Kontroversen über Cyber-Policen sorgen für Zündstoff

14.3.2022 – Sogenannte „Kriegsausschlüsse“ in den Bedingungen der gewerblichen Cyberversicherung führen zu Unruhe im Markt. Makler wie die Ecclesia-Tochter Deas, Cyberdirekt, Finlex, Leue & Nill sowie MRH Trowe bewerten das Vorgehen der Produktgeber kritisch – und für wenig erfolgversprechend.

Am 25. Februar erklärte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) noch: „Der Krieg in der Ukraine hat für die deutschen Versicherer nur geringe direkte wirtschaftliche Auswirkungen“ (VersicherungsJournal 25.2.2022). Der russische Markt sei isoliert, zusätzlich gebe es in der Kredit- und Cyberversicherung die Vereinbarung von Kriegsausschlüssen.

Diese Aussage kommt bei den international aktiven Großmaklern nicht gut an (9.3.2022). Einige fühlen sich sogar an den Umgang der Versicherer mit ihren Kunden in der Diskussion um die Leistungen aus der Betriebsschließungs-Versicherung in der Covid-19-Krise erinnert (17.6.2021).

„Die Versicherer laufen […] Gefahr, nach dem Umgang mit den Betriebsschließungs-Versicherungen im Zusammenhang mit der Pandemie einen weiteren Reputationsverlust zu erleiden, sollten sie sich so verhalten“, schildert der Industrie-Versicherungsmakler der Ecclesia-Gruppe, Deas Deutsche Assekuranzmakler GmbH, die Situation.

Versicherer halten Kriegsausschlussklausel für praktikabel

Die sogenannten „Kriegsausschlüsse“ in der gewerblichen Cyberversicherung sind längst kein Nischenthema mehr. Sie sorgen für heftige Kontroversen, wie diverse Berichte in den Medien belegen (Medienspiegel 9.3.2022, Medienspiegel 24.1.2022).

Die Problemstellung sieht wie folgt aus: Sollte es im Krieg zwischen Russland und der Ukraine zu Angriffen russischer Hacker auf westliche Unternehmen oder IT-Infrastruktur von Nationalstaaten kommen, könnten Cyberversicherer versuchen, auf den Kriegsausschluss in den Vertragsbedingungen zu pochen.

Das wird für die Gesellschaften aber kein einfaches Unterfangen. Denn die Anbieter müssten dafür nachweisen, dass die Täter staatliche Akteure waren oder die Kriminellen zumindest im Auftrag eines Staates als beteiligte Kriegspartei handelten.

„Vereinzelte Versicherer haben bereits angekündigt, dass sie die Kriegsausschlussklausel im Zusammenhang mit dem Ukrainekrieg grundsätzlich für anwendbar halten“, erklärt Dennis Wrana, Product Manager Cyber bei der digitalen Versicherungsplattform der Finlex GmbH.

Argumentation der Anbieter ist nicht neu

Sollten Versicherer diesen Weg gehen, dann „helfen nur sehr gute Forensik und hohes fachliches Know-how des Maklers in der Auslegung der Bedingungen, um die Kunden zu unterstützen“, erklärt die Deas.

Cyberattacken habe es auch schon vor Beginn der kriegerischen Handlungen in der Ukraine gegeben, „da fällt es schwer, nun einen direkten Zusammenhang herzustellen“, so die Ecclesia-Tochter. Versicherer hätten bereits in der Vergangenheit versucht, mit dieser Argumentation durchzukommen, wie das Beispiel im Schadenfall des Lebensmittelkonzerns Mondelez zeige.

„In diesem Fall behauptete der Versicherer, dass der Cyberangriff, der damals über eine russische Hacker-Gruppe erfolgt war, von der russischen Regierung initiiert worden sei. Dem wurde damals massiv widersprochen, und der Beweis hierfür konnte nicht erbracht werden, so dass es letztendlich zu einer Vergleichszahlung kam“, führt die Deas aus.

