Krankenversicherer sichern neue Arbeitsformen ab

31.7.2023 – Care Concept, Passportcard und Hansemerkur haben ihre Tarife in der Auslands-Krankenversicherung erneuert und ergänzt. Mit einem neuen Zahnzusatz wendet sich die Gothaer an Preisbewusste. Zudem ergänzt sie ihre betriebliche Krankenversicherung. Die Continentale führt einen ambulanten Budgettarif ein.

Die Hansemerkur Krankenversicherung AG schließt mit ihrem neuen „Workation-Tarif“ eine durch die zunehmende Digitalisierung in der Arbeitswelt entstandene Lücke ab. Denn die Produkte der Reiseversicherung sichern bisher dienstliche oder touristische Reisen ab, nicht aber die Kombination aus Dienst und Urlaub. Bei „Workation“ („Work“ und „Vacation“) arbeiten die Angestellten an einem Ort ihrer Wahl im In- oder Ausland.

Hansemerkur: im Büro unter Palmen krankenversichert

Für den Versicherungsschutz, der die Leistungen der Auslands-Krankenversicherung der Hansemerkur beinhaltet, schließt der Arbeitgeber einen Gruppenvertrag mit dem Versicherer ab, in dem er alle Workation-Arbeitnehmer anmelden kann. Der Arbeitgeber legt fest, wer den Schutz bezahlt.

Mitarbeiter erhalten nach der Buchung der Reise automatisch eine Versicherungs-Bestätigung. Der Auslandsaufenthalt ist maximal bis 184 Tage pro Jahr versichert. Die Prämie wird tag-genau abgerechnet.

Angestellte und deren Angehörige sind bis zum 67. Lebensjahr versicherbar. Darüber hinaus sind Begleitpersonen bei Kindern versichert, Zahnersatz sowie Schwangerschafts-Behandlungen. Vorerkrankungen sind ebenfalls abgedeckt. Der Tarif leistet auch den medizinisch sinnvollen Krankenrücktransport.

Die Prämie für Mitarbeiter und deren Angehörige (ohne USA und Kanada) liegt bei 1,55 Euro pro Tag, inklusive USA und Kanada bei 3,90 Euro pro Tag. Die Mindestprämie beträgt 250 Euro, bei Ergänzung zu einem bestehenden „HanseGLOBAL-Gruppenvertrag“ entfällt sie.

Care Concept überarbeitet Angebot für Bildungsreisende

Der auf internationale Krankenversicherungen spezialisierte Assekuradeur Care Concept AG hat den Tarif „Care College“ überarbeitet und die Prämien angepasst. Mit der Einstiegsvariante „Care College Basic“ ab 24,50 Euro pro Monat sieht man sich als Preisführer bei der Absicherung von Bildungsreisen. Risikoträger ist die Advigon Versicherung AG.

„Comfort“ und „Premium“ sind ohne Selbstbehalte. In beiden Tarifstufen werden bei Leistungsfreiheit zwei Monatsprämien im Jahr rückerstattet. Das maximale Eintrittsalter wurde auf 40 Jahre erhöht. Zudem wurden die Leistungen im Bereich Zahnbehandlung, unfallbedingter Zahnersatz und Hilfsmittel erweitert und vereinfacht.

Versicherbar im „Care College“ sind Bildungsreisende wie Studierende, Sprachschüler oder Work-and-Travel-Reisende für Aufenthalte im weltweiten Ausland (außer USA, Kanada, Mexiko). Versichert sind unter anderem ambulante, stationäre und zahnmedizinische Behandlungen sowie der medizinisch sinnvolle Rücktransport ins Heimatland.

Passportcard schützt im Auslandssemester

Die Passportcard Deutschland GmbH hat ihr Angebot um eine internationale Krankenversicherung für Studierende erweitert. Die Versicherung deckt weltweit die medizinischen Kosten für Arztbesuche, Krankenhausaufenthalte und Medikamente ab.

Die Versicherten sind nicht auf bestimmte Dienstleister beschränkt, haben aber Zugang zu einem globalen Netzwerk von Ärzten und Krankenhäusern. Für Notfälle gibt es eine Hotline und eine medizinische Beratung mit deutschsprachigen Medizinern.

Die Passportcard ist zugleich ein Zahlungsmittel, mit der Behandlungskosten direkt von Passportcard übernommen werden. Studierende können ihre Deckungssumme, den Versicherungszeitraum und zusätzliche Leistungen gemäß ihren Anforderungen auswählen.

