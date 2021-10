Kfz-Versicherung: Zeichen stehen auf Sturm

25.10.2021 – Die Vergleichsportale schlagen kräftig auf ihre Werbetrommel. Unterstützung finden sie bei Verbraucherschützern und Infoportalen. Die Botschaft: Die Kfz-Prämien sinken. Daher sollten die Kunden mit Altverträgen aktiv werden. Der Wettbewerb dürfte in diesem Jahr wohl tatsächlich anziehen. Denn viele Kunden müssen den „Cent in der Tasche umdrehen“.

Um bis zu acht Prozent sollen die Kfz-Versicherungsprämien in der Autoversicherung gefallen sein, behauptet der Versicherungsmakler Verivox GmbH. Wie jedes Jahr hat er auf seinem Vergleichsportal seinen Versicherungsindex veröffentlicht. Die Analyse hat Professor Wolfgang Bischof von der Technischen Hochschule Rosenheim erstellt (VersicherungsJournal Medienspiegel 18.10.2021).

Angeblich kann durch Berücksichtigung der „Veränderung in den Kundengruppen“, die reale Preisentwicklung bei den Tarifen abgebildet werden.

Auch der Versicherungsmakler Check24 Vergleichsportal Versicherungen AG hat bereits gemeldet, dass der durchschnittliche Kfz-Haftpflichtbeitrag gegenüber dem Vorjahr um 2,4 Prozent gesunken ist (6.9.2021). Und last but not least sieht auch die General Re Corporation ein Absinken der Durchschnittprämie um rund zwei Prozent (2.9.2021).

Makler und Verbraucherschützer mobilisieren die Kunden

Uwe Schmidt-Kasparek (Bild: privat)

Die Botschaft der kommerziellen Vergleichsportale heißt: Neue Kfz-Policen sind günstiger. Wechsler können sparen. Im Schnitt laut Bischof rund 27 Prozent. Wie jedes Jahr versuchen die Portale, so ihr Geschäftsmodell anzufachen. Sie leben davon, dass viele Kunden über ihre Seiten neue Versicherungen abschließen.

Auch die Finanztip Verbraucherinformation GmbH grätscht in diese Kerbe. Sie hat in einer Studie vorgestellt, wie man in Kombination mit beiden Portalen und der Huk24 AG – die sich wegen der hohen Provisionen nicht bei Verivox und Check24 vergleichen lässt – in der Regel immer den günstigsten Tarif findet (7.10.2021).

Gleichzeitig will Check24 festgestellt haben, dass man E-Autos günstiger versichern kann (21.09.2021). Grund sind aber eigentlich Image-Rabatte, die die Versicherer geben, weil sie um die Gunst der Öko-Autobesitzer buhlen, die sie für lukrative Kunden halten.

Tatsächlich dürfte so manche E-Autofahrer künftig eine satte Prämienrechnung bekommen. Die Allianz Versicherungs-AG hat das schon klar gemacht (23.9.2021). Denn E-Autos werden wie jeder Pkw über ihre Schadenbilanz in Typklassen eingestuft, die im Wesentlichen die Prämie bestimmt.

Autoversicherung wird von der Einstiegs- zur Ausstiegssparte

Sparen können Autofahrer aber auch, wenn sie durch Homeoffice weniger Kilometer zurücklegen. Auch hier geben Medien regelmäßig Tipps. Denn das Auto liegt noch – trotz Mega-Trend Nachhaltigkeit – emotional weiter stark im Rennen. Wenn auch bei vielen umweltbewussten Fahrern nur noch heimlich.

Und nun explodieren auch noch die Spritpreise und die Rufe, Autofahrer zu entlasten werden lauter. Autofahren dürfte daher im Herbst 2021 wieder in aller Munde sein. Auch weil es große Unsicherheiten gibt, welche Belastungen durch die Klimapolitik der neuen Regierung langfristig auf die Autobesitzer zukommen werden.

Da dürften wohl tatsächlich viel mehr Versicherte als in früheren Jahren im diesjährigen Wechselgeschäft ihre Sparpotentiale sondieren. Vermittler müssen also tatsächlich mit einem heißen Herbst rechnen und sollten sich auf den Ansturm ihrer Bestandskunden vorbereiten. Denn die Kfz-Versicherung ist schon längst eher Ausstiegs-, denn Einstiegssparte.

