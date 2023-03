Kosten pro Wohnungseinbruch stiegen 2022 auf neues Rekordhoch

29.3.2023 – Die deutsche Versicherungswirtschaft hat 2022 mit 280 Millionen Euro über die Hälfte mehr als vor Jahresfrist für die Folgen von Wohnungseinbrüchen bezahlt. Deutlich weniger stark erhöhte sich die Zahl der Delikte (plus ein Siebtel auf 80.000), so dass der Schadendurchschnitt ein neues Rekordniveau von 3.250 Euro erreichte. In Nordrhein-Westfalen gab es im vergangenen Jahr nach Verbandsangaben die meisten Wohnungseinbrüche. Nur in Thüringen war der Trend rückläufig.

Im vergangenen Jahr haben die deutschen Hausratversicherer für rund 80.000 Wohnungseinbrüche etwa 280 Millionen Euro an Versicherungsleistungen ausbezahlt. Dies geht aus der am Dienstag vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) vorgestellten Einbruchbilanz auf Basis von vorläufigen Zahlen hervor.

Nach sechs Rückgängen erstmals wieder mehr der Taten

Die Anzahl der Delikte nahm vom absoluten Tiefststand aus dem Jahr zuvor (VersicherungsJournal 6.4.2022) um etwa 10.000 zu (plus etwa ein Siebtel) und erreichte damit das Niveau des Vorvorjahres (6.4.2021).

Da die Kosten gleichzeitig um fast die Hälfte und damit drei Mal so stark stiegen, kletterte der Schadendurchschnitt auf einen neuen Rekordwert von 3.350 Euro. Zuvor hatte der Wert seit 2009 nur drei Mal oberhalb der Marke von 3.000 Euro gelegen, zuletzt drei Jahre zuvor (26.3.2020).

Die Gesamtkosten erreichten allerdings immer noch den drittniedrigsten Wert im Beobachtungszeitraum. Zum Vergleich: In der Spitze mussten die Versicherer eine mehr als doppelt so hohe Summe aufbringen (13.5.2016). Seinerzeit hatte die Branche mit 180.000 auch die höchste Zahl an Delikten vermeldet.

GDV: Kaum noch pandemiebedingte Sondereffekte

Nach Verbandsangaben haben sich die pandemiebedingten Sondereffekte der beiden Vorjahre nur noch geringfügig auf die Zahl der Einbrüche ausgewirkt. Dazu GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen:

„Während der Kernphase der Pandemie sind die Einbruchzahlen durch Lockdown und Homeoffice stark gesunken. Dieser Abwärtstrend hat sich erwartungsgemäß leider nicht fortgesetzt“. Auch wenn nach dem Ende der Corona-Maßnahmen immer noch viele Menschen von zu Hause aus arbeiteten und so das Entdeckungsrisiko für Einbrecher erhöhen, so habe sich die organisierte Kriminalität darauf offenbar eingestellt.

Nur in Thüringen rückläufige Einbruchszahl

Der Verband legte darüber hinaus auch vorläufige Daten zur Entwicklung auf Ebene der Bundesländer vor. Demnach war die Zahl der Taten einzig in Thüringen rückläufig. Laut GDV liegen für Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und das Saarland noch keine entsprechenden Zahlen der Landeskriminalämter vor.

In den übrigen Ländern waren zum Teil satte Anstiege zu beobachten. Am stärksten nach oben ging es mit jeweils über einem Drittel in Bayern (auf mehr als 4.500 Delikte), in Berlin (auf fast 6.900 Vorfälle) sowie in Rheinland-Pfalz (auf mehr als 2.500 Taten). In Sachsen-Anhalt lag die Steigerungsrate hingegen unter einem Prozent. (auf etwa 1.700 Delikte).

Die meisten Wohnungseinbrüche wurden auch im vergangenen Jahr in Nordrhein-Westfalen verzeichnet (plus ein gutes Viertel auf rund 23.500). Dahinter folgen Berlin und Niedersachsen (plus ein Viertel auf rund 6.500).

Sicherheitstipps der Versicherer

Der GDV teilte weiter mit, dass es die Täter in vielen Gebäuden nach wie zu leicht hätten, dort einzusteigen und Wertgegenstände zu entwenden. Da die Bundesregierung in diesem Jahr keine Fördermittel mehr für den Einbruchdiebstahlschutz bereitgestellt hat, befürchtet der Verband, dass Prävention beim Einbruchschutz nun vernachlässigt werde.

Laut Asmussen könnten aber gerade dadurch viele Taten verhindert werden: „Denn fast jeder zweite Einbruch scheitert, weil die Täter zu lange brauchen, um ins Haus kommen.“

Vor diesem Hintergrund bemängelt die Versicherungswirtschaft, dass in Deutschland – unter anderem aufgrund fehlender entsprechender Vorschriften – einbruchhemmende Fenster und Türen bei Neubauten nicht standardmäßig eingebaut würden. Aber gerade diese „typischen Schwachstellen“ sollten besonders gesichert werden.