Kfz-Versicherer heben Entschädigungsgrenzen auf oder zahlen länger den vollen Neuwert

2.11.2023 – Die Allianz hebt in der Autoversicherung einer Reihe von Entschädigungsgrenzen auf. Die Helvetia verlängert das branchenübliche Zeitfenster für die Neupreis- beziehungsweise Kaufpreiserstattung im neuen Tarif um rund ein Jahr auf 36 Monate. Die Axa bietet Fahranfängern eine eigene Versicherung für fremde Fahrzeuge, der Assekuradeur Fresh erweitert sein Flatrate-Versicherungspaket.

Die Allianz Versicherungs-AG hat in allen Teilkasko-Tarifen Seng- und Schmorschäden standardmäßig eingeschlossen. In der „Premium“-Variante werden auch Brems-, Betriebs-, (reine) Bruch-, Verwindungs- und Reifenschäden ersetzt.

In „Komfort“ und „Premium“ zahlt der Kunde künftig bei einem Kaskoschaden mit einem in Deutschland angemieteten Carsharing- oder Mietwagen nur den in seinem Vertrag vereinbarten Selbstbehalt. Den Rest (maximal 1.000 Euro) übernimmt die Allianz. Bei der Regulierung des Schadens wird der eigene Vertrag nicht zurückgestuft.

Allianz bietet einen Inflationsausgleich

Der Baustein „Werterhaltgarantie“, der in „Komfort“ und „Premium“ eingeschlossen wird, leistet im Schadenfall den Neu- beziehungsweise Kaufpreis über die ersten 48 Monate („Komfort“) beziehungsweise 60 Monate („Premium“). Darüber hinaus wird unter bestimmten Voraussetzungen ein zusätzlicher Inflationsbonus von bis zu zehn Prozent auf die Entschädigungsleistung gezahlt.

Dazu wird im Schadenfall der ortsübliche Kaufpreis zum Schadentag ermittelt. Zusätzlich würden dann bei der Entschädigung selbst weitere, inflationsbedingte Wertsteigerungen berücksichtigt, wird auf Nachfrage mitgeteilt.

Die Entschädigungsgrenzen wurden in allen Produktlinien weitgehend aufgehoben – das gilt auch in der Elektro-Zusatzdeckung. So werden beispielsweise künftig Diagnosekosten zur Feststellung der Reparaturfähigkeit sowie Kosten für Ausbau, Transport und Entsorgung beschädigter Akkus unbegrenzt übernommen. Gleiches gilt für das Ladezubehör und die hauseigene Wallbox.

Helvetia zahlt länger den vollen Neuwert

Der Komfortschutz der Kfz-Versicherung „AutoCare“ der Helvetia Schweizerische Versicherungs-Gesellschaft AG, Direktion für Deutschland garantiert bei Neu- und Gebrauchtwagen bis zu drei Jahre lang die Rückerstattung des vollen Neu- beziehungsweise Kaufpreises.

Auch für Krafträder, Trikes, Quads, Leichtkrafträder und Wohnmobile wurde der Zeitraum für Neuwert- und Kaufwertentschädigungen im „Komfort“-Schutz auf 18 (zuvor zwölf) Monate verlängert.

Die Summenbegrenzung bei den Entsorgungskosten nach einem Totalschaden, bei Tierbissschäden und Schäden an Sonderausstattungen wurde gestrichen. Kasko-Schäden will der Versicherer binnen vier Stunden regulieren.

„Helvetia AutoCare“ entspricht den neuesten Tarifempfehlungen des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV). Der Schutz beinhaltet in der aktuellen Version eine verlängerte Schadenfreiheitsstaffel bei Pkw sowie erstmalig die Regionalisierung bei Leichtkrafträdern und -rollern, Trikes, Quads, Wohnmobilen und Lkw im Werkverkehr.

Axa macht jungen Leuten ein Angebot

Bei „Start & Drive “ der Axa Versicherung AG schließen junge Autofahrer einen eigenen Vertrag ab, der sie berechtigt, bei der Axa oder der DBV Deutsche Beamtenversicherung, Zweigniederlassung der Axa Versicherung AG versicherte Pkw, Leichtkrafträder oder -roller, Motorräder oder Lkw im Werkverkehr bis 3,5 Tonnen Gesamtgewicht zu fahren, ohne, dass der Nutzerkreis um sie erweitert werden muss.

Der Beitrag für die mitgefahrenen Fahrzeuge bleibt unverändert. Zusätzlich bauen die Fahranfänger eigene schadenfreie Jahre auf und können später dadurch günstiger mit dem ersten eigenen Fahrzeug bei der Axa starten.

Der „Start & Drive kompakt“ erlaubt die Nutzung der Fahrzeuge aller im Haushalt lebenden Personen. Er kostet 27,42 Euro pro Monat (inklusive Versicherungsteuer). Mit „Start & Drive komfort“ dürfen alle bei der Axa oder der DBV versicherten Fahrzeuge genutzt werden. Die Monatsprämie beträgt brutto 30,75 Euro.

Fresh erweitert Flatrate um Kfz-Versicherung

Der Münchner Assekuradeur Fresh Insurance Services GmbH hat seine Flatrate-Versicherung um einen Haftpflicht- und Vollkasko-Kfz-Schutz für bis zu fünf Autos pro Haushalt ergänzt. Risikoträger sind die BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG und die Element Insurance AG.

Das Komposit-Produkt besteht aus Deckungen für Hausrat, Haftpflicht, Unfall, Fahrrad-Vollkasko, Haustier, Elektronik, Gegenstände, Kfz-Haftpflicht und -Vollkasko. Singles zahlen dafür monatlich ab 99,99 Euro, Familien ab 169,50 Euro. Auf eine Rückstufung im Schadenfall wird verzichtet.

Fresh setzt primär auf den Vertrieb durch Makler. Als erster Vertriebspartner sei die Fonds Finanz Maklerservice GmbH gewonnen worden, wird mitgeteilt.