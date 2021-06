Krankenzusatz: Auf Wartezeiten wird immer öfter verzichtet

18.6.2021 – Die neuen „MediZ Duo“-Tarife der Gothaer sehen keine Karenzzeiten vor – und sind dank gleicher Leistungen schnell erklärt. Auch der Münchener Verein verzichtet beim neuen stationären Zusatztarif auf Wartezeiten. Die Hallesche hat das Krankengeld für gesetzlich Versicherte überarbeitet. Die umbenannten Budgettarife der Allianz erweitern das Angebot in der betrieblichen Krankenversicherung um drei neue Leistungspakete.

Die neu aufgelegte „MediZ Duo“-Reihe der Gothaer Krankenversicherung AG beinhaltet als tarifliche Vorsorgeleistung eine elektrische Zahnbürste der Happybrush GmbH. Beim Wechsel aus einem vergleichbaren Tarif eines anderen Versicherers haben die Kunden in den Varianten „MediZ Duo 80“ und „MediZ90“ ab dem ersten Versicherungsjahr Anspruch auf Leistungen bis zu 3.000 Euro.

Die drei Tarife unterscheiden sich in der 80-, 90- oder 100-prozentigen Erstattung beim Zahnersatz. Im ersten Versicherungsjahr sind die Leistungen auf bis zu 1.000 Euro, in den ersten zwei Jahren auf bis zu 2.000 Euro und in den ersten drei Jahren auf bis zu 3.000 Euro beschränkt. Der Kunde kann von Beginn an über den vollen Betrag innerhalb der Staffel verfügen.

Gothaer: Keine Wartezeiten – mit Leistungsstaffel

Den vollen Leistungsumfang gibt es bei „MediZ Duo 80“ und „90“ ab dem vierten, bei „MediZ Duo 100“ ab dem fünften Jahr. Die Zahnbehandlung wird in allen drei Varianten zu 100 Prozent erstattet. „MediZ Duo 100“ übernimmt für Kieferorthopädie bei Kindern und Jugendlichen bis zu 80 Prozent (maximal 2.000 Euro).

Für Maßnahmen zur Schmerz- und Angstlinderung (wie Narkose oder Hypnose) werden bis zu 250 Euro und für die professionelle Zahnreinigung sowie Bleaching bis zu 200 Euro pro Jahr geleistet. Es gibt keine Altersgrenze für den Abschluss. Rechnungen können per App digital eingereicht werden.

Hallesche macht Ausnahmen beim Krankengeld

Die Hallesche Krankenversicherung a.G. verzichtet bei ihrem neuen Krankengeld für gesetzlich versicherte Angestellte auf die Karenzzeit. Leistet die gesetzliche Kasse schon vor dem Ende der sechswöchigen Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, erstattet auch die Hallesche früher. Dies ist beispielsweise bei einer Organspende oder dem Krankengeld wegen eines erkrankten Kindes der Fall.

Mit dem neuen Tarif lässt sich die Einkommenslücke schließen, die nach Ende der sechswöchigen Lohnfortzahlung im Krankheitsfall entsteht. Der Absicherungsbedarf liegt bei etwa 20 Prozent des Nettoeinkommens.

Der Tarif wurde vereinfacht. Die Risikoprüfung und die Leistungserstattung wurden digitalisiert. Bei den Gesundheitsfragen beschränkt sich die Hallesche auf Angaben zu Größe, Gewicht und Arbeitsunfähigkeit in den letzten zwei Jahren.

Beginnt der Sozialversicherungs-Träger mit dem Ausfallgeld, erstattet die Hallesche die vereinbarte Leistung. Dazu muss über eine digitale Schnittstelle die Krankmeldung und die Krankengeld-Bescheinigung hochgeladen werden.

Allianz benennt Budgetpakete um

Die Allianz Private Krankenversicherungs-AG hat ihre Produktfamilie in der betrieblichen Krankenversicherung (bKV) in „gesundx – die Extraportion Gesundheit“ umbenannt. Die drei neuen Budgetangebote können mit den elf bestehenden Bausteintarifen kombiniert werden.

Bei „MeinGesundheitsBudget“, das es zudem in den Stufen „Plus“ und „Best“ gibt, können die Arbeitgeber fünf Budgetstufen zwischen 300 und 1.500 Euro vereinbaren. Alle Pakete beinhalten Zahnbehandlungen und -vorsorge, Behandlungen beim Heilpraktiker und Naturheilverfahren, Sehhilfen einschließlich operativer Korrekturen der Sehschärfe (zum Beispiel Lasik) sowie Arznei-, Heil- und Hilfsmittel inklusive der gesetzlichen Zuzahlungen.

Unterschiede bei Zahnersatzleistungen

Unterschiede gibt es bei der Erstattung von Zahnersatzleistungen. Im „Plus“- und „Best“-Paket belasten diese nicht das Budget, sondern werden unabhängig von der Kostenhöhe, inklusive der Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV), zu 70 Prozent („Plus“) beziehungsweise 90 Prozent („Best“) von der Allianz übernommen.

Zudem erweitert der Krankenversicherer die Gesundheitsservices für Neu- und Bestandskunden in der bKV um vier medizinische Angebote. Alle Services können auch von Familienangehörigen der Versicherten genutzt werden. Dies sind Hilfe für Schmerzpatienten, die ärztliche Video-Sprechstunde, die Facharzt-Vermittlung und eine Hotline für medizinische Fragen.

Münchener Verein bietet ein Upgrade für die Kassenleistung

Die stationäre Krankenhaus-Zusatzversicherung „KlinikGesund“ der Münchener Verein Krankenversicherung a.G. sichert die Kostenrisiken für Wahlleistungen im stationären Bereich für gesetzlich Krankenversicherte und Personen mit freier Heilfürsorge ab.

Die „Super-Günstig-Variante“ ist für jüngere Personen gedacht. Alterungsrückstellungen sind nicht kalkuliert, daher erhöht sich der Beitrag in vordefinierten Altersschritten. Bei der „Anspar-Variante“ wird ein Teil der Beiträge in Form von Alterungsrückstellungen angelegt. Von „Super-Günstig“ kann in „Anspar“ ohne erneute Gesundheitsprüfung bei gleichem Leistungsumfang gewechselt werden.

„Premium“ erstattet die Kostenerstattung für Ein- oder Zweibettzimmer. Alle Varianten umfassen zur ärztlichen Leistung auch die stationäre psychotherapeutische Behandlung ohne Begrenzung der Behandlungstage. Im Rahmen der ärztlichen Leistungen werden im tariflichen Umfang auch die Kosten für die Anschlussheilbehandlung und die teilstationäre Behandlung übernommen.

Wlan inklusive

„KlinikGesund“ inkludiert auch Komfort-Leistungen wie die bessere Verpflegung durch das Krankenhaus sowie Bereitstellungskosten für Telefonanschluss, Wlan, Radio und TV. Zudem gibt es Gesundheitsservices wie den „Klinik-Such-Service“, einen Zweitmeinungs-Service und das Case-Management bei bestimmten schweren Erkrankungen.

Über die „MV RechnungsApp“ können Rechnungen, Rezepte und Verordnungen online eingereicht werden. Der Abschluss ist online mit wenigen Gesundheitsfragen ohne Unterschrift bei Annahmefähigkeit möglich.