Konto geplündert: Ehefrau geht beim Versorgungsausgleich leer aus

27.8.2024 – Bei ehefeindlichem Verhalten ist ein Ausschluss vom Versorgungsausgleich möglich. Dies zeigt ein Urteil des Kammergerichts Berlin. Das Gericht hatte einen Fall zu bewerten, bei dem eine getrennt lebende Ehefrau die schwere Krankheit ihres Ehemanns dazu genutzt hatte, um seine Ersparnisse vom gemeinsamen Konto abzubuchen.

Eine Ehefrau trennte sich von ihrem Ehemann und zog nach Mallorca. Auf einem gemeinsamen Konto blieben mehr als 140.000 Euro zurück, die der Verlassene ursprünglich für die Absicherung ihres gemeinsamen Lebensabends angespart hatte.

Einige Zeit danach erlitt der Mann einen Schlaganfall. Die Rehabilitation zog sich in die Länge. Unterdessen räumte die Frau, die monatliche Unterhaltszahlungen in Höhe von 1.500 Euro erhielt, das gemeinsame Konto vollständig leer und kaufte sich davon eine Wohnung auf der spanischen Ferieninsel.

Ehemann beantragt Ausschluss des Versorgungsausgleichs

Im Scheidungsverfahren machte sie dann Versorgungsausgleichsansprüche in Höhe von knapp 100.000 Euro geltend. Damit war der Ex-Gatte in spe nicht einverstanden.

Er forderte nicht nur zivilgerichtlich die Herausgabe der abgebuchten mehr als 140.000 Euro zurück, sondern beantragte beim Familiengericht erfolgreich den Ausschluss des Versorgungsausgleichs gemäß § 27 VersAusglG.

Demnach findet ein Versorgungsausgleich ausnahmsweise nicht statt, soweit er grob unbillig wäre. Dies ist nur der Fall, heißt es im Gesetzestext, wenn die gesamten Umstände des Einzelfalls es rechtfertigen, von der Halbteilung abzuweichen. Normalerweise wird bei einem Scheidungsverfahren eine Halbteilung der während der Ehe erworbenen Altersversorgung vorgenommen.

Vorsätzliche und rücksichtslose Handlungsweise

Letztlich musste das Kammergericht Berlin (KG) entscheiden. Dieses sah die Voraussetzungen für einen Ausschluss des Versorgungsausgleichs als gegeben an (16 UF 112/23), berichtet die Redaktion von Haufe.de.

„Das KG bewertete die Ausnutzung der schweren Erkrankung ihres Ehemannes zur Abhebung erheblicher Beträge, die der Ehemann für die gemeinsame Alterssicherung angespart hatte, als zutiefst ehefeindliches Fehlverhalten.

Aus rein egoistischen Motiven habe sie die von dem Ehemann angesparte Alterssicherung zerstört. Von dem Geld habe sie für sich eine Eigentumswohnung auf Mallorca erworben und dabei die Interessen ihres Ehemannes am Erhalt der Alterssicherung völlig missachtet“, heißt es auf der Homepage.

Sie habe zudem mit dem Finanzamt gedroht, damit der Mann auf eine Rückerstattung der mehr als 140.000 Euro verzichte. „Damit habe sie in der Gesamtsicht vorsätzlich eine Situation herbeigeführt, in der eine Teilhabe an der Altersversorgung ihres Ehemannes grob unbillig und mit den Wertungen der Rechtsordnung nicht zu vereinbaren wäre“, wird aus dem Urteil zitiert.

Ehefrau geht nun möglicherweise doppelt leer aus

Auch der Einwand der Frau, dass sie möglicherweise doppelt geschädigt sei, führte zu keiner anderen Beurteilung seitens des Gerichts. Dieses begründete seine Entscheidung vielmehr damit, dass die vorsätzliche und rücksichtslose Handlungsweise keinen rechtlichen Schutz rechtfertige.

An der Altersversorgung ihres Ex-Mannes wird sie nun nicht beteiligt. Zudem ist „eine zivilgerichtliche Verurteilung auf – zumindest teilweise – Zurückzahlung der vom Konto ohne Absprache mit ihrem Ehemann entnommenen Beträge nicht ganz unwahrscheinlich“, schreibt die Redaktion.