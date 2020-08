Künftiger Pandemie-Schutz für alle Unternehmer

18.8.2020 – Die Corona-Krise erschüttert weiterhin die Wirtschaft. Besonders betroffen sind Tourismus, Eventveranstalter, Einzelhandel, Gastronomie und Hotels. Künftig sollen alle Unternehmen und Selbstständige sich gegen die wirtschaftlichen Folgen einer Pandemie per Versicherung schützen können. Dafür gibt es nun ein gemeinsames Konzeptpapier, das versicherungsnehmende Wirtschaft und Versicherungsmakler vorgestellt haben. Auch die Assekuranzen sind schon aktiv geworden. Alle zusammen fordern, dass der Staat den künftigen Pandemie-Schutz unterstützt.

Versicherungsmakler und Wirtschaft fordern einen Pandemie-Schutz für alle Unternehmen. Er soll staatlich gefördert werden, damit die Prämien bezahlbar sind. Ein gemeinsames Positionspapier haben nun der Gesamtverband der versicherungsnehmenden Wirtschaft e.V. (GVNW) und der Bundesverband Deutscher Versicherungsmakler e.V. (BDVM) vorgelegt.

Betriebsschließungs-Police ungeeignet

Danach soll ein vollkommen neuer Versicherungsschutz entwickelt werden. Er soll „allen Arten und Größen von Unternehmen sowie Selbstständigen“ zur Verfügung stehen. „Das Instrument der Betriebsschließungs-Versicherung taugt hierfür im Übrigen nur in eingeschränktem Maß“, heißt es in dem Papier.

Um die schätzungsweise 40.000 vor der Corona-Pandemie abgeschlossenen Betriebsschließungs-Versicherungen (BSV) wird derzeit erbittert gestritten (VersicherungsJournal 3.8.2020). Nach Meinung der meisten Assekuranzen ist der Covid-19-Virus nicht versichert.

Wer aktuell eine neue BSV abschließt, erhält ebenfalls keinen Schutz gegen Corona. Darauf weist beispielsweise die Ergo Group AG auf ihrer Homepage explizit hin, während es die Arag SE auf Nachfrage bestätigt. Die Haftpflichtkasse VVaG verkauft sogar aktuell gar keine BSV-Policen mehr.

Vorbild: Terror-Versicherer

Für den künftigen Pandemieschutz könnte der Terrorversicherer, die Extremus Versicherungs AG, erweitert werden, schlagen GVNW und BDVM vor. Extremus ist ebenfalls eine Kooperation zwischen Staat und Versicherern und wurde infolge der Terroranschläge vom 11. September 2001 in den USA am 3. September 2002 in Deutschland gegründet (24.10.2002, 4.9.2002).

Der Versicherer kombiniert private Deckungskapazität mit einer Staatsgarantie. Der neue Pandemie-Schutz soll nun als „Public-Private Partnership“ angemessen vom Staat mitfinanziert werden. Durch eine solche Deckung würde der Staat im Ernstfall auch entlastet. Die beiden Verbände schlagen gestaffelte Prämien und einen Schadenschwellenwert vor, ab der der Schutz greift.

Wenig Konkretes

Genaue Angaben zum Schutz kann man dem Papier aber nicht entnehmen. Es handelt sich bisher wohl eher um einen Ideenentwurf. Die Großindustrie soll den Schutz weiter ausbauen können. Das sei aber auch über den Kapitalmarkt möglich.

Grundsätzlich empfehlen die Verbände, den Pandemieschutz als europäische Lösung zu konstruieren. „Die deutsche Lösung könnte allerdings ein Referenzmodell für die EU-Staaten sein“, so die Autoren.

Auf der einen Seite soll die Absicherung „eine freiwillige Lösung sein“. Auf der anderen Seite erheben die Verbände direkt den Finger und drohen, dass jedes Unternehmen sich mit der Risikovorsorge gegen Pandemien beschäftigen muss und bei einem unterlassenen Abschluss kaum noch auf Hilfe vom Staat hoffen kann.

Alle bauen auf Staat

Ähnliche Vorschläge hatte bereits Anfang Juni 2020 der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) vorgelegt (Medienspiegel 15.6.2020). Auch der GDV verweist darauf, dass die finanziellen Folgen einer Pandemie „privatwirtschaftlich nicht versicherbar sind.“ Ein Risikoausgleich im Kollektiv und über die Zeit sei nicht möglich.

Die Höhe einer risikogerechten „Pandemie-Versicherungsprämie“ wäre extrem hoch. Daher fordert auch der GDV eine staatliche Unterstützung. Die Versicherungslobby kann sich aber auch ein Pflichtsystem über eine Kapitalsammelstellen vorstellen. Alternativ hat der Verband ein risikoorientiertes Modell vorgeschlagen, bei dem die Betriebe für einen individuell festgelegten Zielschaden einzahlen.

