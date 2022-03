Mehr Schutz für das eigene Hab und Gut durch Tracking und Updategarantien

2.3.2022 – Schadenmanagement lohnt sich: Sieben von zehn gestohlenen Rädern hat die Axa-Tochter Alteos 2021 per GPS-Tracking wieder beschafft. Auf eine stärkere Schadensteuerung setzt auch die DEVK im Rechtsschutz. Die GEV bietet im Makler-Tarif mehr, ebenso Prokundo in der Hausratversicherung.

Die Alteos GmbH hat ihre E-Bike-Versicherung mit GPS-Tracking und Rückholservice bei Diebstahl überarbeitet. Zudem können nun auch konventionelle Fahrräder ohne verbauten Motor (ohne GPS-Tracking) sowie die gewerbliche Nutzung abgesichert werden.

Die Höchstgrenze der Deckungssumme wurde auf 15.000 Euro angehoben. Die Prämien aller Tarife – insbesondere bei einer Vorauszahlung für drei und fünf Jahre – wurden eigenem Bekunden nach gesenkt. Der Schutz gilt weltweit (zuvor europaweit). Versichert sind auch E-Bikes mit GPS-Schutz, die nicht an einem fest verbauten Gegenstand angeschlossen sind.

Alteos: 70 Prozent der gestohlenen Elektroräder wiedergefunden

Das neue Fahrrad ist bis zu 24 (zwölf) Monate nach Kaufabschluss mit „Diebstahlschutz Plus“ versicherbar. Ohne GPS-Tracking besteht für Fahrräder, die zwischen zwölf und 24 Monate alt sind, aber eine Wartezeit.

2021 wurden in Zusammenarbeit mit dem Technologie-Unternehmen IoT Venture GmbH (Marke: It‘s my bike) durchschnittlich 70 Prozent der gestohlenen Elektroräder wiedergefunden. Das GPS-Tracking wird nach Angaben der Anbieter günstiger.

Die „Alteos E-Bike-Versicherung“ setzt sich aus den Tarifen „Schadenschutz“, „Diebstahlschutz Plus“ (GPS-Tracking) und „Komplettschutz“ (Schadenschutz plus Diebstahlschutz und GPS-Tracking) zusammen. Die Abdeckung bei Schadensfällen durch Verschleiß wurde in den „Komplettschutz“ integriert. Die „Mobilitätsgarantie“ ist in jedem Tarif inkludiert.

Optional zubuchbar ist die Abdeckung von Bremsen- und Reifenverschleiß. Die Tochtergesellschaft der Axa Konzern AG vertreibt ihre Lösungen über Makler, aber auch Händler und Hersteller von Konsumgütern.

DEVK-Rechtsschutz erinnert an „Werkstatt-Tarife“

Bei „Komfort clever“ und „Premium clever“ versucht die DEVK Rechtsschutz-Versicherungs-AG stärker Einfluss auf die Schadensteuerung zu nehmen. Der Versicherte soll sich im Streitfall zuerst an die DEVK wenden. Dafür sind die Beiträge in den „Clever-Tarifen“ um 15 Prozent niedriger – bei gleichen Leistungen wie im „Komfort“- oder „Premium“-Tarif.

Die Selbstbeteiligung beträgt 150 Euro. Halten sich die Versicherten nicht an die Reihenfolge, erhöht sich der Eigenanteil auf 300 Euro. Die Selbstbeteiligung fällt bei Mediation, telefonischer Rechtsberatung oder Online-Rechtsberatung nicht an. Auch bestehende Verträge können auf diese Vereinbarung umgestellt werden.

GEV erweitert Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht

Die GEV Grundeigentümer-Versicherung VVaG hat ihre „Protect-Tariflinie“ für den Maklervertrieb optimiert und bei unveränderten Beiträgen erweitert. Neu sind unter anderem die Mitversicherung von Turn- und Spielplätzen, Garagen, Nebengebäuden und Anlagen zur regenerativen Energiegewinnung.

Enthalten ist auch die Schadensübernahme bei unklarer Zuständigkeit aufgrund eines Versichererwechsels. In „Protect Premium“ sind ober- und unterirdische Öltanks unabhängig von der Volumenangabe mitversichert.

Die erweiterte Forderungsausfall-Deckung bis 100.000 Euro entschädigt Immobilieneigentümer, wenn der Schuldner Insolvenz anmeldet. Auch die Absicherung von Ansprüchen innerhalb von Wohnungseigentümer-Gemeinschaften gehört dazu.

„Premium“ beinhaltet Besitzstands- und Best-Leistungs-Garantien sowie die Summen- und Bedingungs-Differenzdeckung. Es gibt keine negativen Abweichungen gegenüber den Musterbedingungen des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) und eine Leistungsgarantie gegenüber den Mindeststandards des Arbeitskreises Beratungsprozesse Initiativkreis deutscher Versicherungsmakler GbR (IDVM).

Prokundo: Beitragsfrei auch bei Kurzarbeit

Die Hausratversicherung „7 Sachen“ der zu den Volkswohl Bund Versicherungen gehörenden Prokundo GmbH sichert Schäden durch Starkregen ab. Weitere Naturgefahren sind über einen Baustein abgedeckt. Der Versicherungsschutz reicht bis 250.000 Euro.

Alle drei Tarifvarianten beinhalten eine Updategarantie und eine „Sofort-Sicher-Deckung“ nach der Unterschrift des Kunden. Der Versicherungsschutz läuft bei Arbeitslosigkeit oder Kurzarbeit beitragsfrei weiter. „BEST“ enthält eine Besitzstandsgarantie.

Fahrräder (auch E-Bikes und Lastenfahrräder) sind in allen Varianten mitversichert. Mit dem Baustein „Fahrrad-Kaskoschutz“ kann der Grundschutz auf bis zu fünf Räder mit bis zu 50.000 Euro erweitert werden. Der Cyberbaustein sichert Schäden bis zu 15.000 Euro ab, zum Beispiel durch Phishing-Betrug, Hacken in das Smart-Home-Netzwerk oder durch Betrug bei Onlinekäufen.

„7 Sachen“ gibt es auch in der nachhaltigen „NEXT“-Variante, die bis zu 25 Prozent mehr für nachhaltigen Ersatz nach einem Schadenfall leistet. Zudem ist die häusliche Ladestation fürs Elektroauto mitversichert.