Liegedreirad auf Kosten der Krankenkasse?

14.3.2022 – Die gesetzlichen Krankenversicherer sind nicht dazu verpflichtet, behinderten Versicherten die Anschaffung eines Liegedreirads zu finanzieren. Das hat das Sozialgericht Aachen mit Urteil vom 18. Januar 2022 entschieden (S 13 KR 333/21).

Der im Jahr 1962 geborene Kläger leidet an einer zunehmenden Deformierung seiner Füße sowie an einem Schwund seiner Beinmuskulatur. Dies führt zu einer chronisch fortschreitenden Verminderung seiner Fortbewegungsfähigkeit. Daher beantragte der Mann bei seiner Krankenkasse, ihm die Anschaffung eines Liegedreirads mit Elektromotor zu finanzieren. Hierbei legte er eine befürwortende Stellungnahme seines behandelnden Arztes vor.

Der Krankenversicherer lehnte den Antrag ab. Seine Begründung: Die Übernahme der Kosten für die Anschaffung von Therapiedreirädern durch die gesetzlichen Krankenversicherer sei ausschließlich für Kindern vorgesehen. Denn bei Erwachsenen stelle Fahrradfahren kein Grundbedürfnis des täglichen Lebens dar.

Im Übrigen stelle die durch den Kläger beabsichtigte Stärkung seiner Muskulatur durch Nutzung des Fahrrades eine Maßnahme dar, die allgemein der Verbesserung der körperlichen Leistungsfähigkeit diene. Ein Bezug zu einer Krankenbehandlung bestehe nicht. Eine derartige Maßnahme falle daher in den eigenverantwortlichen Bereich jedes einzelnen Versicherten.

Stetig zunehmender Bewegungsmangel

Daraufhin reichte der Versicherte Klage ein. Die begründete er damit, dass ein Liegedreirad für ihn kein Gebrauchsgegenstand des täglichen Lebens darstelle. Es diene vielmehr der mehrmals wöchentlichen Unterstützung der Physio- und Ergotherapie. Auch wenn der Hersteller das Fahrrad als Fortbewegungsmittel für jedermann bewerbe, werde es überwiegend von Behinderten und Rehabilitanden genutzt.

Aufgrund seiner schweren chronischen Erkrankung sei von einem stetig zunehmenden Bewegungsmangel auszugehen. Dieser könne nach fachmedizinischer Auffassung mit einem Liegedreirad ausgeglichen werden. Ein zweirädriges Fahrrad könne er nicht nutzen. Denn das Sturzrisiko sei angesichts seiner Erkrankung zu hoch.

Gebrauchsgegenstand des täglichen Lebens

Diese Argumentation vermochte das Aachener Sozialgericht nicht zu überzeugen. Es wies die Klage als unbegründet zurück.

Entgegen der Auffassung des Klägers handelt es sich bei dem Liegedreirad nach Überzeugung des Gerichts um einen Gebrauchsgegenstand des täglichen Lebens. Es sei nämlich nicht speziell für die Bedürfnisse behinderter Menschen konstruiert worden und werde auch von Nichtbehinderten genutzt.

Selbst wenn man ein Liegedreirad nicht als Gebrauchsgegenstand des täglichen Lebens einstufe, diene es weder der Sicherung des Erfolges einer Krankenbehandlung, noch der Vorbeugung einer drohenden Behinderung.

Kein Mittel zum Behinderungsausgleich

„Bei GKV-Hilfsmitteln, die – wie hier – nicht unmittelbar eine körperliche Funktion ersetzen, sondern lediglich die direkten oder indirekten Folgen einer Behinderung ausgleichen, kann von medizinischer Rehabilitation nur dann die Rede sein, wenn der Zweck des Hilfsmitteleinsatzes der Befriedigung körperlicher Grundfunktionen und in diesem Sinne einem Grundbedürfnis dient“, so das Gericht.

Das sei nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts jedoch nur dann der Fall, wenn das Hilfsmittel die Auswirkungen einer Behinderung im gesamten täglichen Leben beseitige oder mildere und damit ein Grundbedürfnis des täglichen Lebens betroffen sei.

Der Kläger wolle das Liegedreirad aber offensichtlich auch für die Bewältigung von Strecken nutzen, die über den Nahbereich seiner Wohnung hinausgehen. Das werde aus einer von ihm vorgelegten Stellungnahme einer Klinik für Neurologie deutlich.

In der heiße es, dass der Elektromotor des Dreirades eine zusätzliche Unterstützung biete, wenn die Kraft nicht mehr ausreiche und die Geländetopographie einen zu großen Kraftakt erfordere. In einer Stellungnahme einer der Therapeuten des Klägers werde ebenfalls das Radfahren in einem größeren Aktionsradius empfohlen.

Mit Rollstuhl ausreichend versorgt

Gesetzliche Krankenversicherer sind nach Ansicht der Richter nur dazu verpflichtet, behinderten Versicherten Hilfsmittel zur Verfügung zu stellen, „die dem Grundbedürfnis dienen, sich in der eigenen Wohnung zu bewegen und diese zu verlassen, um bei einem kurzen Sparziergang an die frische Luft zu kommen oder um die üblicherweise im Nahbereich der Wohnung liegenden Stellen zu erreichen, an denen Alltagsgeschäfte zu erledigen sind.“

Für diesen Bereich stehe dem Kläger als Hilfsmittel jedoch ein von seinem Krankenversicherer finanzierter Rollstuhl zur Verfügung. Er sei folglich ausreichend versorgt.

Zur Krankenbehandlung gehörten regelmäßig nur Maßnahmen mit Behandlungs- und Therapiecharakter, die einen eindeutigen Krankheitsbezug aufwiesen. Bloße allgemeine Maßnahmen der Erhaltung und Förderung der Gesundheit genügten diesen Anforderungen nicht, selbst wenn sie von qualifizierten Fachkräften unter ärztlicher Betreuung und Überwachung durchgeführt würden.

Sachlicher Zusammenhang nicht begründet

Im Übrigen sei in absehbarer Zeit nicht zu erwarten, dass ohne den Einsatz eines Liegedreirads mit einer nicht mehr behebbaren Verschlechterung des Gesundheitszustandes des Klägers gerechnet werden müsse.

Denn er und seine Ärzte begründeten die Notwendigkeit der Anschaffung eines derartigen Fortbewegungsmittels in erster Linie mit positiven gesundheitsfördernden Wirkungen wie etwa einem Trainingseffekt, einem Muskelaufbau, einer verbesserten Bewegungskoordination sowie dem Ausgleich eines zunehmenden Bewegungsmangels.

Das reiche jedoch nicht aus, um einen notwendigen sachlichen und zeitlichen Zusammenhang zur Verschlechterung des Gesundheitszustandes des Klägers zu begründen.