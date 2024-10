Landeskrankenhilfe startet Premium-Vollversicherung

29.10.2024 – Die LKH hat am Dienstag ihre neue Krankheitskostenvollversicherung vorgestellt. Versicherungsmakler Sven Hennig hat diese bereits analysiert und kommt zu dem Fazit: „Die Tarife haben einen Premiumanspruch, der sich nicht nur im Namen wieder findet, und sind daher in dieser Form nur mit wenigen Tarifen am Markt vergleichbar.“

Am Dienstag hat die Landeskrankenhilfe V.V.a.G. (LKH) auf der Messe DKM ihre Krankenvollversicherung „GesundheitsUpgrade Premium“ vorgestellt. Dabei handelt es sich um einen Kompakttarif mit Leistung im ambulanten, stationären und zahnärztlichen Bereich, der ab Dezember verfügbar sein wird.

Der Versicherungsmakler Sven Hennig, Geschäftsführer der S.H.C. GmbH, hat das Angebot bereits ausführlich untersucht und berichtet darüber in seinem Blog. Darin zeigt er auch Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu ähnlichen Tarifen anderer Anbieter der privaten Krankenversicherung (PKV).

LKH zielt auf eine gehobene Klientel

Zur Positionierung des Angebots schreibt Hennig:

„In ihrer eigenen Zielgruppendefinition nennt die LKH gut verdienende Angestellte mit einem hohen Bewusstsein für Gesundheitsvorsorge und ebenso der Bereitschaft hierfür einen entsprechenden Beitrag zu zahlen. Dabei geht es sowohl bei den Angestellten, aber auch bei etablierten Selbstständigen nicht primär um eine Beitragsersparnis gegenüber der GKV, sondern vielmehr um einen hochwertigen Versicherungsschutz.“

Passend dazu werden keine Tarifvarianten mit abgespeckten Leistungen angeboten. Einzige Option ist die Höhe der Selbstbeteiligung. Die vier Stufen sind ohne, 500 Euro, 900 Euro und 1.800 Euro pro Jahr (Kinder und Jugendhilfe jeweils die Hälfte).

Überdurchschnittliche Leistungen in der Krankenvollversicherung

Zu den Leistungsmerkmalen des „GesundheitsUpgrade Premium“ gehören beispielsweise:

Arzthonorare sind auch über die Höchstsätze der Gebührenordnung hinaus erstattungsfähig.

Zahnersatz und Implantate werden zu 100 Prozent bezahlt.

Bei einem Aufenthalt außerhalb Europas kann die Versicherung zehn Jahre bestehen bleiben.

Sehhilfen werden bis zu 1.000 Euro binnen drei Jahren übernommen.

Heilpraktikerrechnungen einschließlich deren Verordnung sind bis 2.000 Euro pro Jahr versichert.

Zu den erstattungsfähigen Hilfsmitteln gehören unter anderem auch Blindenhunde und Heimdialysegerate.

Psychotherapeutische Behandlungen werden ohne Begrenzung der Anzahl an Sitzungen oder des Honorars erstattet.

Die Regelungen für künstliche Befruchtung zur Herbeiführung einer Schwangerschaft sind laut Hennig „recht umfangreich“.

Für Hausgeburten werden bis 2.000 Euro bezahlt.

Für Neugeborene und den versicherten Elternteil gilt eine befristete Beitragsbefreiung.

Im Krankenhaus besteht Anspruch auf Unterbringung im Ein- oder Zweibettzimmer.

In seinem Blogbeitrag beschreibt Hennig auch die weiteren Leistungen des Tarifs.

Gesundheitsbonus und Beitragsrückerstattung

Als eine der Besonderheiten nennt der Versicherungsmakler den „Gesundheitsbonus“, der bei Nichtinanspruchnahme der Versicherung fällig wird. Er beträgt anfangs 250 Euro und erhöht sich nach einem beziehungsweise zwei leistungsfreien Jahren auf 500 beziehungsweise 750 Euro. Für Kinder und Jugendliche gelten die halben Beträge, für Neukunden begrinnt er direkt bei 750 Euro.

Zudem erhalten leistungsfreie Versicherten eine Rückerstattung. Diese beträgt nach einem leistungsfreien Jahr zwei Monatsbeiträge, nach zwei Jahren drei Monatsbeiträge und nach drei leistungsfreien Jahren vier Monatsbeiträge.

Manche Versicherungsleistungen sind für den Anspruch auf den Gesundheitsbonus und die Beitragsrückerstattung unschädlich. Dazu gehören bestimmte Vorsorgeuntersuchungen, manche Impfungen und Zahnprophylaxe.

So steht die Landeskrankenhilfe im Vergleich da

Der Versicherungsmakler zeigt in seinem Blog auch Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu anderen PKV-Tarifen auf. Dazu gehören unter anderem der „Mein Gesundheitsschutz Best/Plus“ der Allianz Privaten Krankenversicherungs-AG (VersicherungsJournal 19.3.2024), der „MedBest“ der Arag Krankenversicherungs-AG (15.10.2019), der „expert+“ der Barmenia Krankenversicherung AG, der „NK“ der Halleschen Krankenversicherung a.G. und der „uni-TopPrivat“ der Universa Krankenversicherung a.G. (2.5.2024).

Zudem nennt er die Beiträge des neuen LKH-Tarifwerks und stellt sie einigen Mitbewerbern gegenüber.

In seinem Fazit schreibt Hennig: „Die Tarife haben einen Premiumanspruch, der sich nicht nur im Namen wiederfindet, und sind daher in dieser Form nur mit wenigen Tarifen am Markt vergleichbar. Insgesamt ist es ein absoluter Hochleistung-Tarif geworden, und ja, den muss man sich langfristig leisten können und auch wollen.“

Aufgefallen ist ihm „die übersichtliche und klare Formulierung“ der Versicherungsbedingungen. Diese verlinkt er in seinem Blogbeitrag direkt.