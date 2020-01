Klima-Klagen: Extremes Risiko für Unternehmen

24.1.2020 – Die Haftungsrisiken für Unternehmen steigen weltweit deutlich. Neben immer neuen Cyberangriffen auf Firmen, kommt nun der Klimaschutz als Verantwortung für Manager hinzu. Experten raten daher, die Risikoanalyse vor dem Underwriting deutlich zu intensivieren.

„Unternehmen stehen immer stärker unter dem Brennglas von Klima-Aktivisten. Und das geht auch nicht mehr weg.“ So warnte Dr. Henning Schaloske, Partner der Rechtsanwaltskanzlei Clyde & Co, auf dem auf dem Euroforum-Kongress Haftpflicht 2020 in Hamburg (VersicherungsJournal 23.1.2019, 22.1.2019) am Mittwoch die rund 200 versammelten Experten für Industrieversicherung.

Weltweit strengten Klimaschützer immer mehr Klagen gegen Unternehmen an. Schaloske hat in 28 Staaten bereits solche Prozesse ausfindig gemacht. „Unternehmen wird regelmäßig vorgeworfen, die Umwelt zu schädigen oder dieses zu verschleiern.“ Neben der Inanspruchnahme wegen Verursachen des Klimawandels gäbe es auch Klagen zur Produkthaftung sowie von Aktionären.

Alle Unternehmen im Focus

Henning Schaloske (Bild: Schmidt-Kasparek)

In der Kritik ständen längst nicht nur Unternehmen der Energiewirtschaft, sondern auch Landwirtschafs- und Viehbetriebe. Es könne heute aber fast jedes Unternehmen treffen.

Verwiesen wurde beispielsweise auf den Streit zwischen der deutschen Klimaaktivistin Luisa Neubauer und Siemens-Vorstandschef Joe Kaeser. Die Klimaschützerin hatte den Konzern wegen einer Lieferung einer Signalanlage für die Braunkohleförderung in Australien kritisiert.

Der Vorfall hatte für hohes Aufsehen gesorgt, nachdem Neubauer den angebotenen Sitz im Aufsichtsrat bei Siemens abgelehnt hatte.

Der Anwalt verwies darauf, dass neben dem Schadenersatzrisiko für Unternehmen nun auch hohe Reputationsrisiken drohen, wenn es um den Klimawandel geht. Noch werde das Problem von vielen Versicherern nicht richtig wahrgenommen.

Neben dem Schadenersatzrisiko droht Reputationsverlust

Immerhin habe es das Risiko „Klimawandel“ schon auf Rang sieben des Allianz Risk Barometers 2020 geschafft, während die direkte Folge dieses Wandels, nämlich „Naturkatastrophen“, dort auf Rang vier stehen (15.1.2020).

Wie hoch die Gefahr von Schadenersatz durch Klimakritik an Unternehmen ist, zeigte der Jurist beispielhaft an dem Verfahren eines peruanischen Bauers aus Huarez gegen den RWE-Konzern.

Der Landwirt fordert eine Kostenbeteiligung an Schutzmaßnahmen gegen mögliche Flutwellen in der Palcacocha-Lagune und stützt sich auf das Bürgerliche Gesetzbuch.

Das Landgericht Essen hatte die Klage als unzulässig und unbegründet abgewehrt (Az.: 2 O 285/15). Das Oberlandesgericht Hamm kam hingegen zu dem Ergebnis, das die Klage „schlüssig“ ist und hat einen Beweis zur Wahrscheinlichkeit des Schadeneintritts und der Mitursächlichkeit durch RWE wegen CO2-Emissionen erhoben (Az.: I-5 U 15/17).

Vieles an den Klagen zum Klimawandel erinnert an Verfahren gegen die Asbest- und Tabakindustrie. Dr. Henning Schaloske, Partner der Rechtsanwaltskanzlei Clyde & Co

Bei Haftpflicht-Versicherungen die Klimarisiken berücksichtigen

Daher rät Schaloske Versicherern bei Abschluss von Haftpflichtverträgen, die Risiken des Klimawandels für das jeweilige Unternehmen mit zu berücksichtigen. Geprüft werden müsste der Standort, die Lieferkette sowie, ob es überhaupt eine Klimawandel-Strategie und Klimawandel-Berichterstattung im Unternehmen gebe.

