habe er einen Anlass zur Klage geschaffen, im Fall eines Anerkenntnisurteils habe er die Kosten des Rechtsstreits zu tragen. Dies ist der Tenor eine Urteils des Landgerichts Stuttgart vom 7. November 2019 entschieden (19 O 95/19).

Der Entscheidung lag die Klage eines Mannes zugrunde, dessen Fahrzeug bei einem Verkehrsunfall durch den Fahrer eines anderen Autos beschädigt worden war.

Dessen Kfz-Haftpflichtversicherer stellte zwar nicht die alleinige Verantwortung seines Versicherten daran, dass der Unfall zustande gekommen war, in Frage. Er hatte jedoch Bedenken, dass sämtliche von dem Geschädigten geforderten Reparaturkosten unfallbedingt erforderlich waren.

Insbesondere einen Schaden an der Achse des betreffenden Fahrzeugs erschien dem Versicherer nur wenig wahrscheinlich. Er forderte den Besitzer daher auf, ihm Achsvermessungs-Protokolle zu übersenden.

Kein Anlass zur Klageeinreichung?

Da eine Achsvermessung nicht gerade preisgünstig ist, machte der Kläger die Vergabe eines entsprechenden Auftrags an die Werkstatt davon abhängig, dass der Versicherer verbindlich erklärt, die dadurch anfallenden Kosten zu übernehmen.

Diese Zusicherung wurde ihm von dem Versicherer verweigert. Der Kläger zog daher gegen den Versicherer vor Gericht.

Im Laufe des Rechtsstreits legte er schließlich die Achsvermessungs-Protokolle vor. Gleichzeitig erweiterte er seine Klage um die Forderung auf Erstattung der Kosten, die ihm durch die Vermessung entstanden waren.

Der Versicherer erkannte schließlich sämtliche Klageanträge des Geschädigten an. Er weigerte er sich jedoch, die Kosten des Rechtsstreits zu übernehmen. Als Argument diente ihm, dass er keinen Anlass zur Klageeinreichung gehabt habe.

Zu Unrecht, urteilte das Stuttgarter Landgericht. Es brummte dem Versicherer auch diese Kosten auf.

Berechtigtes Verlangen

Nach Überzeugung der Richter hatte der Versicherer dem Kläger sehr wohl eine Veranlassung gegeben, Klage einzureichen. Er habe von dem Mann zwar gemäß § 119 Absatz 2 VVG verlangen können, die Protokolle zu übersenden. Der Kläger habe das Zurverfügungstellen jedoch davon abhängig machen dürfen, dass der Versicherer eine Erklärung zur Kostenübernahme abgibt. Dass sei vor Klageeinreichung jedoch nicht geschehen.

„Veranlassung zur Erhebung einer Klage hat ein Beklagter dann gegeben, wenn sein Verhalten vor Prozessbeginn gegenüber dem Kläger so war, dass dieser annehmen musste, er werde ohne Klage nicht zu seinem Recht kommen“, so das Gericht. Davon habe der Kläger in dem entschiedenen Fall ausgehen dürfen.

Sache des beklagten Versicherers

Der Versicherer habe sich sowohl vorgerichtlich als auch noch während des Rechtsstreits geweigert, die Kosten für die Einholung und Übersendung der Achsvermessungs-Protokolle zu übernehmen. Hierzu sei er jedoch gemäß § 811 Absatz 2 Satz 1 BGB verpflichtet gewesen.

Dort heißt es: „Die Gefahr der Kosten hat derjenige zu tragen, welcher die Vorlegung verlangt.“ Es sei daher Sache des beklagten Versicherers, nun auch die Kosten des Rechtsstreit zu übernehmen.