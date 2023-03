Lebensversicherungen werden flexibler, grüner und garantieren mehr

15.3.2023 – Bei der Zurich können die Kunden bis ins hohe Alter immer wieder neu über ihre Altersvorsorge entscheiden. Nach Komposit und Krankenzusatz legt die Inter ein „bessergrün-Angebot“ für die Privatrente auf. Die Canada Life wirbt um Einmalbeitragsgeschäft mit hohen Garantien. Die Alte Leipziger öffnet ein bAV-Produkt für Privatkunden.

Die Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG hat bei der Fondspolice „Vorsorgeinvest" mit der Verfügungsphase und dem Entnahmeplan den Gestaltungsspielraum vergrößert. Nach Ende der Ansparphase entscheiden die Kunden, ob das Vertragsguthaben als Kapitalmarktinvestment fortgeführt oder der kostenfreie Entnahmeplan aufgestellt wird.

Zurich: bis 80 Prozent garantiert

In der Verfügungsphase kann eine lebenslange Rente entweder ganz oder teilweise abgerufen, das Kapital teilweise oder vollständig ausgezahlt oder eine Kombination von Rente und Kapital gewählt werden. Die Kunden können individuell bis zum Alter von 85 Jahren entscheiden.

Mit dem Entnahmeplan können die Kunden den Beginn, die Laufzeit, die Höhe sowie das Auszahlungsintervall der regelmäßigen Entnahmeplan-Auszahlungen frei bestimmen. Ein Entnahmeplan kann vorzeitig beendet, geändert und/oder mehrfach genutzt werden. Das Vertragsguthaben bleibt dabei weiterhin investiert.

Wählbar sind Kapitalgarantien von null, 50 Prozent und 80 Prozent. Der Rentenfaktor wird ab Vertragsbeginn garantiert. Die Kapitalanlage kann nachhaltig gestaltet werden –unter anderem mit den Depotmodellen ETF mit Klima-Fokus.

Diese werden nach strengstem Nachhaltigkeitsansatz von MSCI – dem Socially Responsible Investing Index – geführt und mit einem klaren CO2-Fokus kombiniert. Dazu werden überwiegend Strategien verfolgt, die im Einklang mit dem 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens stehen.

Alte Leipziger dehnt Kreis der Zielkunden aus

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. bietet das 2021 in der betrieblichen Altersversorgung (bAV) eingeführte Hybridprodukt „AL_DuoSmart“ (VersicherungsJournal 7.5.2021) auch Privatkunden. Das Produkt verbindet die klassische Anlage im Sicherungsvermögen der Alten Leipziger mit einem ertragsorientierten Fondsinvestment.

Bei einer Garantie von 80 Prozent der Beiträge eignet sich „AL_DuoSmart“ neben der laufenden Beitragszahlung insbesondere für die Einmalanlage größerer Summen, wirbt der Versicherer. Drei Jahre vor Rentenbeginn wird der Anteil der sicheren Anlagen sukzessive erhöht, um Wertverlusten durch Kursschwankungen vorzubeugen. Vermittler müssen sich weder um die Fondsauswahl noch das Umschichten oder das Ablaufmanagement kümmern.

Die ertragsorientierte Anlage stellt der weltweit diversifizierte Fonds „AL GlobalDynamik“ dar. Er investiert in globale Aktien, Staats- und Unternehmensanleihen, Immobilien und Infrastruktur wie Solar- und Windenergie, soziale Infrastruktur und Green Bonds. Sowohl im Fonds- als auch im Sicherungsvermögen werden ökologische beziehungsweise soziale Merkmale gefördert.

Während der Aufschubzeit sind Zuzahlungen und Dynamiken möglich, ebenso wie Abruf- und Verlängerungsoptionen. Am Ende der Ansparphase können Kunden zwischen einer monatlichen Altersrente und einmaligen Kapitalzahlung wählen. Der Rentenzeitpunkt ist variabel.

Canada Life garantiert mehr

Die Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland hat die garantierten Renten in der Einmalbeitragslösung „Garantie Investment Rente“ angehoben. Neukunden zwischen 62 bis 67 Jahren werden im Durchschnitt mehr als 30 Prozent höhere Einstiegsrenten als bisher in der fondsgebundenen Sofortrente gewährt. Damit reagiert der Versicherer auf die gestiegenen Kapitalmarktzinsen und den wachsenden Wettbewerb.

Die Rente kann sofort bezogen oder bis zu 20 Jahre aufgeschoben werden. Die Höhe der Garantierente ist lebenslang garantiert und kann an guten Fondsergebnissen partizipieren. Diese Erhöhungen sind dann ebenfalls lebenslang garantiert.

Die Kundengelder sind dabei durchgängig über drei zur Auswahl stehende Portfolien am Kapitalmarkt investiert. Aus dem Vertragsvermögen kann jederzeit kostenfrei Geld vollständig oder teilweise entnommen werden. In diesem Fall wird die Rentenhöhe neu berechnet.

Inter stattet Privatrente mit nachhaltigem Mehrwert aus

Die fondsgebundene Rentenversicherung „Inter MeinLeben Privatrente“ gibt es auch als nachhaltige Variante durch den Marktplatz der Bessergrün GmbH. Für jeden Neuvertrag entrichtet die Inter Lebensversicherung AG eine Lizenzgebühr, die dann in die Finanzierung ökologischer Projekte fließt – zum Beispiel zur Wiederaufforstung geschädigter Wälder.

Die Beiträge werden in nachhaltige Kapitalanlagen investiert – wie in den Ökovision Classic mit Expertenbeirat oder in streng selektierten ETFs nach Kriterien des Socially Responsible Investment. Die Variante „bessergrün“ kann über alle Vertriebswege abgeschlossen werden.