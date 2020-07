Krankenkasse geizt bei Fahrtkosten in der Reha-Phase

9.7.2020 – Arbeitnehmern, die während einer stufenweisen Wiedereingliederungs-Maßnahme weiterhin Krankengeld erhalten, sind durch ihren gesetzlichen Krankenversicherer auch die Kosten für Fahrten zum Arbeitsort zu erstatten. Das hat das Sozialgericht Dresden mit Urteil vom 17. Juni 2020 entschieden (S 18 KR 967/19).

Mit dem Instrument einer stufenweisen Wiedereingliederung richtet sich insbesondere an langzeiterkrankte Beschäftigte. Sie erhalten die Möglichkeit, ihre Belastungsfähigkeit an ihrem bisherigen Arbeitsplatz stundenweise zu steigern, um so endgültig wieder gesund und arbeitsfähig zu werden.

Je nachdem, ob die Maßnahme im Zusammenhang mit einer stationären Rehabilitation steht, erhalten sie in dieser Zeit Krankengeld durch die Krankenkasse oder Übergangsgeld durch die Rentenversicherung. So auch im Fall des Klägers, der nach einer längeren Arbeitsunfähigkeit nach und nach wieder in den Arbeitsprozess eingegliedert werden sollte.

Fahrtkosten nicht bezahlt

Der Mann bezog während dieser Zeit von seinem gesetzlichen Krankenversicherer weiterhin Krankengeld. Die Kasse lehnte es jedoch ab, ihm die Fahrtkosten für die Fahrten zwischen seiner Wohnung und seiner Arbeitsstätte zu erstatten.

Zu Unrecht, urteilte das von ihm angerufene Dresdener Sozialgericht. Es gab seiner Klage auf Erstattung seiner Fahrtkosten in Höhe von 85 Euro statt.

Maßnahme der medizinischen Rehabilitation

Nach Ansicht des Gerichts handelt es sich bei einer stufenweise Wiedereingliederung in den Arbeitsprozess um eine Maßnahme der medizinischen Rehabilitation. Dies gelte unabhängig davon, ob diese in einer medizinischen Rehabilitations-Einrichtung oder beim Arbeitgeber des Versicherten stattfinde. Denn in beiden Fällen gehe es um eine vollständige Wiederherstellung der Gesundheit des Versicherten. Das ergebe sich aus § 28 SGB IX sowie § 74 SGB V.

Dem Betroffenen seien daher auch die während einer solchen Maßnahme entstehenden Fahrtkosten zu erstatten. Denn das trage zum Erfolg der Maßnahme bei.

Finanziell unzumutbar belastet

Krankengeld oder Übergangsgeld als Lohnersatzleistungen würden hinter dem eigentlichen Lohn zurückbleiben. Daher würde ein Versicherter durch die täglichen Fahrten zum Arbeitgeber ohne eine Erstattung der Fahrtkosten andernfalls zusätzlich unzumutbar finanziell belastet.

Der Anspruch beschränke sich allerdings auf die Kosten der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel in der niedrigsten Beförderungsklasse.