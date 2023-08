Lebensversicherer: Preissenkung in der Biometrie

24.8.2023 – Die Germanbroker.net baut ihr Sonderkonzept der Berufsunfähigkeits-Versicherung aus und erweitert den Kreis der Risikoträger um die BL die Bayerische Lebensversicherung. Mit der Versicherungsgruppe die Bayerische wird bereits zusammengearbeitet. Neues melden auch die Dortmunder Leben, eine Tochter des Volkswohl Bundes, die Continentale und der Direktversicherer Europa, eine Tochter dieses Verbundes.

Das Berufsunfähigkeits- (BU-) Konzept „SolitärExklusiv“ der Germanbroker.net AG hat eine Tarifwechsel- Option. Bietet ein Risikoträger einen neuen Tarif mit besseren Leistungen, kann der Kunde den Tarif ohne erneute Risikoprüfung wechseln. Bei diesem Sonderkonzept arbeitet der Maklerverbund mit drei Versicherern zusammen; neu dabei ist die BL die Bayerische Lebensversicherung AG.

Zu den Besonderheiten zählt das wachsende Bedingungswerk; das heißt, Neuerungen gelten automatisch auch für den Altbestand eines Maklers. Somit sind alle Kundenverträge immer auf dem neuesten Stand und die Maklerhaftung wird „deutlich“ reduziert, wird geworben. Leistungsverbesserungen führen nicht zu Beitragserhöhung.

Germanbroker.net: nun Lösung innerhalb des Maklerrahmenvertrags

Für den Leistungsantrag kann sich der Kunde fachanwaltlichen Rat einholen. Die Kosten für die Erstberatung werden einmalig ersetzt. Bei Uneinigkeit über den BU-Grad und dem Vorliegen gegensätzlicher Gutachten besteht ein Recht auf einen neutralen Ärzteausschuss.

Unlängst hat sich die Bayerische mit dem Ansatz einer individuelleren Prüfung von Anfragen bei psychischen Vorerkrankungen neu positioniert (VersicherungsJournal 21.4.2023). Mit dem neuen Risikoträger ergibt sich für die mit dem Verbund zusammenarbeitenden Makler erstmals auch eine Lösung innerhalb des Maklerrahmenvertrags, die der Kundengruppe öffentlicher Dienst gerecht werde.

Die Versicherungsgruppe die Bayerische kooperiert mit Germanbroker.net bereits bei Sachversicherungen sowie im Bereich Nachhaltigkeit.

Die Bayerische stuft über 100 Berufsbezeichnungen günstiger ein

Die BL die Bayerische Lebensversicherung AG hat in den Bereichen Medizin, Ingenieurwesen und Gerichtswesen ihr BU-Angebot überarbeitet und verspricht für über 100 Berufsbezeichnungen „attraktivere Konditionen“.

„Die präzisere Einteilung der Berufsgruppen ist das Ergebnis einer umfassenden Bewertung und erneuten Analyse unserer Daten“, erklärt Martin Gräfer, Vorstandsmitglied der Bayerischen, laut einer Pressemitteilung.

Vorteilhaftere BKL-Einstufung als Schüler

Darüber hinaus werden auch Schüler der gymnasialen Oberstufe besser eingestuft. 18-jährige Abiturienten mit geplantem Studienbeginn im Oktober könnten von einem bis zu drei Monate vordatierten technischen Versicherungsbeginn und einer günstigeren BKL- (Berufskrankheitenliste-) Einstufung im Vergleich zum Schülerstatus profitieren.

18-jährige Schüler mit geplantem freiwilligen sozialem oder ökologischem Jahr (FSJ/FÖJ) im September können umgekehrt noch die vorteilhaftere BKL-Einstufung als Schüler nutzen und gleichzeitig ihren Gesundheitszustand sichern.

Für 16-jährige Schüler nach Abschluss der 10. Klasse, die im Oktober eine handwerkliche Ausbildung beginnen, sei es ratsam, die Versicherung noch vor dem Ausbildungsstart abzuschließen, um von der günstigeren Einstufung als Schüler zu profitieren.

