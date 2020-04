Krankenversicherer zur Solidarität aufgefordert

16.4.2020

Der Schutz der Reisekranken-Dauerpolicen ist je nach Anbieter pro Auslandsaufenthalt meist auf zwischen einem und zwei Monaten begrenzt. In der Krankenvollversicherung besteht der volle Leistungsanspruch außerhalb Europas vielfach maximal sechs Monate. Deutschen, die in der Coronakrise im Ausland gestrandet sind, droht eine Fristüberschreitung.

Die Folgen thematisierte Axel Fürderer, freiberuflicher Kranken-Versicherungsanalyst, in einem Gastbeitrag auf der Website der Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH. Er fordert die Branche auf, sich solidarisch mit ihren Versicherten zu zeigen. Erste Gespräche hätte eine Bereitschaft der Krankenversicherer gezeigt, im Bedarfsfalle freiwillig zu leisten.

Dem Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) liegen nach eigener Aussage „zu diesem Sachverhalt keine Informationen vor“.

Der Debeka Krankenversicherungs-Verein a.G. erklärt dazu auf Nachfrage: „Wir helfen unseren Versicherten und bieten ihnen weiter Versicherungsschutz, erwarten aber, dass sie alles Erforderliche tun, um die Rückreise anzutreten.“ Die Vollversicherung gelte weltweit und ohne zeitliche Einschränkung.

Die Allianz private Krankenversicherungs-AG (APKV) unterstützt Betroffene nach eigenen Angaben ebenfalls: „In diesen Fällen verlängert die APKV kostenlos den Versicherungsschutz der Reisekranken-Versicherung“, so die Gesellschaft. Diese Regelung gelte in der Coronakrise auch in der Vollversicherung.