Continentale Kranken mit Budgettarif als Zusatzversicherung

„Easy Ambulant“ der Continentale Krankenversicherung a.G. ist ein Budgettarif im Bereich der Einzelversicherung – also keine betriebliche Krankenversicherung. Zielgruppe sind gesetzlich Versicherte und Heilfürsorgeberechtigte mit Ausnahme von Soldaten.

Die Continentale bietet zwei Budgets von 600 Euro und 1.200 Euro pro Kalenderjahr an. Ersetzt werden die Kosten für Vorsorgeuntersuchungen, Naturheilverfahren, Arznei- und Verbandmittel, Heil- und Hilfsmittel sowie digitale Gesundheitsanwendungen oder Schutzimpfungen.

Für refraktive Chirurgie werden zusätzlich zum Budget bis zu 100 Prozent übernommen, maximal 600 Euro pro Auge und Versicherungsfall. Für Sehhilfen werden ebenfalls zusätzlich bis zu 300 Euro innerhalb von zwei Kalenderjahren gezahlt. Während der Elternzeit verzichtet die Continentale für bis zu drei Monate auf den Beitrag.

„Easy Ambulant“ ist mit Alterungsrückstellungen kalkuliert. Es gibt eine vereinfachte Gesundheitsprüfung und keine Wartezeit. Eine 32-jährige gesetzlich Krankenversicherte zahlt im „Easy Ambulant 1.200“ monatlich 21 Euro. Ein 21-jähriger Student in der „Ausbildungsvariante Easy Ambulant 600“ 6,70 Euro.

Gothaer mit Zahnzusatz für Preisbewusste

Die Gothaer Krankenversicherung AG hat mit „MediZ Smile“ ihr Angebot um einen Zahzusatz-Tarif für preisbewusste Kundengruppen wie Studierende, Berufseinsteiger und junge Familien erweitert.

„MediZ Smile 75“ und „MediZ Smile 85“ unterscheiden sich vor allem in der Höhe der Kostenübernahme für Zahnersatz bei privatzahnärztlicher Behandlung. Zahnbehandlungen und -ersatz im Rahmen der Regelversorgung werden zu 100 Prozent erstattet, unabhängig von den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV).

Für die professionelle Zahnreinigung, Prophylaxe und Bleaching gibt es ein Jahresbudget von 170 Euro. Kieferorthopädische Behandlungen für Erwachsene nach einem Unfall (bis zu 2.000 Euro) werden ebenso übernommen wie Parodontose- und Wurzelbehandlungen. Schmerz- und angstlindernde Maßnahmen wie Akupunktur, Sedierung oder Hypnose sind bis zu 85 Euro pro Kalenderjahr gedeckt.

Es gibt keine Wartezeiten, aber eine Leistungsstaffel. Für Versicherungswechsler entfällt die Erstattungsobergrenze nach drei anstelle von vier Jahren – eine gleichartige Erstattung vorausgesetzt. Der Tarif beinhaltet eine Innovationsgarantie. Erwachsene zwischen 21 und 25 Jahren zahlen für „MediZ Smile 75“ monatlich 9,15 Euro.

Budgettarif der Gothaer auch für Angehörige

Bei „MediGroup FlexSelect FAN“ der Gothaer handelt es sich um einen Budgettarif mit Gesundheitsbudgets zwischen 300 und 1.250 Euro, der arbeitnehmerfinanziert von Mitarbeitern sowie deren Angehörigen abgeschlossen werden kann. Der Versicherungsschutz gilt auch für Angehörige, die nicht mehr mit dem versicherten Mitarbeitern in einem Haushalt leben.

Die Versicherten können ihr Jahresbudget frei für zahnärztliche, ambulante oder stationäre Leistungen einsetzen. Auch die Kosten für Naturheilverfahren und Vorsorgeleistungen werden ersetzt. Zudem beinhaltet das Angebot Beratungs- und Assistanceleistungen wie Telemedizin, psychologische Soforthilfe oder einen Facharzt-Terminservice.

Unter der Voraussetzung, dass im Unternehmen auch ein arbeitgeberfinanzierter Budgettarif mit mehr als 20 Mitarbeitern abgeschlossen wird, können Familienangehörige innerhalb der ersten sechs Monate nach Vertragsabschluss ohne Gesundheitsprüfung versichert werden. Dabei darf die gewählte Budgetstufe nicht höher sein als die des Mitarbeiters.

Bestehende Kollektive können Angehörige bis zum 31. Dezember 2023 ohne Gesundheitsprüfung nachversichern. Die Gothaer Kranken verzichtet auf Ausschlussdiagnosen und versichert alle Berufe.