Die Wichtigkeit des Klimawandels zeige sich zudem daran, dass es immer mehr Regulierung gibt, die berücksichtigt werden muss. Das gilt auch für die Assekuranzen, für die die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) umfassende Ratschläge veröffentlicht hat.

Schaloske: „Vieles an den Klagen zum Klimawandel erinnert an Verfahren gegen die Asbest- und Tabakindustrie.“ Betroffen könnte zudem auch die Managerhaftpflicht (Directors-and-Officers – D&O) sein.

USA: D&O wird teurer

Das bestätigte Kevin LaCroix, Executive Vice President der RT ProExec. Die Ansprüche aus Umweltschäden seien eine zusätzliche Herausforderung. In den USA streben die D&O-Versicherer derzeit Tariferhöhungen und erhöhte Selbstbehalte an. Zudem würden Bedingungen und Kapazitäten beschränkt.

Große Haftungsprobleme gibt es zudem in den USA rund um das Thema Opioide. Markus Schäfer, Senior Underwriter Liability & Clinical Trials bei der Newline Europe Versicherung AG, beobachtet einen rasanten Anstieg von Klagen gegen Hersteller und Vertreiber. Ihnen wird vorgeworfen, die Risiken dieser Medikamente verharmlost zu haben. Durch massiven Verkauf seien die Betroffenen für Sucht, Erkrankungen und Todesfälle verantwortlich.



In Deutschland könnte es die Arzt-Haftpflichtversicherung treffen. Während dies in den USA aufgrund einer anderen Rechtsordnung wohl hohe Schadenersatzleistungen auslösen dürfte, werde es in Deutschland nicht passieren. Dabei werden in Deutschland nach Kanada die meisten Opioide verkauft.



Grund ist laut Schäfer, dass den Herstellern gar kein Produktfehler vorgeworfen wird. Daher sei, wenn es zu Haftungsfällen in Deutschland kommen sollte, lediglich die Arzt-Haftpflichtversicherung involviert. „Hier könnte der Vorwurf Überverschreibung lauten“, so Schäfer.

Gehen Sie mit Cyberschutz vorsichtig um. Dr. Frank Grund, Exekutivdirektor der Bafin

Bafin: Risiken mit Bedacht zeichnen

Hinsichtlich des Booms der Cyberversicherung mahnten hochrangige Experten die Versicherer zu einer stärkeren Kontrolle der Risiken.

„Gehen Sie mit Cyberschutz vorsichtig um. Überschätzen Sie die Prämien nicht und unterschätzen Sie die Kumulrisiken nicht“, forderte Dr. Frank Grund, Exekutivdirektor Versicherungen und Pensionsfonds bei der Bafin die Branche auf.

2020 will die Behörde die Sparte umfangreich analysieren. Damit sollen die Cyberrisiken besser beurteilt werden.

Swiss Re rät zur Vorsicht beim Cyberschutz

Philippe Aerni (Bild: Schmidt-Kasparek)

Zur großen Vorsicht rät ebenfalls Philippe Aerni, Managing Director Global Head Casualty & FinPro bei der Swiss Re Corporate Solutions, beim Schutz gegen Internetkriminalität für Großunternehmen.

Sie wären extrem gefährdet. Einfacher sei es für die Branche, Kleinstunternehmen zu versichern. „Wir können diesen Unternehmen helfen, ihren Cyberschutz deutlich zu verbessern“, so Aerni.

Dafür schlägt er vor, dass Versicherung immer nur mit einem Cyber Risk Management verkauft wird. „Ohne den Servicedienstleister gebe es dann keine Versicherung.“

Der Schutz müsste mit dem Risiko viel dynamischer werden. Aerni stellte daher zur Diskussion, ob es überhaupt sinnvoll sei, eine Police für zwölf Monate abzuschließen. Bei höherer Risikolage müsste flexibel nachgebessert werden.

Hierfür hat Swiss Re bereits ein Modell entwickelt, bei dem ständig ein automatisches Feedback von den Kunden möglich ist.