Blaupause: Deal mit Kreditversicherern

Mit einem umfassenden Deal hat Deutschland aktuell schon die Kreditversicherung stabilisiert (17.04.2020). So übernimmt die Bundesregierung rückwirkend zum März 2020 bis zum Jahresende eine Garantie von 30 Milliarden Euro. Die Kreditversicherer tragen selbst Verluste bis 500 Millionen Euro sowie Ausfälle, die über die Bundesgarantie hinausgehen.

Dafür erhält die Bundesregierung 65 Prozent des Prämienaufkommens. So können 400 Milliarden Euro Lieferkredite bestehen bleiben und die deutsche Wirtschaft stabilisiert werden. Diese Kooperation mit dem Staat könnte ebenfalls als Blaupause für einen künftigen Pandemie-Schutz gelten.

Schutz für alles

Echten Pandemieschutz gab es vor der Corona-Pandemie nur in einigen Veranstaltungsausfall-Versicherungen und für sehr große Industrieunternehmen. Bei der Großindustrie handelte es sich dabei um aufwändige, individuelle Sonderlösungen, die es den Unternehmen ermöglichten, Ertragsausfälle ohne Sachschaden zu versichern.

Non-Damage-Business-Interruption (NDBI) zahlen, wenn es zu einer Pandemie kommt, europaweit die Energie ausfällt, der Luftraum gesperrt wird, Waren enteignet werden oder der Export plötzlich verboten wird sowie Infrastrukturbeschränkungen auftreten oder es zu Terrorismus kommt, bei dem gar kein Terroranschlag verübt wird, sondern schon die Androhung zu extrem Maßnahmen führen.

„Der NDBI-Ansatz entstand im deutschen Versicherungsmarkt gehäuft infolge des Ausbruchs des isländischen Vulkans Eyjafjallajökull Ende 2010“ (10.1.2011), erläutert Alexander Skorna, Risikoexperte des internationalen Maklers Funk-Gruppe GmbH. Damals erfolgte eine mehrwöchige Unterbrechung europäischer Flugverbindungen mit Auswirkungen auf Lieferengpässe in der Automobilindustrie.

Grundvoraussetzung für eine NDBI-Versicherungslösung ist die sehr detaillierte Analyse der Abhängigkeiten im Produktionsnetzwerk eines Unternehmens inklusive Lieferanten- und Kundenbeziehungen“, so Skorna.

Risiko-Management gefordert

Die Corona-Krise wird aber wohl erst einmal zu einem ganz neuen Risk-Management führen. Vor allem produzierende Unternehmen brauchen künftig Ausweichstandorte, die schnell einsatzbreit sind.

Manche Unternehmen haben aus dieser Bedrohungslage längst Konsequenzen gezogen. „Wir haben ein umfangreichen Präventivschutz als Schwerpunkt im Risikomanagement eingeführt, um rasant wandelnde Veränderungen in der Welt abzufangen“, erläutert Michael Seidel, der bei der DMW Assekuranz & Risikomanagement GmbH beschäftigt ist.

„Nach unserer Beratung hat ein großer Automobilzulieferer, der mehrere Werke in Mexiko hat, ein unabhängiges und zentrales Ersatzteillager geschaffen, um so die Arbeitsfähigkeit aller Standorte zu erhalten.“ Für das wichtige Lager wurde dann zusätzlich umfangreicher Versicherungsschutz auch gegen Ausfälle geschaffen, die nicht auf einen Sachschaden zurückzuführen sind. Neuer NDBI-Schutz wird aber auf sich warten lassen.

Bestehenden Betriebsschließungs-Versicherungen werden gekündigt

Der BDVM rechnet damit, dass Ende des Jahres alle BSV-Policen gekündigt und mit klaren Regeln – ohne jede Chance auf Pandemie-Deckung – wieder auf den Markt kommen. Ähnliches wird von Spezialmaklern für den Veranstaltungsausfall-Schutz erwartet.

Wann der neue Pandemie-Schutz kommt, ist ungewiss.

„Als sich der Rauch des Vulkans Eyjafjallajökull verzogen hatte, haben viele Unternehmen schon wieder vergessen, welche hohen wirtschaftlichen Risiken das Flugverbot mit sich brachte“, so Experte Skorna. Die Nachfrage nach NDBI-Schutz sei sehr verhalten gewesen. Das dürfte angesichts der Weltenkrise durch Corona wohl künftig ganz anders sein.