Kfz: Welche Schadenminderungs-Pflichten ein Geschädigter hat

18.10.2021 – Ein Geschädigter eines Verkehrsunfalls hatte eine Nutzungsausfall-Entschädigung begehrt. In diesem Fall trifft ihn bei einer ungewöhnlich langen Reparaturdauer die Obliegenheit, sich nach deren Grund zu erkundigen und auf eine zügige Erledigung des Reparaturauftrages hinzuwirken. Kommt er dem nicht nach und ist dies für eine verzögerte Reparatur kausal, so trifft ihn ein anspruchsminderndes Mitverschulden. So das Amtsgericht Bautzen in einem Urteil vom 16. September 2021 (21 C 570/20).

Der Personenkraftwagen des Klägers war bei einem Verkehrsunfall am 14. April 2020 erheblich beschädigt worden. Zwischen den Beteiligten bestand Einigkeit, dass der Unfallgegner allein für die Schäden verantwortlich war.

Streit gab es jedoch unter anderem wegen der Höhe der von dem Mann geforderten Zahlung einer Nutzungsausfall-Entschädigung.

Unglaubwürdige Behauptungen?

Der Anspruch wurde von dem Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherer des Unfallverursachers zwar grundsätzlich nicht in Frage gestellt. Er wollte die Entschädigung jedoch nur für 17 Tage bezahlen und das, obwohl der Betroffene über sein Fahrzeug nachweislich 52 Tage nicht verfügen konnte.

Der Versicherer behauptete, dass anzunehmen sei, dass dem Pkw-Fahrer während der Zeit der Reparatur ein Zweitfahrzeug zur Verfügung gestanden habe. Denn seine Angaben, wie er seinen Arbeitsweg bestritten habe, seien nicht nachvollziehbar.

Der Mann hatte nämlich vorgetragen, dass er darauf angewiesen gewesen sei, mit Kollegen oder Familienmitgliedern mitzufahren. Teilstrecken habe er auch mit dem Fahrrad zurückgelegt und manchmal gar auf seiner Arbeitsstätte übernachtet.

Anders als der Versicherer hielt das Bautzener Amtsgericht die Angaben des Klägers für glaubwürdig. Sie seien von dem Versicherer nicht widerlegt worden.

Sekundäre Darlegungslast

Soweit es um Umstände aus der Sphäre eines Anspruchsberechtigten gehe, treffe diesen zwar eine sekundäre Darlegungslast. Folglich habe er darzulegen, was er zur Schadensminderung unternommen habe.

Das Gericht zeigte sich jedoch davon überzeugt, dass dem Betroffenen tatsächlich kein Zweitwagen zur Verfügung stand und er seinen Weg zur Arbeit wie von ihm geschildert zurücklegen musste.

Er sei auch nicht dazu verpflichtet gewesen, nachzuweisen, welche einzelne Teilstrecke er wie genau zurückgelegt habe. Denn damit würde man die Anforderungen an die sekundäre Darlegungslast überspannen.

Engpässe bei der Ersatzteillieferung

Die Richter glaubten dem Geschädigten auch, dass die Reparatur seines Fahrzeugs deswegen so ungewöhnlich lange gedauert hatte, weil es wegen der Covid-19-Pandemie zu Engpässen bei der Lieferung der benötigten Ersatzteile gekommen sei.

Die entsprechenden Angaben der Werkstatt seien nachvollziehbar. Dem Mann hätten sich daher keine Zweifel an ihrem Wahrheitsgehalt aufdrängen müssen.

Auch die Behauptung des Klägers, dass er sich bei der Werkstatt wöchentlich nach dem Stand der Reparaturarbeiten erkundigt und dabei auf eine Erledigung gedrängt habe, hielt das Gericht für glaubwürdig.

Die ihm dabei gegebenen Erklärungen seien plausibel gewesen, so dass es für ihn keine Anhaltspunkte dafür gegeben habe, an der Kompetenz der Werkstatt zu zweifeln. Der Betroffene habe daher, anders als von dem beklagten Versicherer behauptet, folglich nicht gegen seine Schadenminderungs-Pflicht verstoßen.