Beweispflicht liegt beim Versicherer

Auch Finlex folgt der Argumentation der Versicherer im Fall des Ukrainekriegs nicht. Russland befinde sich im Krieg mit der Ukraine. Selbst wenn ein Cyberangriff auf ein deutsches Unternehmen von einem Staat initiiert wurde, so fehle es weiter an einer offiziellen Kriegshandlung.

„Solange sich Deutschland nicht im Krieg mit Russland befindet, ist die klassische Kriegsausschlussklausel daher nicht einschlägig. Darüber hinaus muss der Versicherer den Nachweis führen, dass es sich bei dem Cyberangriff um einen staatlich gelenkten Angriff handelt, wenn er sich auf den Leistungsausschluss berufen möchte“, so das Unternehmen.

Den Ursprung eines digitalen Anschlags zu lokalisieren, ist aber fast unmöglich. „Bei Cyber-Attacken ist die Beweisbarkeit insbesondere schwer, da die Angreifenden im Verborgenen agieren und regelmäßig weder ihre Identität noch ihre Intention, geschweige denn Auftraggebende offenlegen“, erklärt Ole Sieverding, Geschäftsführer der Cyberdirekt GmbH.

Ole Sieverding (Cyberdirekt)

Daher fehle es bei professionellen Angriffen eigentlich immer an der Nachweisbarkeit, dass es sich eindeutig um einen staatlich initiierten Vorfall im kriegerischen Kontext handele.

Weitere Konsequenzen für D&O befürchtet

Ähnlich urteilt Michael Hirz, Vorstand der Mesterheide Rockel Hirz Trowe AG Holding (MRH Trowe): „Unsere Cyber-Experten haben die marktgängigen Ausschlüsse überprüft und sehen sie als nicht haltbar an.“

Der Manager weist aber auf weitere Aspekte hin, die hier für die gewerbliche Klientel relevant werden könnten: „Der Aufbau einer wirksamen IT-Infrastruktur zur Abwehr von Cyber-Attacken ist Chefsache. Mängel können eine Pflichtverletzung im Sinne der D&O-Versicherung darstellen.“

Außerdem haben die Angriffe in der virtuellen Welt negative Konsequenzen für die Realwirtschaft. „Das Konglomerat an Herausforderungen durch Krieg, Engpässen bei den Transportkapazitäten und der Gefahr von Cyberangriffen ist enorm“, so Hirz.

Werde die digitale Lagerhaltung (Just-in-time- (JIT) und Just-in-sequence- (JIS) Lieferungen) angegriffen, komme es für Unternehmen zu Lieferengpässen und Qualitätsproblemen.

Assekuranz sollte Firmenkunden nicht weiter verunsichern

Firmenkunden sollten im Schadenfall, den sie ihrem Cyberversicherer anzeigen, auf Diskussionen vorbereitet sein, sagt Danilo Strunk vom Haftpflichtteam der Leue & Nill GmbH + Co. KG. Die Hürden für die Anbieter, konkrete Zuordnung zu einem Staat durchzuführen, schätzt er wie seine Kollegen als hoch ein.

„Die Versicherer täten gut daran, auch über diese Hürden zu sprechen, anstatt nur über einen Ausschlusstatbestand selbst und damit bei den Unternehmen für zusätzliche Verunsicherung zu sorgen“, so Strunk. Er rät zur Erstellung eines Krisen- und Notfallplans, der Zuständigkeiten und Verantwortungsbereiche im Unternehmen in der Krise klärt.

Zusätzlich sollten die Unternehmen, nicht nur für Cyberrisiken, sondern auch für andere Gefahren, gemeinsam mit ihrem Vermittler „eine aktuelle Neubewertung von Risiken durchführen“. Zusätzlich sollten sie „die vorhandenen Verträge auf Deckungsein- und -ausschlüsse prüfen“ sowie notwendige Anpassungen vornehmen.