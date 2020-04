Kfz-Versicherung: „Interne“ Ruhepolice für Firmen

2.4.2020 – Viele Flotten stehen in der Corona-Krise buchstäblich still. Unternehmen können Versicherungskosten sparen, wenn sie eine kostenfreie Ruheversicherung beantragen. Das ist aus Kulanz bei vielen Versicherern auch ohne offizielle Abmeldung bei der Zulassungsstelle möglich. Private Fahrzeughalter können sparen, wenn sie gegebenenfalls auf eine geringere Fahrleistung kommen, als mit dem Versicherer zuvor vereinbart.

Werden Kraftfahrzeuge vorübergehend bei der Zulassungsstelle abgemeldet, so stellen die Kfz-Versicherer üblicherweise bis zur Dauer von 18 Monaten in eine kostenfreie Ruheversicherung um.

Fast alle Kfz-Firmenversicherer bieten ihren Kunden diese Lösung jetzt auch ohne amtliche Stilllegung an. Sie kann formlos, etwa per E-Mail, beantragt werden. Sie kann den Flottenbetreibern helfen, die manche oder alle ihrer Fahrzeuge wegen der Coronakrise derzeit nicht einsetzen können.

Ruheversicherung auch ohne Stilllegung bis April oder Mai

Eine solche „interne“ Ruheversicherung bieten beispielsweise die Axa Versicherung AG, die Ergo Versicherung AG, die HDI Versicherung AG und die Württembergische Versicherung AG bis zum 31.Mai an.

Andere Assekuranzen wie die Gothaer Allgemeine Versicherung AG, die Kravag Versicherung AG; die R+V Versicherung AG oder die Versicherungskammer Bayern haben die Frist erst einmal auf den 30. April festgelegt. Eine Verlängerung sei aber möglich. Die Allianz Deutschland AG bietet ihren Kunden bei Zahlungsschwierigkeiten aufgrund der Corona-Krise „individuelle Lösungen“ an.

„Die Stilllegung erfolgt ab dem Tag der Meldung. Der Mitteilung sollte eine Liste beigefügt sein, auf der die amtlichen Kennzeichen und die Fahrzeugidentifizierungs-Nummern aufgeführt sind“, erläutert HDI-Sprecher Andreas Ahrenbeck. Dann erhalten die Kunden mit gewerblichen Fahrzeugen eine prämienfreie Ruheversicherung.

Ruheversicherung schützt kostenlos

Sowohl amtlich als auch intern stillgelegte Fahrzeuge erhalten für die Dauer der Standzeit eine Ruheversicherung. Sie umfasst die Haftpflichtversicherung, die Umweltschadens-Versicherung, die Teilkasko und einen Teilschutz aus der Vollkasko, wenn diese Policen im Zeitpunkt der Außerbetriebsetzung bestanden.

So sind aus der Vollkasko Schäden durch mut- oder böswillige Handlungen Dritter versichert. Für die Teilkasko gilt voller Schutz. Damit sind Schäden infolge von Brand, Diebstahl, Hagel, Sturm und Überschwemmung abgesichert.

In der Zeit der Ruheversicherung müssen die Fahrzeuge in einem Einstellraum, etwa einer Sammelgarage oder auf einem umfriedeten Abstellplatz, beispielsweise einem geschlossenen Hofraum, abgestellt werden.

Verstoß gegen Ruhevereinbarung kann teuer werden

„Wer sein Fahrzeug trotzdem einsetzt und einen Unfall verursacht, verstößt auch bei der Corona-Ruhepolice gegen die Pflicht aus seinem Versicherungsvertrag“, warnt der Fachanwalt für Versicherungsrecht Dr. Marc Herzog von der Kanzlei Dr. Herzog Rechtsanwälte.

So würden die Opfer in vollem Umfang entschädigt, weil die Kfz-Haftpflichtversicherung auch in der Ruhepause weiterlaufe. „Die Assekuranz darf aber bis zu 5.000 Euro Regress vom Versicherungsnehmer fordern“, erläutert Herzog.

Zudem würde das Fahrzeug gar nicht ersetzt, weil die Vollkaskoversicherung für selbstverursachte Fahrschäden keine Gültigkeit mehr habe. Herzog: „Eine solche Fahrt kann also richtig teuer werden.“ Der Vollschutz lebt automatisch wieder auf, wenn die Frist endet, die der Versicherer für die Corona-Ruheversicherung gesetzt hat.

Kein Service für private Autofahrer

Wer sein Auto offiziell über die Zulassungsstelle stilllegt, muss es innerhalb von 18 Monaten wieder anmelden, sonst erlischt die Versicherung komplett.

"Private Kfz-Halter können keine formlose Ruhepolice erhalten. Es gibt auch aktuell keinen Bedarf“, sagt Jörg Rheinländer, Vorstand bei der Huk-Coburg Gruppe.

Private Kfz-Besitzer müssen daher wie bisher ihr Fahrzeug offiziell bei der Zulassungsstelle abmelden, wollen sie in den Genuss einer Ruhepolice kommen. Doch viele Behörden haben den Betrieb eingestellt oder arbeiten nur eingeschränkt. Wer als Privatkunde sein Auto offiziell abmeldet, muss zusätzlich noch eine Gebühr zahlen.

„Privatkunden könnten aber die Angaben zur Jahreskilometerleistung reduzieren“, rät Rheinländer. Andere Assekuranzen verweisen darauf, dass auch der Schutz eingeschränkt werden kann, um zu sparen. So könnte die Kaskoversicherung aufgegeben werden.

Dann sollte das Fahrzeug aber tunlichst in einer verschlossenen Garage untergebracht werden. Denn wer auch die Teilkaskoversicherung aussetzt, hat beispielsweise keinen Schutz mehr gegen Diebstahl-, Hagel- oder Brandschäden.

Weniger Kfz-Schäden

Kfz-Versicherer sind in gewissen Umfang Gewinner der Corona-Krise. Viele Autos stehen wegen der Corona-Krise still oder werden nur noch für Einkaufsfahrten oder Arztbesuche genutzt. So schätzt Rheinländer, dass sich das Verkehrsaufkommen im letzten Monat in Deutschland um rund 30 Prozent reduziert hat.

Daher gäbe es natürlich auch deutlich weniger Schäden. Dabei sind viele Policen schon am Anfang des Jahres bezahlt worden. Einen aktuellen Corona Nachlass schließt die Huk-Coburg aus. Man müsse erst sehen, wie das gesamte Jahr verläuft, so der Versicherer.