Continentale Leben senkt Preise für Akademiker und Ärzte

Die Continentale Lebensversicherung AG die Risiken für Akademiker und Ärzte neu bewertet und für rund 700 Berufe die Beiträge vor allem im „Premium“-Tarif im Durchschnitt um 20 Prozent gesenkt. Teurer wird es nach Unternehmensangaben für „niemanden“.

Zu den Besonderheiten gehören die Verlängerungsoption über die gesetzliche Regelaltersgrenze hinaus, die „extra Reha-Leistung plus Beratung“ und die Unterstützung von Selbstständigen, die bei Berufsunfähigkeit ihren Betrieb umorganisieren wollen.

Standardmäßig wird ab 50-prozentiger Berufsunfähigkeit die volle BU-Rente geleistet, auch bei Pflegebedürftigkeit und Demenz, sowie infektionsbedingter, behördlich untersagter Berufstätigkeit. Die Verbesserungen berücksichtigen auch die neu aufgelegte „Betriebliche PremiumBU“ der Continentale für Kollektive ab zehn Personen.

Dortmunder Leben verbilligt Plan D

Die Dortmunder Lebensversicherung AG hat den sogenannten Kernschutz in der Grundfähigkeits-Versicherung „Plan D“ (8.3.2021, 30.6.2017) erweitert und die Beiträge neu kalkuliert. Insgesamt sind die Beiträge nach der aktuellen Neukalkulation für alle spürbar gesunken, meldet der zum Volkswohl Bund gehörende Lebensversicherer. Der „Plan D-Kernschutz“ koste einen 30-jährigen Maler, der 1.000 Euro Rente absichern wolle, 35,50 Euro netto im Monat.

Der neue Kernschutz sichert 20 Fähigkeiten ab und damit mehr als marktüblich. Neben grundlegenden Fähigkeiten wie Sehen, Hören, Sitzen, Stehen und Treppensteigen sind hier bereits das Autofahren, das Nutzen von Bus und Bahn und auch geistige Fähigkeiten enthalten.

Sieben Bausteine („Der Körper“, „Der Spezialist“, „Das Zweirad“, „Der Krankenschein“, „Die Psyche“ „Die Erste Hilfe“ und „Die Pflege“) können den Kernschutz erweitern. „Der Körper“, „Der Spezialist“ und „Das Zweirad“ können in den ersten fünf Jahren nachträglich, ohne Ereignis und ohne Gesundheitsprüfung eingeschlossen werden.

Junge Leute, die sich für die neue Ausbauoption entscheiden, können bei Ausbildungs- oder Studienabschluss ohne weitere Gesundheitsfragen eine BU-Versicherung oder weitere Zusatzbausteine abschließen. Neu ist zudem, dass der Kunde über Krankheiten, Einschränkungen und Beschwerden nur noch drei und nicht mehr fünf Jahre rückwirkend Auskunft geben muss.

Europa zahlt eher

Die Europa Lebensversicherung AG bietet die vorgezogene Todesfallleistung in der überarbeiteten Risiko-Lebensversicherung ab dem Basistarif. Voraussetzung hierfür ist eine schwere Krankheit, die nach ärztlicher Ansicht innerhalb von zwölf Monaten zum Tode führt.

Neu in „Premium“ und „Basis“ ist die Sofortleistung bei Tod noch vor Abschluss der Leistungsprüfung. Dem Direktversicherer der Continentale Versicherungsgruppe genügen die amtliche Sterbeurkunde und der Versicherungsschein. Dann werden fünf Prozent der vereinbarten Versicherungssumme ausgezahlt, höchstens 10.000 Euro.

Stirbt ein Versicherungsnehmer im Ausland, erhalten die Hinterbliebenen zudem in „Premium“ eine Zusatzleistung von bis zu fünf Prozent der Versicherungssumme (höchstens 10.000 Euro). Den digitalen Antrag können Vermittler nun per E-Signatur abschließen. In der Regel soll direkt über die Annahme des Antrags entschieden werden.